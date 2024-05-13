Экс-сотрудник "Яндекса" задержан за финансирование ВСУ - ФСБ
10:59 13.05.2024 (обновлено: 11:05 13.05.2024)
© скриншот видео
© скриншот видео
Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области экс-сотрудника "Яндекс" по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
На видео задержания мужчине огласили, что он подозревается в государственной измене. При себе у него обнаружили, в частности, валюту иностранных государств.
ФСБ опубликовала видео допроса задержанного. На нём он признается, что 27 февраля 2022 года он перевёл деньги украинскому фонду "Вернись живым". Также он заявил, что к действующей власти относится негативно и участвовал в митингах.
После его доставили в Лефортовский районный суд Москвы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена" (ст. 275 УК России). Сейчас проводятся следственные действия для закрепление доказательств по уголовному делу.