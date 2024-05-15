Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову" - 15.05.2024 Украина.ру
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Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову" - 15.05.2024 Украина.ру
Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
Российские войска постепенно приближают к Харькову сбоку со стороны Волчанска. В перспективе войска смогут взять город в "подкову", как это было в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-05-15T04:50
2024-05-15T04:50
новости
харьков
россия
авдеевка
наступление
часов яр
херсонское направление
харьковская область
всу
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Когда военно-политическое руководство Украины заявляет, что Часов Яр не имеет стратегического значения, то это означает, что киевские власти "сливают" город. Такие же разговоры сейчас начались и про Волчанск, рассказал волонтер.В любом случае украинское командование будет перебрасывать силы под Харьков с Херсонского и Часов-Ярского направления. Потому что на этих участках для противника нет оперативных угроз, добавил он.Зато от приграничного пункта пропуска Гоптовка/Нехотеевка в Белгородской области до Харькова всего 20–25 километров по прямой. Тут есть непосредственная угроза окружения, отметил технолог.Если украинское командование потеряет Харьков, это приведет к страшнейшей деморализации в рядах ВСУ и самой громкой победе российской армии за два года СВО. Но до этого еще далеко, хотя после очередного террористического удара по Белгороду инструменты ВС РФ могут измениться, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html
харьков
россия
авдеевка
часов яр
херсонское направление
харьковская область
белгородская область
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новости, харьков, россия, авдеевка, наступление, часов яр, херсонское направление, харьковская область, всу, вс рф, белгородская область, окружение
Новости, Харьков, Россия, Авдеевка, наступление, Часов Яр, Херсонское направление, Харьковская область, ВСУ, ВС РФ, Белгородская область, окружение

Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"

04:50 15.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Читать в
Российские войска постепенно приближают к Харькову сбоку со стороны Волчанска. В перспективе войска смогут взять город в "подкову", как это было в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Когда военно-политическое руководство Украины заявляет, что Часов Яр не имеет стратегического значения, то это означает, что киевские власти "сливают" город. Такие же разговоры сейчас начались и про Волчанск, рассказал волонтер.
В любом случае украинское командование будет перебрасывать силы под Харьков с Херсонского и Часов-Ярского направления. Потому что на этих участках для противника нет оперативных угроз, добавил он.
Зато от приграничного пункта пропуска Гоптовка/Нехотеевка в Белгородской области до Харькова всего 20–25 километров по прямой. Тут есть непосредственная угроза окружения, отметил технолог.
"Самое главное, что мы приближаемся к Харькову сбоку со стороны Волчанска. В перспективе мы сможем взять город в подкову, как это было в Авдеевке. Для ВСУ это очень опасно. И выбора у них особо нет", - подчеркнул Алехин.
Если украинское командование потеряет Харьков, это приведет к страшнейшей деморализации в рядах ВСУ и самой громкой победе российской армии за два года СВО. Но до этого еще далеко, хотя после очередного террористического удара по Белгороду инструменты ВС РФ могут измениться, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру
Тимур Сыртланов интервью
Вчера, 13:22
Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы Сумское направление будет "открыто" в свое время. Это станет второстепенным действием, чтобы оттянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью нанесения российской армией главного удара по Харькову
 
НовостиХарьковРоссияАвдеевканаступлениеЧасов ЯрХерсонское направлениеХарьковская областьВСУВС РФБелгородская областьокружение
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: военный технолог объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
05:30Предпоследнее китайское предупреждение: Алексей Живов рассказал, куда дотянутся ядерные "Искандеры"
05:25Евгений Ющук: Россия завела ВСУ в харьковский тупик и выстрелила в Запад из пушки
05:20Полковник Сыртланов: Армия России вернулась на земли Харькова "на плечах противника"
05:10Выход к Днепру и освобождение Одессы: Роман Алехин раскрыл, как ВС РФ подобрали "ключик" к обороне ВСУ
05:00Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
04:50Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"
04:40Герой России рассказал, как ВСУ оголяют вторые эшелоны, чтобы заткнуть огромную брешь под Харьковом
04:30"Захватить столицу и ядерный чемоданчик": военный эксперт рассказал, что задумал Запад в отношении РФ
04:20"Сровняет с землей Париж": военный волонтер объяснил, для каких целей создавалось большое и малое ТЯО
04:10Священная война против сатанизма: Роман Алёхин рассказал о тактическом символе группировки "Север"
04:00"После этого – война": военный эксперт о том, что станет для Запада последним предупреждением России
03:45ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
03:30"Запад похож на гопника": военный эксперт раскрыл, как НАТО хочет победить Россию в молниеносной войне
03:15"Это война на истощение": военный политолог рассказал, что в ближайшее время ждет Харьков
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