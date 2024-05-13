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Деньги возвращаются в Россию. Как Запад помог Путину вернуть офшоры и трасты крупного бизнеса

Деньги возвращаются в Россию. Как Запад помог Путину вернуть офшоры и трасты крупного бизнеса - 13.05.2024 Украина.ру

Деньги возвращаются в Россию. Как Запад помог Путину вернуть офшоры и трасты крупного бизнеса

Издание Bloomberg на днях обнаружило, что попавшие под санкции российские миллиардеры стали постепенно переводить свои активы на родину.

2024-05-13T05:27

2024-05-13T05:27

2024-05-13T05:27

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Среди главных причин — проблемы с Кипром и Швейцарией, которые прекратили предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или выгодополучателями значатся граждане России. Но, переведя активы в Россию, бизнесмены опасаются национализаций. Bloomberg, конечно, в отличие от Колумба, в данном случае Америку не открыло. Все эти перемены назревали уже давно.Как власти боролись с офшорамиВ 2002 году президент Путин сказал: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства". С 2014 года против России и российского бизнеса стали вводить санкции, однако процесс деофшоризации (как часть более важного процесса национализации элит) начался немого раньше.В 2013 году Россия в числе государств — участников G20 приняла план борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). В декабре 2013 года Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил: "Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет".К марту 2014 года Минфин разработал законопроект о контролируемых иностранных компаниях (КИК). На Украине закон о КИК, к слову, только в 2024 году вступил в силу. Цель закона — "создание действенного механизма пресечения использования низконалоговых юрисдикций с целью создания необоснованных преференций и получения необоснованной налоговой выгоды". В Госдуме тогда пытались закон переписать, внеся в него 50 поправок, но приняли лишь 4. Под "жёсткую" деофшоризацию попали предприятия ОПК, а бизнесу предложили "мягкую": растянутую по времени и увязанную с получением господдержки/участием в госзакупках — летом 2015 года был введён запрет на госзакупки у офшорных компаний. Впоследствии сроки безналоговой ликвидации КИК продлили на год — до конца 2017-го, что стало уступкой со стороны государства капиталу, а затем срок продлили ещё раз.В 2016 году разразился "панамский скандал": международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных "панамского архива". В ней содержится информация о 200 тыс. офшорных компаний, из которых 11 тыс. связаны с более чем 6 тыс. физических и юридических лиц из России. В рамках BEPS в мае 2016 года Россия присоединилась к глобальному режиму автоматического обмена финансовой информацией с 80 странами, который заработал с 2018 года, что сыграло роль при деофшоризации. В 2017 году тогдашний глава ФНС Михаил Мишустн пообещал "беду" не сообщившим о наличии бизнеса за рубежом. К марту 2019 года налоговики узнали о зарубежных активах и счетах россиян в 58 странах, включая офшоры.Параллельно с деофшоризацией власти инициировали процесс амнистии капиталов: бизнесменов решили освободить от ответственности за налоговые правонарушения ради возврата их капиталов в Россию. ФЗ-140 "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был подписан президентом 8 июня 2014 года. Изначально предполагалось, что до конца 2014 года бизнес сможет легализовать своё имущество путём подачи специальной декларации в налоговые органы. Власти пытались принудить капитал платить налоги с нераспределённой прибыли КИК в России, а также уменьшить отток капитала из страны. В 2017 году Путин распорядился выпустить спецоблигации для возвращения капиталов в Россию.В 2018 году под американские санкции попали Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска — санкции против них никак не были связаны с Крымом, что стало для российского крупного бизнеса неожиданностью. В 2019 году правительство создало в России два офшора (или специальные административные районы — САР): один в Калининграде, второй — на острове Русский во Владивостоке, где попавшие под санкции бизнесмены стали регистрировать свои активы в ходе деофшоризации под принуждением США.В марте 2020 года президент Путин заявил о необходимости введения налога на вывод капитала из России. Следом правительство приняло решение о расторжении соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с офшорами, чтобы выведенный из России капитал облагался по ставке в 15 % (для дивидендов) и 20 % (для процентов и роялти). С частью стран СИДН перезаключили на новых условиях, а с частью, например Нидерландами, расторгли, не сумев договориться.Как России помогли победить офшорыНе меньше самих властей России для деофшоризации сделали иностранные политики, которые ценой невероятных санкций ускорили процесс юридического "переезда" российских компаний из офшоров в российскую юрисдикцию — процесс называют редомициляцией.До начала СВО редомициляция шла ни шатко, ни валко, затем дело пошло быстрее: в конце 2021 года на острове Октябрьском было 60 резидентов, но к концу февраля 2023 года численность резидентов удвоилась и превысила 157 компаний. К тому моменту ещё 20 компаний сообщили о желании "переехать" из внешних во внутренние офшоры.Властям тенденция понравилась, и они решили её простимулировать. Из-за санкций власти весной 2022 года упростили процедуру "переезда" компаний в САР сначала до конца 2022 года, а затем продлили эти правила и на 2023 год, а затем и на 2024 год. Заодно чиновники заговорили о желательности распространения права на редомициляцию и на непубличные компании, а Госдума приняла законопроект, позволяющий создавать в российских САР дочерние структуры и передавать им российские активы, но стоимостью не меньше 800 млн рублей, что стимулировало "переезд" крупного бизнеса, но не позволяло злоупотреблять внутренними офшорами другим компаниям.В итоге к декабрю 2023 года в САР "переехало" 292 компании, включая 227 междунраодных. В русские офшоры уже переехали Русал, "Лента", "Эр-Телеком", несколько компаний группы "Интреррос", "Дамате", а также социальная сеть "Вконтакте" и банк "Тинькофф". В процессе "переезда" Global Ports Investments PLC – крупнейший оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и товарообороту и десятки других компаний.Евросоюзу подобная активность не понравилась, и он в феврале 2023 года включил Россию в "чёрный список" налоговых юрисдикций, уравняв её с Багамами, БВО, Коста-Рикой, Панамой и ещё рядом стран. Заодно ЕС в лице министра финансов Швеции Элизабет Свантессон попросил "все перечисленные страны улучшать правовую базу и стремиться к соблюдению международных стандартов в области налогообложения". Плюс ЕС "сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах, и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем". Страны, входящие в чёрный список, – это территории, чье правительство не сотрудничает с ЕС по вопросам налогообложения или обладает своими офшорами. От Москвы евробюрократы требовали обязать переехавшие компании открывать в новых офшорах офисы, а заодно сделать этот налоговый режим доступным для российских холдингов. Минфин до начала СВО вёл переговоры с ЕС: по офисам договорились, а по второму вопросу были расхождения. После начала СВО все переговоры по данному вопросу были прекращены в силу их неактуальности.Однако оказалось, что часть компаний сама переехать не может в силу различных корпоративных ограничений. Таким компаниям, по запросу их руководства, власти помогли. В апреле 2024 года Минпромторг подал в суд на головную компанию X5 Retail Group, запустив процедуру принудительной редомициляции.К середине января 2024 года исход российских компаний из офшоров заметили в других странах. Кипрская газета "Филелефтерос" (Кипр формально офшором не является) писала о массовом исходе российских компаний. Издание сообщило о двузначном числе компаний с "огромным объёмом работы в своём секторе", которые заявили о желании уйти из Кипра, отмечая, что так поступят "и другие субъекты хозяйствования в ближайшем будущем". Для Кипра исход российских компаний является проблемой так как они обеспечили республике 162 млрд долларов прямых инвестиций, что в 5 раз больше ВВП данной островной республики.Офшоры победили, победят и трастыТеперь же, судя по публикации Bloomberg дело дошло и до борьбы европейцев с трастами как системой отношений, когда принадлежащим другим лицам имуществом управляют в их интересах с перечислением собственникам дохода. ЕС запретил россиянам управлять трастами и быть их выгодополучателями весной 2022 года.Траст как правовая конструкция уходит корнями в эпоху Крестовых походов, когда рыцари, отправляясь в поход, сталкивались с проблемой управления их имуществом, а также отсутствием гарантий для своих наследников. Суть траста с тех времен остается неизменной: владелец передает и одновременно отчуждает свое имущество в организацию, которая занимается тем, что сохраняет полученный капитал, управляет им и приумножает его. Доход от переданного капитала распределяется в пользу заранее назначенных бенефициаров. Но поскольку формально собственность ему уже не принадлежит (имуществом владеет, пользуется и распоряжается управляющий), ее нельзя изъять, арестовать, продать с торгов.Траст — идеальное средство для представителей крупного бизнеса, хоть как-то связанного с политикой. Передавая имущество в траст, его реальный владелец, переходя на госслужбу, прекращает вести бизнес и перестаёт быть собственником бизнеса, что нарушает требования законодательства и может быть основанием для национализации имущества по иску Генпрокуратуры, но продолжает получать от него часть прибыли.Трасты в России тоже легализовали — с 1 марта 2022 года заработал закон, позволяющий создавать личные фонды. Легализация трастов растянулась на добрых 7 лет — президент Путин о трастах заговорил ещё в марте 2015 года.Минимальная сумма в виде денег или имущества, которую можно передать в траст, составляет 100 млн рублей. Создание траста в России стоит от 240 до 730 тыс. рублей, что значительно дешевле среднеевропейских 100 тыс. долларов. Поэтому не стоит удивляться тому, что в 2022 году было создано 8 российских трастов, а в 2023 году на разных этапах формирования находились 60 трастов.Главная особенность российских трастов, о которых говорят собеседники Bloomberg, заключается в том, что в течение 3 лет после создания траста личный фонд учредителя всё же несёт с ними субсидиарную ответственность по долгам учредителя, а в крайнем случае этот срок может быть продлён ещё на 2 года. Таким образом, вернувшимся в Россию нужно вести себя прилично 5 лет и не нарываться на споры с государством или своими бизнес-партнёрами.***В остальном же, как видно, государство от которого десятилетиями убегал крупный бизнес, оказалось не врагом, а единственной силой, которая способна — при условии соблюдения правил приличия и норм действующего законодательства — защитить деньги крупных бизнесменов. Государство за последние 10 лет создало все условия для переезда из "внешних" офшоров во "внутренние", а также создания трастов внутри России.К счастью (для государства, конечно же) в ЕС за этими переменами не следили и сделали всё для возвращения выведенных из России капиталов обратно в страну вместе с их владельцами и детьми, которые теперь будут учиться не в Оксфорде, а в МГУ им. Ломоносова.Более подробно о том, какие проблемы есть сегодня в мировой экономике можно прочитать в статье Ивана Лизана Биржевое рабство и грядущий крах ТНК: почему крупные компании уходят в тень

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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россия, кипр, швейцария, владимир путин, олег дерипаска, ес, bloomberg, минфин, эксклюзив