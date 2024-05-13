Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ - 13.05.2024 Украина.ру
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Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ - 13.05.2024 Украина.ру
Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области. Об этом 13 мая сообщило Министерство обороны РФ
2024-05-13T13:57
2024-05-13T13:57
вс рф
новости
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
минобороны
украина
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"[Военнослужащие ВС РФ] нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области", - уточняется в сводке военного ведомства.Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое.За сутки противник потерял до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР). Они отразили 13 контратак штурмовых групп 4-й танковой, 3-й, 21-й, 63-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 4 бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм пушку "Гиацинт-С".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики.За сутки отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка ДНР.Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе "Leopard-2А1" производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм гаубица "Melara" Мod 56 итальянского производства.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское ДНР.Отражено семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово ДНР.ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.
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вс рф, новости, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, минобороны, украина, потери всу, всу
ВС РФ, Новости, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина, потери ВСУ, ВСУ

Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ

13:57 13.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российская группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области. Об этом 13 мая сообщило Министерство обороны РФ
"[Военнослужащие ВС РФ] нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области", - уточняется в сводке военного ведомства.
Кроме того, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокое и Тихое.
За сутки противник потерял до 250 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кировск и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).
Они отразили 13 контратак штурмовых групп 4-й танковой, 3-й, 21-й, 63-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 4 бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское, Новоегоровка, Макеевка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм пушку "Гиацинт-С".

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Антоновка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

За сутки отразили три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка ДНР.
Потери противника составили до 540 военнослужащих, два танка, в том числе "Leopard-2А1" производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм гаубица "Melara" Мod 56 итальянского производства.

Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Катериновка и Новопокровское ДНР.
Отражено семь контратак подразделений 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Очеретино и Нетайлово ДНР.
ВСУ потеряли более 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", а также 122-мм пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.
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