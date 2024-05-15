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ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта - 15.05.2024 Украина.ру
ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
У украинской армии есть проблемы с вооружениями и моральным духом личного состава. Если появится Харьковский фронт, они просто не выдержат напряжения и порвутся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-05-15T03:45
2024-05-15T03:45
2024-05-15T03:45
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Российским военным необходимо блокировать Харьков, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и артиллерии. Линию фронта необходимо отодвигать. Иначе киевский режим постоянно будет терроризировать регионы РФ, рассказал волонтер.Конечно, было бы идеально наступать на Николаев и Одессу, которую разумно брать как во время Великой Отечественной войны - по суше и с севера. На это ресурсов пока нет, но они появятся позже, добавил он.Это классическая ситуация из военной истории. Еще русские князья использовали засадный полк, который вступал в бой с такого направления, где противник не ожидал его увидеть, отметил обозреватель.Точно так же Наполеон Бонапарт проиграл битву при Ватерлоо. Пока он дрался с британской армией один на один, у него более-менее получалось. А когда ему во фланг ударила вторая такая же армия, он закончился как правитель и военачальник, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, белгородская область, алексей живов, всу, харьковская область, вс рф, сво, ресурсы, николаев, одесса
Новости, Россия, Харьков, Белгородская область, Алексей Живов, ВСУ, Харьковская область, ВС РФ, СВО, ресурсы, Николаев, Одесса
ВСУ не выдержат и порвутся: Живов рассказал, чем обернется для врага открытие Харьковского фронта
У украинской армии есть проблемы с вооружениями и моральным духом личного состава. Если появится Харьковский фронт, они просто не выдержат напряжения и порвутся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Российским военным необходимо блокировать Харьков, не позволяя ВСУ обстреливать Белгородскую область из беспилотников и артиллерии. Линию фронта необходимо отодвигать. Иначе киевский режим постоянно будет терроризировать регионы РФ, рассказал волонтер.
Конечно, было бы идеально наступать на Николаев и Одессу, которую разумно брать как во время Великой Отечественной войны - по суше и с севера. На это ресурсов пока нет, но они появятся позже, добавил он.
"У противника сейчас есть проблемы с вооружениями и моральным духом личного состава. Это подтверждают наши серьезные результаты в Донбассе. А если появится Харьковский фронт, они просто не выдержат напряжения и порвутся", - отметил Живов.
Это классическая ситуация из военной истории. Еще русские князья использовали засадный полк, который вступал в бой с такого направления, где противник не ожидал его увидеть, отметил обозреватель.
Точно так же Наполеон Бонапарт проиграл битву при Ватерлоо. Пока он дрался с британской армией один на один, у него более-менее получалось. А когда ему во фланг ударила вторая такая же армия, он закончился как правитель и военачальник, подытожил собеседник издания.