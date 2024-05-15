Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Российские войска постепенно приближают к Харькову сбоку со стороны Волчанска. В перспективе войска смогут взять город в "подкову", как это было в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Когда военно-политическое руководство Украины заявляет, что Часов Яр не имеет стратегического значения, то это означает, что киевские власти "сливают" город. Такие же разговоры сейчас начались и про Волчанск, рассказал волонтер.
В любом случае украинское командование будет перебрасывать силы под Харьков с Херсонского и Часов-Ярского направления. Потому что на этих участках для противника нет оперативных угроз, добавил он.
Зато от приграничного пункта пропуска Гоптовка/Нехотеевка в Белгородской области до Харькова всего 20–25 километров по прямой. Тут есть непосредственная угроза окружения, отметил технолог.
"Самое главное, что мы приближаемся к Харькову сбоку со стороны Волчанска. В перспективе мы сможем взять город в подкову, как это было в Авдеевке. Для ВСУ это очень опасно. И выбора у них особо нет", - подчеркнул Алехин.
Если украинское командование потеряет Харьков, это приведет к страшнейшей деморализации в рядах ВСУ и самой громкой победе российской армии за два года СВО. Но до этого еще далеко, хотя после очередного террористического удара по Белгороду инструменты ВС РФ могут измениться, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру