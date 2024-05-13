"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороны - 13.05.2024 Украина.ру
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"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороны
"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороны - 13.05.2024 Украина.ру
"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороны
Председатель комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов прокомментировал предложение президента Владимира Путина назначить главой Минобороны гражданского Андрея Белоусова
2024-05-13T10:40
2024-05-13T10:40
минобороны
новости
россия
сергей шойгу
владимир путин
госдума
дмитрий песков
совет федерации
министр
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"Он же не первый гражданский у нас министр обороны. Был у нас и Иванов, и Сердюков, и в конце концов Шойгу ведь тоже не военный по профильному образованию, он инженер-строитель. Поэтому нет никакой разницы гражданский возглавил МО или военный главное, что человек имеет компетенции, опыт, а главное – талант для этого", - указал Картаполов.Он отметил, что ждет от этого назначения повышения эффективности и действий МО "и как следствие - боевых возможностей наших вооруженных сил".Накануне Путин представил Совету Федерации кандидатуру Белоусова в качестве кандидата на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу. Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента. С 2020 года — вице-премьер.Картаполов уже комментировал это решение президента, отметив, что оно говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что это назначение не изменит "системы координат в военной составляющей ведомства". За нее отвечает глава Генштаба Герасимов, который продолжит работу.Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности РФ. Занимавший это кресло Николай Патрушев освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу", следует из указа. У Патрушева будет другая должность, ее объявят позднее, уточнил Песков.
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минобороны, новости, россия, сергей шойгу, владимир путин, госдума, дмитрий песков, совет федерации, министр
Минобороны, Новости, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Госдума, Дмитрий Песков, Совет Федерации, министр

"Военное образование — не главное": Картаполов назвал важнейшее качество министра обороны

10:40 13.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКартаполов
Картаполов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Председатель комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов прокомментировал предложение президента Владимира Путина назначить главой Минобороны гражданского Андрея Белоусова
"Он же не первый гражданский у нас министр обороны. Был у нас и Иванов, и Сердюков, и в конце концов Шойгу ведь тоже не военный по профильному образованию, он инженер-строитель. Поэтому нет никакой разницы гражданский возглавил МО или военный главное, что человек имеет компетенции, опыт, а главное – талант для этого", - указал Картаполов.
Он отметил, что ждет от этого назначения повышения эффективности и действий МО "и как следствие - боевых возможностей наших вооруженных сил".
Накануне Путин представил Совету Федерации кандидатуру Белоусова в качестве кандидата на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу.
Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента. С 2020 года — вице-премьер.
Картаполов уже комментировал это решение президента, отметив, что оно говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что это назначение не изменит "системы координат в военной составляющей ведомства". За нее отвечает глава Генштаба Герасимов, который продолжит работу.

Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности РФ. Занимавший это кресло Николай Патрушев освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу", следует из указа. У Патрушева будет другая должность, ее объявят позднее, уточнил Песков.
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