https://ukraina.ru/20240515/1055063102.html

ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта

ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта - 15.05.2024 Украина.ру

ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта

У украинской армии есть проблемы с вооружениями и моральным духом личного состава. Если появится Харьковский фронт, они просто не выдержат напряжения и порвутся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-05-15T03:45

2024-05-15T03:45

2024-05-15T03:45

новости

россия

харьков

белгородская область

алексей живов

всу

харьковская область

вс рф

сво

ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/28/1034062896_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_ed4f89cbe06ed9d42a38370a2b41cd01.jpg

Российским военным необходимо блокировать Харьков, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и артиллерии. Линию фронта необходимо отодвигать. Иначе киевский режим постоянно будет терроризировать регионы РФ, рассказал волонтер.Конечно, было бы идеально наступать на Николаев и Одессу, которую разумно брать как во время Великой Отечественной войны - по суше и с севера. На это ресурсов пока нет, но они появятся позже, добавил он.Это классическая ситуация из военной истории. Еще русские князья использовали засадный полк, который вступал в бой с такого направления, где противник не ожидал его увидеть, отметил обозреватель.Точно так же Наполеон Бонапарт проиграл битву при Ватерлоо. Пока он дрался с британской армией один на один, у него более-менее получалось. А когда ему во фланг ударила вторая такая же армия, он закончился как правитель и военачальник, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055059317.html

россия

харьков

белгородская область

харьковская область

николаев

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, белгородская область, алексей живов, всу, харьковская область, вс рф, сво, ресурсы, николаев, одесса