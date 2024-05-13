Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ - 13.05.2024 Украина.ру
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Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ
Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ - 13.05.2024 Украина.ру
Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области экс-сотрудника "Яндекс" по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-05-13T10:59
2024-05-13T11:05
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На видео задержания мужчине огласили, что он подозревается в государственной измене. При себе у него обнаружили, в частности, валюту иностранных государств.ФСБ опубликовала видео допроса задержанного. На нём он признается, что 27 февраля 2022 года он перевёл деньги украинскому фонду "Вернись живым". Также он заявил, что к действующей власти относится негативно и участвовал в митингах.После его доставили в Лефортовский районный суд Москвы.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК России). Сейчас проводятся следственные действия для закрепление доказательств по уголовному делу.
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Новости, Нижегородская область, Россия, Москва, ФСБ, Яндекс, госизмена

Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ

10:59 13.05.2024 (обновлено: 11:05 13.05.2024)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области экс-сотрудника "Яндекс" по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
На видео задержания мужчине огласили, что он подозревается в государственной измене. При себе у него обнаружили, в частности, валюту иностранных государств.
ФСБ опубликовала видео допроса задержанного. На нём он признается, что 27 февраля 2022 года он перевёл деньги украинскому фонду "Вернись живым". Также он заявил, что к действующей власти относится негативно и участвовал в митингах.
После его доставили в Лефортовский районный суд Москвы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК России). Сейчас проводятся следственные действия для закрепление доказательств по уголовному делу.
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
15 марта, 12:14
"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов Украинского агента, который запускал ложные цели, чтобы запутать системы противовоздушной обороны, задержали в Москве, сообщили в ФСБ
 
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