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Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ

Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ - 13.05.2024 Украина.ру

Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области экс-сотрудника "Яндекс" по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-05-13T10:59

2024-05-13T10:59

2024-05-13T11:05

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На видео задержания мужчине огласили, что он подозревается в государственной измене. При себе у него обнаружили, в частности, валюту иностранных государств.ФСБ опубликовала видео допроса задержанного. На нём он признается, что 27 февраля 2022 года он перевёл деньги украинскому фонду "Вернись живым". Также он заявил, что к действующей власти относится негативно и участвовал в митингах.После его доставили в Лефортовский районный суд Москвы.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК России). Сейчас проводятся следственные действия для закрепление доказательств по уголовному делу.

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