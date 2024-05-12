https://ukraina.ru/20240512/1054952969.html

Гаспарян: главная проблема ВСУ в том, что солдат без мотивации - это пустое место

Гаспарян: главная проблема ВСУ в том, что солдат без мотивации - это пустое место - 12.05.2024 Украина.ру

Гаспарян: главная проблема ВСУ в том, что солдат без мотивации - это пустое место

По идее, ВСУ нужны мотивированные военные, которые пошли бы воевать "по зову сердца", а от тех, кого силой заталкивают на фронт куда-нибудь под Часов Яр, толку никакого

2024-05-12T06:15

2024-05-12T06:15

2024-05-12T06:15

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армен гаспарян

украина

мобилизация

часов яр

украина.ру

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.Он отметил, что немотивированные вэсэушники не просто ни к чему не готовы, а еще и очень всего боятся, особенно, когда вблизи взрывается ФАБ-3000.Во вторник, 7 мая, британская газета Financial Times признала, что усилия Киева по мобилизации осложнились сообщениями о нехватке боеприпасов, недостаточной подготовке военных и отсутствии у них отпусков.Ввиду огромных потерь ВСУ, которые не восполняются, в апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая.Тем временем в украинских пабликах продолжают появляться видео, на которых военкомы избивают мужчин призывного возраста и силой забирают их на фронт.Уклонисты придумывают самые разные способы откосить, начиная от махинаций с документами, заканчивая бегством из страны. Часто это заканчивается трагически.Так, во вторник, 7 мая, сотрудники госпогранслужбы Украины нашли в реке Тиса, разделяющей украинскую и румынскую территории, тела двоих мужчин 20 и 28 лет. Днем ранее украинское издание "Страна" сообщило, что всего было найдено шесть тел утонувших, пытавшихся избежать мобилизации.По последним данным Минобороны РФ, за все время СВО ВСУ лишились порядка 500 тысяч военных.ИНТЕРВЬЮ АРМЕН ГАСПАРЯН о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан России

https://ukraina.ru/20240507/1054946641.html

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новости, армен гаспарян, украина, мобилизация, часов яр, украина.ру, всу