Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы - 11.05.2024 Украина.ру
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Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы
Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы - 11.05.2024 Украина.ру
Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы
Украина и Запад отчасти продемонстрировали, с кем воевали наши предки. До концлагерей и газовых камер они пока не дошли. Именно потому, что очень боятся мощной российской армии и российского ядерного оружия, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2024-05-11T18:31
2024-05-11T19:00
интервью
россия
запад
вооруженные силы украины
ядерная война
день победы
франция
великобритания
украина
нацизм
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сейчас мы видим активное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Киевский режим постоянно говорит об угрозе нашего наступления с севера. Западные политики выступают с заявлениями об отправке натовских войск на Украину. А президент Белоруссии Александр Лукашенко признает, что мир сейчас как никогда близок к ядерной катастрофе.- Денис, хотелось бы услышать ваше мнение по целому комплексу этих вопросов.- Российская армия на поле боя проводит последовательную работу по уничтожению живой силы и техники Украины. Это приводит к тому, что противнику с каждым днем все труднее сдерживать наше наступление по всем направлениям. Под Донецком ему это точно не удается. Мы там активно развиваем успех.Украинская армия несет потери. И дело даже не в том, что у нее не хватает людей (ее численность находится на прежнем уровне), а в том, что у нее стало гораздо меньше подготовленных и мотивированных кадров. Из-за этого некоторые ее подразделения оставляют позиции, как это было под Очеретино со 115-й бригадой. А те подразделения, которые пришли ей на смену, не могут стабилизировать ситуацию.Давайте посмотрим на 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ. Туда поставляется больше всего западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения. Это уже не классические три-четыре батальона, а семь-восемь. И набор личного состава туда осуществляется по принципу "дайте хоть кого-нибудь как можно быстрее". То есть они утратили былую элитарность даже по меркам украинской армии. Это уже напрямую видно по их боеспособности.- Учитывая эти наши успехи, насколько они смогут спровоцировать Запад на то, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие?- Тема ядерной катастрофы время от времени возникает. В частности, в 2022 году на Западе много говорили, что Россия нанесет ядерный удар по Украине. Я не скажу, что в Европе началась паника. Но ее военные усилия не приводят к нужному результату. Запасов вооружений у нее недостаточно, нарастить их производство она не может. А той же Франции, Германии и Великобритании не хочется раздевать собственные армии, как это сделали Дания и страны Прибалтики, потому что ее армии и так небольшие. Европа не знает, что делать.Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешая Киеву наносить удары вглубь российской территории.Россия же, проводя учения по подготовке к тактическим ядерным ударам, пытается привлечь внимание Европы к тому, куда ведут ее политики.Я не знаю, приведет ли это к ядерной войне. Но очевидно, что ситуация в мире стала острее. Именно из-за того, что ВСУ в этом году будут терпеть заметные поражения, Макрон пытается хоть как-то этого не допустить.А Москва лишь напоминает, что это может привести к мировой катастрофе.- На днях мы отметили День Победы. Мне представляется, что именно благодаря Украине и Западу он из формального праздника (собрались и помахали флажками) 9 мая превратилось в значимый символ. Нужен ли нам новый День Победы, если во многих странах Европы старый праздник отмечать запрещают?- Украина и Запад отчасти продемонстрировали, с кем воевали наши предки. До концлагерей и газовых камер они пока не дошли. Надеюсь, что не смогут дойти. Именно потому, что очень боятся мощной российской армии и российского ядерного оружия.Кстати, не только киевский режим, но и Запад сейчас запрещают День Победы. Они запрещают петь русские песни и ходить с советскими флагами. Им следовало бы отойти от этой политики, если они не хотят получить ядерную войну.Учитывая, что Россия в ходе СВО тоже несет потери, новый День Победы нам однозначно нужен. Но я надеюсь, что он не будет похож на 9 мая 1945 года. Учитывая, что ради этой победы нам пришлось разрушить половину Европы и заплатить жизнями миллионов людей.День победы в СВО настанет тогда, когда территория Украины войдет в состав России, будет восстановлена и там воцарится мир.И Украина должна стать для остальных стран примером относительно того, что с Россией лучше вести дела конструктивно, а не пытаться выместить за счет нас свои комплексы и обиды.
https://ukraina.ru/20240128/1052933742.html
https://ukraina.ru/20240509/1054951538.html
https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html
россия
запад
франция
великобритания
украина
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, запад, вооруженные силы украины, ядерная война, день победы, франция, великобритания, украина, нацизм
Интервью, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, ядерная война, День Победы, Франция, Великобритания, Украина, нацизм

Денис Селезнев: Россия превратила бригаду ВСУ в восемь батальонов, чтобы угомонить Запад без Дня Победы

18:31 11.05.2024 (обновлено: 19:00 11.05.2024)
 
© скриншот видео "VIP.OPER.RU"
© скриншот видео "VIP.OPER.RU"
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
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Украина и Запад отчасти продемонстрировали, с кем воевали наши предки. До концлагерей и газовых камер они пока не дошли. Именно потому, что очень боятся мощной российской армии и российского ядерного оружия, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Сейчас мы видим активное продвижение ВС РФ в зоне СВО. Киевский режим постоянно говорит об угрозе нашего наступления с севера. Западные политики выступают с заявлениями об отправке натовских войск на Украину. А президент Белоруссии Александр Лукашенко признает, что мир сейчас как никогда близок к ядерной катастрофе.
- Денис, хотелось бы услышать ваше мнение по целому комплексу этих вопросов.
- Российская армия на поле боя проводит последовательную работу по уничтожению живой силы и техники Украины. Это приводит к тому, что противнику с каждым днем все труднее сдерживать наше наступление по всем направлениям. Под Донецком ему это точно не удается. Мы там активно развиваем успех.
28 января, 05:07
Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана
Украинская армия несет потери. И дело даже не в том, что у нее не хватает людей (ее численность находится на прежнем уровне), а в том, что у нее стало гораздо меньше подготовленных и мотивированных кадров. Из-за этого некоторые ее подразделения оставляют позиции, как это было под Очеретино со 115-й бригадой. А те подразделения, которые пришли ей на смену, не могут стабилизировать ситуацию.
Давайте посмотрим на 3-ю штурмовую и 47-ю механизированную бригады ВСУ. Туда поставляется больше всего западной техники, они сами проводят рекрутинг. Сейчас – это разросшиеся подразделения. Это уже не классические три-четыре батальона, а семь-восемь. И набор личного состава туда осуществляется по принципу "дайте хоть кого-нибудь как можно быстрее". То есть они утратили былую элитарность даже по меркам украинской армии. Это уже напрямую видно по их боеспособности.
- Учитывая эти наши успехи, насколько они смогут спровоцировать Запад на то, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие?
- Тема ядерной катастрофы время от времени возникает. В частности, в 2022 году на Западе много говорили, что Россия нанесет ядерный удар по Украине. Я не скажу, что в Европе началась паника. Но ее военные усилия не приводят к нужному результату. Запасов вооружений у нее недостаточно, нарастить их производство она не может. А той же Франции, Германии и Великобритании не хочется раздевать собственные армии, как это сделали Дания и страны Прибалтики, потому что ее армии и так небольшие. Европа не знает, что делать.
Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешая Киеву наносить удары вглубь российской территории.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
9 мая, 11:25
Михаил Мягков: ВСУ пытаются устроить России "плацдарм на Угре", а НАТО готовит удар поопаснее 22 июняСейчас мы проламываем оборону ВСУ в очень сложных условиях. У противника в Донбассе есть заранее подготовленные позиции. Но мы их мастерски крушим, используя все средства подавления
Россия же, проводя учения по подготовке к тактическим ядерным ударам, пытается привлечь внимание Европы к тому, куда ведут ее политики.
Я не знаю, приведет ли это к ядерной войне. Но очевидно, что ситуация в мире стала острее. Именно из-за того, что ВСУ в этом году будут терпеть заметные поражения, Макрон пытается хоть как-то этого не допустить.
А Москва лишь напоминает, что это может привести к мировой катастрофе.
- На днях мы отметили День Победы. Мне представляется, что именно благодаря Украине и Западу он из формального праздника (собрались и помахали флажками) 9 мая превратилось в значимый символ. Нужен ли нам новый День Победы, если во многих странах Европы старый праздник отмечать запрещают?
- Украина и Запад отчасти продемонстрировали, с кем воевали наши предки. До концлагерей и газовых камер они пока не дошли. Надеюсь, что не смогут дойти. Именно потому, что очень боятся мощной российской армии и российского ядерного оружия.
Кстати, не только киевский режим, но и Запад сейчас запрещают День Победы. Они запрещают петь русские песни и ходить с советскими флагами. Им следовало бы отойти от этой политики, если они не хотят получить ядерную войну.
Учитывая, что Россия в ходе СВО тоже несет потери, новый День Победы нам однозначно нужен. Но я надеюсь, что он не будет похож на 9 мая 1945 года. Учитывая, что ради этой победы нам пришлось разрушить половину Европы и заплатить жизнями миллионов людей.
День победы в СВО настанет тогда, когда территория Украины войдет в состав России, будет восстановлена и там воцарится мир.
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 15:00
Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуХиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями. Однако уже в Хиросиме при взрыве заряда в 15 килотонн некоторые люди выжили в нескольких сотнях метров от эпицентра.
И Украина должна стать для остальных стран примером относительно того, что с Россией лучше вести дела конструктивно, а не пытаться выместить за счет нас свои комплексы и обиды.
 
ИнтервьюРоссияЗападВооруженные силы Украиныядерная войнаДень ПобедыФранцияВеликобританияУкраинанацизм
 
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