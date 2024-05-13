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"Их убил киевский режим": Гладков назвал число погибших при атаке ВСУ на Белгород

"Их убил киевский режим": Гладков назвал число погибших при атаке ВСУ на Белгород - 13.05.2024 Украина.ру

"Их убил киевский режим": Гладков назвал число погибших при атаке ВСУ на Белгород

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 12 мая погибли 19 мирных жителей. Об этом 13 мая сообщил губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале

2024-05-13T09:56

2024-05-13T09:56

2024-05-13T09:56

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Из-под завалов жилого дома на улице Щорса извлекли тела 15 человек. Во время вечерних обстрелов города со стороны Украины погибли ещё три мирных жителя. Женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице."19 человек - это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. Их имена всегда будут в нашей памяти", - сообщил Гладков.Ещё 27 человек получили ранения. Среди них 6 человек готовят к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой.Губернатор Белгородской области сообщил, что 13 мая проведет заседание Оперативного штаба. На нём обсудят меры поддержки пострадавшим гражданам.Также Гладков выразил искренние слова благодарности всем тем, кто оказался рядом с местом трагедии, ни секунды не думая о рисках для собственной жизни, и бросился спасать людей, которые находились в разрушенных квартирах. "Это были обычные прохожие: мужчины и женщины из соседних домов, которые бросались в завал и вытаскивали детей и стариков. Они помогали спасателям, которые начинали прибывать на место трагедии", отметил он.Накануне, 12 мая, ВСУ подвергли Белгород ракетном обстрелу. По предварительной информации в жилой дом на улице Щорса попал снаряд РСЗО "Ольха". Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Во время поиска людей под завалами обрушился кусок крыши. Пострадали также сотрудники МЧС.

https://ukraina.ru/20240513/1055025059.html

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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, мчс, украина, вооруженные силы украины, ракетный удар, обстрелы