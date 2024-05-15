https://ukraina.ru/20240515/1055079397.html
Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной - 15.05.2024 Украина.ру
Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
Главный советник по безопасности Эстонии Мадис Ролл объяснил свое высказывание об отправке войск на Украину, передает 15 мая brusselssignal.eu
2024-05-15T14:50
2024-05-15T14:50
2024-05-15T14:50
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Эстония не планирует отправлять войска Киеву, это было бы "практически и с военной точки зрения логично", заявил Ролл.Он указал, что "на концептуальном уровне направление подразделений на Украину для выполнения вспомогательных задач логично с практической и военной точки зрения, поскольку это высвободит украинских солдат для выполнения фронтовых задач".На днях советник эстонского президента в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг заявление советника, по словам министра, эта идея не получила развития.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заверила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил.
https://ukraina.ru/20240506/1054852479.html
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новости, эстония, украина, киев, мария захарова, войска
Новости, Эстония, Украина, Киев, Мария Захарова, войска
Главный советник по безопасности Эстонии открестился от отправки войск Киеву, но назвал ее логичной
Главный советник по безопасности Эстонии Мадис Ролл объяснил свое высказывание об отправке войск на Украину, передает 15 мая brusselssignal.eu
Эстония не планирует отправлять войска Киеву, это было бы "практически и с военной точки зрения логично", заявил Ролл.
"Я не говорил, что правительство Эстонии сейчас решает, отправлять ли наши войска на Украину. <...> Мое послание заключается в том, что Эстония ничего не исключает, помогая Украине; все варианты все еще обсуждаются", - объяснился Ролл.
Он указал, что "на концептуальном уровне направление подразделений на Украину для выполнения вспомогательных задач логично с практической и военной точки зрения, поскольку это высвободит украинских солдат для выполнения фронтовых задач".
На днях советник эстонского президента в интервью изданию Breaking Defense заявил, что власти Эстонии рассматривают возможность отправки военных на запад Украины, чтобы взять на себя тыловые задачи и "освободить" украинских военных для участия в боевых действиях на передовой.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг заявление советника, по словам министра, эта идея не получила развития.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заверила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью российских вооруженных сил.