"Будем разбираться по-другому": эксперт о том, что будет, когда Россия дойдет до Киева и освободит Одессу
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что на территории Украины никогда не будет применяться ядерное оружие. Значит, все остальные территории стран-агрессоров под это определение не попадают, и Запад должен это понять. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Польша традиционно идет в фарватере британской политики. Они всегда готовы идти на провокации и вернуть земли, которые когда-то захватывали у России. Поэтому, когда сформировалась коалиция из Польши, Великобритании и Франции, история снова повторилась, рассказал аналитик.
Когда советские войска уже брали Берлин и штурмовали Рейхстаг, его защищала французская дивизия "Шарлемань". Сейчас, когда режим Владимира Зеленского тоже должен скоро пасть, на помощь ему снова приходит Париж, добавил он.
То есть дух нацизма, который мы казалось бы победили в 1945 году, произрос в Европе под другими названиями. Поэтому западные политики сейчас рисуют России красные линии. Мол, если ВС РФ прорвут линию фронта, дойдут до Киева или освободят Одессу, то они введут войска, подчеркнул Леонков.
"Они что, собираются поднять эскалацию до уровня Третьей мировой войны? Поэтому российское руководство и говорит, что с ними мы будем разбираться по-другому", - указал эксперт.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что на территории Украины никогда не будет применяться ядерное оружие. Значит, все остальные территории стран-агрессоров под это определение не попадают, и Запад должен это понять, отметил аналитик.
На Западе должны помнить и другие слова российского президента: в случае эскалации ответные меры будут применяться по центрам принятия решений, которые находятся не на территории Украины. И самый главный из этих центров – это США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру
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