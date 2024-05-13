"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины - 13.05.2024 Украина.ру
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"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины
"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины - 13.05.2024 Украина.ру
"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины
Даже самый серьезный информационный повод в западном мире живет не больше двух недель. Если поражение Украины произойдет внезапно, на Западе это могут просто не заметить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-13T04:59
2024-05-13T04:59
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
всу
киевский режим
соцсети
ядерная война
оружие
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В случае капитуляции Украины Запад точно не начнет из-за этого ядерную войну. А в остальном они уже сделали все, что могли. Максимум, они могут предложить территориальный раздел под видом гуманитарной интервенции, рассказал обозреватель.Для собственного населения Запад покажет картинку в духе "не так стояла, не так сопротивлялась". Якобы украинцы просто не умели пользоваться великолепным западным оружием, добавил он.Даже самый серьезный информационный повод в западном мире живет не больше двух недель. "И если поражение Украины произойдет внезапно, этого никто даже не заметит", - отметил эксперт."Пока Украина будет думать, что она сможет отбиться, она будет держаться. Но ее моральный дух уже поплыл. Это видно даже по комментариям в соцсетях. Если раньше о ненависти к России там писали живые люди, то сейчас это делают боты", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, всу, киевский режим, соцсети, ядерная война, оружие
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, ВСУ, киевский режим, соцсети, ядерная война, оружие

"Оказывается, Зеленский - вор": эксперт ответил, что сделает Запад после полной капитуляции Украины

04:59 13.05.2024
 
© Генштаб ВСУ
© Генштаб ВСУ
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Даже самый серьезный информационный повод в западном мире живет не больше двух недель. Если поражение Украины произойдет внезапно, на Западе это могут просто не заметить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
В случае капитуляции Украины Запад точно не начнет из-за этого ядерную войну. А в остальном они уже сделали все, что могли. Максимум, они могут предложить территориальный раздел под видом гуманитарной интервенции, рассказал обозреватель.
Для собственного населения Запад покажет картинку в духе "не так стояла, не так сопротивлялась". Якобы украинцы просто не умели пользоваться великолепным западным оружием, добавил он.
"А потом они вообще вытащат заготовки "Оказывается, Зеленский - вор. Почему мы вообще помогали его коррумпированному режиму. А затем переключатся на развлечения вроде разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины", - подчеркнул Васильев.
Даже самый серьезный информационный повод в западном мире живет не больше двух недель. "И если поражение Украины произойдет внезапно, этого никто даже не заметит", - отметил эксперт.
"Пока Украина будет думать, что она сможет отбиться, она будет держаться. Но ее моральный дух уже поплыл. Это видно даже по комментариям в соцсетях. Если раньше о ненависти к России там писали живые люди, то сейчас это делают боты", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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