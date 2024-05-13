Алексей Васильев: пока в Киеве ждут удара по Харькову и Сумам, ВС РФ готовят ВСУ "мегакотел" в Донбассе - 13.05.2024 Украина.ру
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Алексей Васильев: пока в Киеве ждут удара по Харькову и Сумам, ВС РФ готовят ВСУ "мегакотел" в Донбассе
Алексей Васильев: пока в Киеве ждут удара по Харькову и Сумам, ВС РФ готовят ВСУ "мегакотел" в Донбассе - 13.05.2024 Украина.ру
Алексей Васильев: пока в Киеве ждут удара по Харькову и Сумам, ВС РФ готовят ВСУ "мегакотел" в Донбассе
Замысел с большими котлами на Донбассе желательно реализовать до президентских выборов в США. Запад стал разгонять паровой каток своей оборонки, скоро Украина получит новый приток ресурсов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-13T04:30
2024-05-13T04:30
новости
россия
сша
киев
харьков
сумы
украина
наступление
окружение
финансы
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Реализовать замысел с большими котлами на Донбассе желательно реализовать до президентских выборов в США. Пока Америка, занятая своими внутренними проблемами, из обещанных миллиардов дала Киеву какие-то копейки, рассказал обозреватель.Но, учитывая, что Запад стал разгонять паровой каток своей оборонки, Украина получит новый приток ресурсов. Но лучше до этого не доводить, добавил эксперт.Киевский режим утверждает, что якобы Россия готовит армию для удара на Харьков и Сумы. Если действительно получится это реализовать, то противник будет вынужден увеличить линию боевого соприкосновения, подчеркнул он.Если противник поставит бригады из немотивированной пехоты, эти бригады будут уничтожены. А если ВСУ оправят туда качественные резервы, это ослабит текущую линию боевого соприкосновения и даст возможность совершить прорыв, указал специалист."Мы сможем либо осуществить этот замысел с котлами, либо со стороны Великой Новоселки выйти в тыл к Красноармейску и загнать в мегакотел котел всю донбасскую группировку ВСУ", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html
россия
сша
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новости, россия, сша, киев, харьков, сумы, украина, наступление, окружение, финансы, донбасс, запад, выборы
Новости, Россия, США, Киев, Харьков, Сумы, Украина, наступление, окружение, финансы, Донбасс, Запад, выборы

Алексей Васильев: пока в Киеве ждут удара по Харькову и Сумам, ВС РФ готовят ВСУ "мегакотел" в Донбассе

04:30 13.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Замысел с большими котлами на Донбассе желательно реализовать до президентских выборов в США. Запад стал разгонять паровой каток своей оборонки, скоро Украина получит новый приток ресурсов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Реализовать замысел с большими котлами на Донбассе желательно реализовать до президентских выборов в США. Пока Америка, занятая своими внутренними проблемами, из обещанных миллиардов дала Киеву какие-то копейки, рассказал обозреватель.
Но, учитывая, что Запад стал разгонять паровой каток своей оборонки, Украина получит новый приток ресурсов. Но лучше до этого не доводить, добавил эксперт.
"Я не знаю, успеем ли мы это сделать до ноября (до выборов в США. - Ред.). Но сейчас мы владеем подавляющим преимуществом, несмотря на поддержку, которую Запад оказывает Украине", - отметил Васильев.
Киевский режим утверждает, что якобы Россия готовит армию для удара на Харьков и Сумы. Если действительно получится это реализовать, то противник будет вынужден увеличить линию боевого соприкосновения, подчеркнул он.
Если противник поставит бригады из немотивированной пехоты, эти бригады будут уничтожены. А если ВСУ оправят туда качественные резервы, это ослабит текущую линию боевого соприкосновения и даст возможность совершить прорыв, указал специалист.
"Мы сможем либо осуществить этот замысел с котлами, либо со стороны Великой Новоселки выйти в тыл к Красноармейску и загнать в мегакотел котел всю донбасскую группировку ВСУ", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 15:00
Евгений Белаш: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуХиросима и Нагасаки наглядно показали мощь ядерного оружия против японских городов с преимущественно легкими зданиями. Однако уже в Хиросиме при взрыве заряда в 15 килотонн некоторые люди выжили в нескольких сотнях метров от эпицентра.
 
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