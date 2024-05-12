https://ukraina.ru/20240512/1055018407.html

Один сын на двоих. Как Дикая Клара и Красная Роза с мужчинами и мальчиками жили

Один сын на двоих. Как Дикая Клара и Красная Роза с мужчинами и мальчиками жили - 12.05.2024 Украина.ру

Один сын на двоих. Как Дикая Клара и Красная Роза с мужчинами и мальчиками жили

Среди современных феминисток, лесбиянок и прочих модных и продвинутых участниц женской части ЛГБТ*, бинарного и небинарного сообществ было бы значительно больше поклонниц марксизма-ленинизма, если бы они больше знали, как жили и боролись две эти женщины.

2024-05-12T17:11

2024-05-12T17:11

2024-05-12T17:11

ссср

германия

берлин

владимир ленин (владимир ульянов)

карл маркс

фридрих энгельс

эксклюзив

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Они при этом еще и крепко дружили. Одна из них, постарше, и умерла с именем Роза на устах – на пороге вечности вспоминала не мужей, не двух сыновей, а убитую подругу. Младшую, заметьте, и это было не подобие материнской любви -- нет, нет и еще раз нет, это, как сейчас говорят, другое.Чтобы не интриговать и не томить излишней неизвестностью, скажем, что звали их Клара Цеткин (1857-1933) и Роза Люксембург (1871-1919). Боролись они за социальную революцию и за яркое проявление ее -- женское равноправие. Боролись так страстно, что соратники называли их Дикая Клара и Красная Роза.Клара была старше Розы на 14 лет. При этом они одинаково гнули в дугу мужчин. Любых. От коллег-революционеров до императоров, натравливая всячески первых на вторых. Даже своих учителей и кумиров не очень жаловали. Больше всех повезло конечно, вождю-основателю. Карла Маркса, почившего в 1883 году, они еще застали, но видеть его могла только Клара. Роза же только входила в пубертатный период. И нервы Карлу они попортили бы позже, останься он жив. Но не сложилось.Хотя по одной из легенд Клару и Розу на рубеже XIX и XX столетий познакомила друг с другом дочь Карла Маркса Женни Лаура Лафарг. Ну та, которая в 1911 году вместе с мужем Полем Лафаргом покончила жизнь самоубийством, чтобы в старости не быть никому обузой и считая, что уже ничем не могут помочь революции. Лауре было 66 лет, Полю — 69 лет, но такое то было время.Фридриха Энгельса, прожившего до 1895 года, Клара и Роза не трогали, уважая его заслуги и возраст. Но вот учение его и Маркса использовали, как бандюк дубину – исключительно в прикладных целях борьбы, вертя им, как цыган солнцем. В зависимости от ситуации и поставленных целей и задач. С Энгельсом буквально падучая делалась, когда он слышал, как молодая Роза борется не на жизнь. А на смерть с литовскими социалистами, которые в конце ХIХ века мешали ей создавать социал-демократов.Так же вольно с кондовым марксизмом поступал и Владимир Ленин, замутив революцию в самой, как считали Маркс и Энгельс, отсталой и меньше всего подготовленной к революционным трансформациям стране. За это ему и доставалось и от Клары, и особенно от Розы. Первая, критикуя отдельные положения ленинской идеологии и практики, все же относилась к внезапно политически и заматерелому в политике вождю мирового пролетариата более-менее уважительно.Роза же, когда Ленин начал строить социализм в отдельно взятой стране при помощи диктатуры пролетариата, еще в 1918 году сразу написала: "С подавлением свободной политической жизни во всей стране жизнь и в Советах неизбежно все более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится лишь подобием жизни, при котором только бюрократия остается действующим элементом… Это диктатура клики. Свобода обязательно должна быть и свободой для тех, кто мыслит иначе".Проживи она подольше, сгнить бы ей и при Ленине, и при Сталине где-нибудь на Соловках. Но смерть спасла и Клару, и Розу от расплаты за ревизионизм. Первая умерла в СССР, пережив Ленина на 9 лет, уже при Иосифе Сталине, который вообще прикрывался марксизмом-ленинизма, как щитом и для защиты, и для нападения, породив сталинизм.Розу вообще забили прикладами почти до смерти, а потом пристрелили немецкие контрреволюционеры в январе 1919 года в Берлине по дороге в знаменитую тюрьму Маобит. Вместе с соратником Карлом Либкнехтом. Ее тело без головы и рук нашли в Ландвер-канале в Тиргартене только 31 мая того же года и захоронили на берлинском кладбище Фридрихсфельде, где нашли последний покой и Либкнехт, и почти все участники неудавшейся революции, которым не повезло.Уже тогда Роза была политическим товаром – правительством за головы Розы и Либкнехта было анонсировано вознаграждение в 100 тыс марок. И убийцы, похоже, неслабо-таки "прибарахлились" за один раз.Ленин же, несмотря ни на что, называл Розу "орлом (тут лесбиянки-феминистки обиделись бы вдрызг: почему не орлицей? – Авт.), великой коммунисткой, представителем нефальсифицированного, революционного марксизма".Но и Клара политически попила кровушки у германского кайзера-императора Вильгельма II, который однажды назвал ее "самой опасной ведьмой Германского Рейха". Она действительно вместе с подругой входили в список самых тогдашних влиятельных немецких женщин.Однако и Клара, и Роза удивляли современников тогда, когда жизнь жестко регламентировалась традициями и устоями морали и норм. И очень были бы популярны сегодня, когда отклонение от нормы не просто считается нормальным, но и навязывается как новая норма. Во всем.Клара и Роза, обе наши, российские землячки, тогда на личном примере доказали верность феминизму, став его ярчайшими представительницами, можно даже сказать, индивидуалками, которые сами сделали себя и при этом пришли в революцию бороться за права других.Клара Айснер родилась в добропорядочной, но прогрессивной по взглядам семье школьного учителя и образование получала в частном педагогическом учебном заведении (учительской гимназии) в Лейпциге. Все прочили ей отличное будущее школьной учительницы-надомницы в богатых семьях. Но карьера преподавательницы у Клары все равно не сложилась. Однажды в ее присутствии хозяин дома, к которому она устроилась учить его детей, отказал в помощи бедняку и выгнал его из дома. И она сказала бюргеру: "Теперь я увидела, какой вы на самом деле. И могу обещать вам, что не встану на вашу защиту, когда восставший народ явится, чтобы повесить вас на ближайшем фонаре. А это произойдет очень скоро!"И, ясное дело, была уволена. Потому что Клара в гимназии сблизилась с кружком революционных студентов-эмигрантов из России, в числе которых был и ее будущий гражданский муж, одессит Осип Цеткин.Роза вообще родилась в Царстве Польском Российской империи в зажиточной буржуазной семье коммерсанта-лесоторговца. Окончила женскую гимназию в Варшаве, где, как и раньше Клара, тоже проявила себя как блестящая ученица, имела прекрасные перспективы, но тоже занялась революционной деятельностью.Это и отворотило обеих от нормальной патриархально-буржуазной домостроевской жизни. Но в революции они были не "чистыми" феминистками, зацикленными на чисто женских вопросах. Нет, они боролись за женское равноправие, за избирательные права, за равную оплату труда, за право на аборты и т. д. Но при этом они, во-первых, видели феминизм частью общей борьбы за социальное равенство путем революции.Во-вторых, они совершенно не были "синими чулками" революции, далекими от женского счастья в семье и в любви. И политическая, и социальная, и, извините, сексуально-половая жизнь у обеих была, что называется, ключом. Причем нередко по голове тех, кто мешал или даже неосторожно стоял рядом. Получились две жизни, причем откровенные, у всех на виду -- полные слез и печали, страсти и безнадеги, переживаний и страдания, порывов и угасания.У обеих были мужья и любовники, как говорится, в любое время и в любом количестве. Обе почти магнетически притягивали себе представителей сильного пола, но сами выбрали, с кем жить. Причем если у Клары была боле-менее привлекательная внешность в общепринятом смысле этих слов, то Роза внешне – это было что-то. Маленький рост, толстый зад, короткие ноги, врожденный вывих ноги наградил хромотой, большая голова с носом, который сегодня называют "шнобелем", -- прям-таки одновременная картинка феи и Бабы-Йожки на минималке.Но и та, и другая брали умом, страстью и харизмой. Особенно Роза – на митингах, где она призывала "идти и гибнуть безупречно", в нее влюблялись все.И Клара сама выбрала себя мужа – указанного выше и внешне привлекательного Осипа Цеткина старше ее на семь лет, последовала за ним в эмиграцию в Париж и родила от него сыновей – Максима (1883 года рождения) и Константина (1885 года рождения).И вот тут хотя бы интриги ради следует перейти к Розе. В 18 лет она влюбилась в некоего Лео Йогихеса старше ее на четыре года, уже заметного в революционных кругах. Причем так заметного, что он сделал головокружительную карьеру в среде германских социал-демократов и левых, будущих коммунистов. Участвовал в революции 1905 года в российской Польше, получил за это 8 лет каторги и вечную ссылку в Сибирь. Бежал, участвовал в V съезде РСДРП, поддержал большевиков и в годы Первой мировой войны сформировал интернационалистское течение в СДПГ а потом и протокоммунистический Союз Спартака, противовес нарождающихся нацистов, был избран в ее ЦК.А когда в 1919 году убили наших Розу Люксембург и Карла Либкнехта, возглавил КПГ. Но уже в марте 1919-го был арестован и в Маобите убит выстрелом в затылок.Однако к тому времени еще в 1907 году Лео расстался с нашей Розой, и она, фиктивно выйдя замуж за анархиста, некоего Густава Любека, перебралась из Швейцарии в Германию. И там подруга Клара попросила ее, уже 36-летнюю даму-метрессу революции, теоретически поднатаскать в марксизме своего младшего 22-летнего сына Константина.Это и была роковая встреча, которая чуть не рассорила боевых подруг. У Кости, сына Клары, и Розы, подруги Клары, начался многолетний бурный и страстный роман на несколько лет. От него истории досталось около 600 писем частной переписки между любовниками, которая была опубликована лишь отчасти – в целомудренном и фальшивом социалистическом обществе ГДР ввиду ее откровенно интимного и из-за их ярко выраженного эротизма писем знать их содержание освобожденным трудящимся не нужно было. Не говоря уже об СССР, где, как известно, секса не было вообще. Порядка 70 писем до сих пор так и не опубликованы.А Роза, кроме революционных побед и свершений, которых она жаждала совершенно искренне, страстно мечтала лишь обо одном – о ребенке. Она как-то писала еще первому избраннику Лео Йогихесу, мечтая о спокойной, как сказали бы коллеги по революции, мещанской жизни: "…Больше всего меня обрадовал тот абзац в твоем письме, где ты говоришь, что мы молоды и еще сможем наладить личную жизнь. О, дорогой, золотой, если бы ты только сдержал своё обещание! Собственная маленькая квартирка, своя библиотека, совместные прогулки, каждое лето — поездка на месяц в деревню, совсем без всякой работы! О, дорогой, золотой, если бы ты только сдержал свое обещание! Маленький, совсем малюсенький ребеночек… Неужели мне никогда не будет это дозволено? Никогда? Вчера в Тиргартене у меня под ногами завертелось дитя лет трех-четырех. Словно громом меня поразила мысль – схватить этого малыша, стремительно убежать домой и оставить его себе как своего собственного. Ах, дорогой, неужели у меня никогда не будет ребенка?".Ребенка не случилось. Но вот любовь была. Прервала ее Первая мировая война, отношение к которой и рассорило любовников. Костя стал патриотом и уже в 1915 году ушел воевать, Роза же хотела по-ленински превратить мировую войну в революционную и гражданскую.Но повела себя Роза крайне достойно, написав былом возлюбленному: "Ты — любимый друг и таким для меня останешься так долго, как захочешь, так долго, пока я жива. Все, что касается тебя, для меня важнее, чем весь остальной мир. Я тебя только прошу: оставайся спокойным и не мучай себя из-за меня".А ведь раньше, называя то "маленьким Костиком", то "Ниуниу", то "Дуду", писала: "Любимое сокровище, я отправила сегодня утром тебе письмо и вот опять пишу, хотя мне нечего особенного тебе сказать, и ничего не произошло… Мой дорогой, целую тебя в твой сладкий ротик много раз".Это была настоящая любовь!Вопреки, кстати, позиции матери – подруги Клары, которая даже порвала на время общение с Розой. Но, вы не поверите, а сама Клара могла быть… примером для Розы. После смерти в 1889 году Осипа Цеткина Клара не долго оставалась одна и в 40 лет влюбилась, совратила 22-летнего художника Георга Цунделя и вышла за него замуж. Более того, прожила с ним 18 лет. И даже когда отец немецкой социал-демократии Август Бебель просил ее расстаться с "малышом" и не позорить дело революции в глазах добропорядочных бюргеров, Клара осталась непреклонной.Но и Клару рассорила с мужем Первая мировая. Все по той же причине: художник ушел воевать, а жена-революционерка бредила поражением собственного правительства. И поступила Клара не как Роза – не давала мужу развода еще полтора десятка лет, до своего 71-летия.Однако общее несчастье на любовном фронте опять сблизило Дикую Клару и Красную Розу. И хотя жить последней оставалось недолго, они еще абсолютно нефеминистски отомстили осуждающим их женщинам и постарались помочь мужикам.В 1918 году, когда в Германии обострилась революционная ситуация, с одобрения Розы Клара, занимавшая видное положение в партийном руководстве, предложила сторонницам социалистического феминизма стимулировать боевой революционный дух восставших коммунистических боевиков праздниками свободной любви. Все четко: повоевал доблестно на ниве революции – получи бабу для плотских утех. И из документов известно, что случаи подобного "награждения за революционный труд" тогда встречались.Вот что любовь животворящая к мужикам с феминистками делала. А что сейчас? Кто его знает – толерантность буяет. Но французский писатель Луи Арагон, например, видел в Кларе "женщину завтрашнего дня". Может, знал что-то неведомое. Ну, а где Клара, там, как видим, и Роза…* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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ссср, германия, берлин, владимир ленин (владимир ульянов), карл маркс, фридрих энгельс, эксклюзив