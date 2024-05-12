Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец" - 12.05.2024 Украина.ру
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Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец"
Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец" - 12.05.2024 Украина.ру
Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец"
Украинцы когда-нибудь закончатся, и Западу необходимо будет бросить кого-нибудь в топку войны с Россией. Вот прибалты и пригодятся, рассказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
2024-05-12T07:15
2024-05-12T07:15
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Роли задир-собачек с Прибалтики никто не снимал. Это для них как утренник для актера провинциального театра — он обязан его отыграть, деваться некуда. Но если они будут заточены на те или иные военные действия — такой вариант тоже возможен.По словам эксперта, мы наблюдаем удивительный парадокс сегодня. Украинцы, которые делали все для того, чтобы попасть в ЕС, майданили, сейчас воюют и так далее, но Европа их гонит прочь.Ее надо расшифровывать, уверен он, начиная с чтения Гоголя и заканчивая анализом своих ощущений от встреч с украинцами.Например, в Польше украинцы готовы быть людьми второго сорта. Но когда за украинцем дьявольская сила, он хочет быть первым негодяем — когда необходимо кого-то унизить, пожечь, как в Одессе 2 мая. "Дом профсоюзов" вспомните.То есть украинцы вроде бы тихие хуторяне — моя хата с краю, и так далее. Но отпусти их немножечко — страшный зверинец пробуждается, добавил собеседник издания.Полную версию интервью Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, прибалтика, владимир мамонтов, николай васильевич гоголь, ес, нато
Новости, Украина, Россия, Прибалтика, Владимир Мамонтов, Николай Васильевич Гоголь, ЕС, НАТО

Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец"

07:15 12.05.2024
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкСлужащие литовской национальной армии
Служащие литовской национальной армии - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Украинцы когда-нибудь закончатся, и Западу необходимо будет бросить кого-нибудь в топку войны с Россией. Вот прибалты и пригодятся, рассказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
Роли задир-собачек с Прибалтики никто не снимал. Это для них как утренник для актера провинциального театра — он обязан его отыграть, деваться некуда. Но если они будут заточены на те или иные военные действия — такой вариант тоже возможен.
По словам эксперта, мы наблюдаем удивительный парадокс сегодня. Украинцы, которые делали все для того, чтобы попасть в ЕС, майданили, сейчас воюют и так далее, но Европа их гонит прочь.
"Почему они так себя ведут? Почему умоляют, к примеру, какую-то Бельгию прийти и возглавить украинский народ? Почему не желают разделять имперские ценности вместе с россиянами? Почему не желают помнить, какую роль украинцы сыграли в истории Малороссии, Белоруссии и России в целом; каково значение украинских полководцев в Великой Отечественной войне? Это загадка", - считает Владимир Мамонтов.
Ее надо расшифровывать, уверен он, начиная с чтения Гоголя и заканчивая анализом своих ощущений от встреч с украинцами.
Например, в Польше украинцы готовы быть людьми второго сорта. Но когда за украинцем дьявольская сила, он хочет быть первым негодяем — когда необходимо кого-то унизить, пожечь, как в Одессе 2 мая. "Дом профсоюзов" вспомните.
То есть украинцы вроде бы тихие хуторяне — моя хата с краю, и так далее. Но отпусти их немножечко — страшный зверинец пробуждается, добавил собеседник издания.
Полную версию интервью Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
 
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07:15Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец"
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