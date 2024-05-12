В Белгороде продолжается разбор завалов после ракетного удара ВСУ по жилому дому
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
Часть крыши десятиэтажки в Белгороде обрушилась в ходе разбора завалов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Сегодня ВСУ подвергли Белгород ракетном обстрелу, по предварительной информации в жилой дом на улице Щорса попал снаряд РСЗО "Ольха". Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
По последней информации количество пострадавших выросло до 33 человек. Среди них два ребёнка и трое сотрудников МЧС, на которых обрушился кусок крыши во время поиска людей под завалами.
Один из спасателей получил перелом ноги, ещё двое пострадали легко. Под завалами могут находиться около 10 человек. Чтобы услышать голоса людей из-под груды обломков здания, объявлена минута тишины.