https://ukraina.ru/20240515/1055067320.html

Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"

Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову" - 15.05.2024 Украина.ру

Роман Алехин рассказал, как ВС РФ продвигаются к Харькову с Волчанска, чтобы взять город в "подкову"

Российские войска постепенно приближают к Харькову сбоку со стороны Волчанска. В перспективе войска смогут взять город в "подкову", как это было в Авдеевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-05-15T04:50

2024-05-15T04:50

2024-05-15T04:50

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харьков

россия

авдеевка

наступление

часов яр

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всу

вс рф

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Когда военно-политическое руководство Украины заявляет, что Часов Яр не имеет стратегического значения, то это означает, что киевские власти "сливают" город. Такие же разговоры сейчас начались и про Волчанск, рассказал волонтер.В любом случае украинское командование будет перебрасывать силы под Харьков с Херсонского и Часов-Ярского направления. Потому что на этих участках для противника нет оперативных угроз, добавил он.Зато от приграничного пункта пропуска Гоптовка/Нехотеевка в Белгородской области до Харькова всего 20–25 километров по прямой. Тут есть непосредственная угроза окружения, отметил технолог.Если украинское командование потеряет Харьков, это приведет к страшнейшей деморализации в рядах ВСУ и самой громкой победе российской армии за два года СВО. Но до этого еще далеко, хотя после очередного террористического удара по Белгороду инструменты ВС РФ могут измениться, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html

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