https://ukraina.ru/20240514/1055044225.html

Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России

Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России - 14.05.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России

Учитывая, что Россия в ходе СВО тоже несет потери, однозначно будет нужен новый День Победы. Надеюсь, что он не будет похож на 9 мая 1945 года. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2024-05-14T05:15

2024-05-14T05:15

2024-05-14T05:15

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Не только киевский режим, но и Запад сейчас запрещают День Победы. Там запрещают петь русские песни и ходить с советскими флагами. Им нужно отойти от этой политики, если они не хотят получить ядерную войну, рассказал эксперт.Учитывая, что Россия в ходе СВО тоже несет потери, стране однозначно будет нужен новый День Победы, добавил он.День победы в СВО настанет в тот момент, когда территория Украины войдет в состав России, когда она будет восстановлена и там воцарится мир, указал обозреватель.Украина должна стать для западных стран примером относительно того, что с Россией необходимо вести дела конструктивно, а не пытаться выместить за счет нее свои комплексы и обиды, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1054990925.html

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новости, россия, украина, запад, всу, день победы, сво, спецоперация, территория, русский, мир