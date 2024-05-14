Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Учитывая, что Россия в ходе СВО тоже несет потери, однозначно будет нужен новый День Победы. Надеюсь, что он не будет похож на 9 мая 1945 года. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Не только киевский режим, но и Запад сейчас запрещают День Победы. Там запрещают петь русские песни и ходить с советскими флагами. Им нужно отойти от этой политики, если они не хотят получить ядерную войну, рассказал эксперт.
Учитывая, что Россия в ходе СВО тоже несет потери, стране однозначно будет нужен новый День Победы, добавил он.
"Но я надеюсь, что он не будет похож на 9 мая 1945 года. Учитывая, что ради этой победы нам пришлось разрушить половину Европы и заплатить жизнями миллионов людей", - подчеркнул Селезнев.
День победы в СВО настанет в тот момент, когда территория Украины войдет в состав России, когда она будет восстановлена и там воцарится мир, указал обозреватель.
Украина должна стать для западных стран примером относительно того, что с Россией необходимо вести дела конструктивно, а не пытаться выместить за счет нее свои комплексы и обиды, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы читайте на сайте Украина.ру