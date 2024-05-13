Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области. Об этом 13 мая сообщило Министерство обороны РФ
"[Военнослужащие ВС РФ] нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области", - уточняется в сводке военного ведомства.
Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое.
За сутки противник потерял до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).
Они отразили 13 контратак штурмовых групп 4-й танковой, 3-й, 21-й, 63-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 4 бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм пушку "Гиацинт-С".
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
За сутки отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка ДНР.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
За сутки отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка ДНР.
Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе "Leopard-2А1" производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм гаубица "Melara" Мod 56 итальянского производства.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское ДНР.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское ДНР.
Отражено семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово ДНР.
ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.
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