https://ukraina.ru/20240513/1054959497.html

"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины

"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины - 13.05.2024 Украина.ру

"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины

Даже самый серьезный информационный повод в западном мире живет не больше двух недель. Если поражение Украины произойдет внезапно, на Западе это могут просто не заметить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-05-13T04:59

2024-05-13T04:59

2024-05-13T04:59

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ядерная война

оружие

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В случае капитуляции Украины Запад точно не начнет из-за этого ядерную войну. А в остальном они уже сделали все, что могли. Максимум, они могут предложить территориальный раздел под видом гуманитарной интервенции, рассказал обозреватель.Для собственного населения Запад покажет картинку в духе "не так стояла, не так сопротивлялась". Якобы украинцы просто не умели пользоваться великолепным западным оружием, добавил он.Даже самый серьезный информационный повод в западном мире живет не больше двух недель. "И если поражение Украины произойдет внезапно, этого никто даже не заметит", - отметил эксперт."Пока Украина будет думать, что она сможет отбиться, она будет держаться. Но ее моральный дух уже поплыл. Это видно даже по комментариям в соцсетях. Если раньше о ненависти к России там писали живые люди, то сейчас это делают боты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240507/1054959356.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, всу, киевский режим, соцсети, ядерная война, оружие