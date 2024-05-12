https://ukraina.ru/20240512/1054935640.html
Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец"
Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец" - 12.05.2024 Украина.ру
Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец"
Украинцы когда-нибудь закончатся, и Западу необходимо будет бросить кого-нибудь в топку войны с Россией. Вот прибалты и пригодятся, рассказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
2024-05-12T07:15
2024-05-12T07:15
2024-05-12T07:15
новости
украина
россия
прибалтика
владимир мамонтов
николай васильевич гоголь
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101956/77/1019567707_0:170:3111:1920_1920x0_80_0_0_461b03b82554cf0c141667b28e86854a.jpg.webp
Роли задир-собачек с Прибалтики никто не снимал. Это для них как утренник для актера провинциального театра — он обязан его отыграть, деваться некуда. Но если они будут заточены на те или иные военные действия — такой вариант тоже возможен.По словам эксперта, мы наблюдаем удивительный парадокс сегодня. Украинцы, которые делали все для того, чтобы попасть в ЕС, майданили, сейчас воюют и так далее, но Европа их гонит прочь.Ее надо расшифровывать, уверен он, начиная с чтения Гоголя и заканчивая анализом своих ощущений от встреч с украинцами.Например, в Польше украинцы готовы быть людьми второго сорта. Но когда за украинцем дьявольская сила, он хочет быть первым негодяем — когда необходимо кого-то унизить, пожечь, как в Одессе 2 мая. "Дом профсоюзов" вспомните.То есть украинцы вроде бы тихие хуторяне — моя хата с краю, и так далее. Но отпусти их немножечко — страшный зверинец пробуждается, добавил собеседник издания.Полную версию интервью Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101956/77/1019567707_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d8edbeccfd4f6c19f64364f5abe78c2b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, прибалтика, владимир мамонтов, николай васильевич гоголь, ес, нато
Новости, Украина, Россия, Прибалтика, Владимир Мамонтов, Николай Васильевич Гоголь, ЕС, НАТО
Вроде бы тихие хуторяне: политолог объяснил, почему на Украине пробудился "страшный зверинец"
Украинцы когда-нибудь закончатся, и Западу необходимо будет бросить кого-нибудь в топку войны с Россией. Вот прибалты и пригодятся, рассказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
Роли задир-собачек с Прибалтики никто не снимал. Это для них как утренник для актера провинциального театра — он обязан его отыграть, деваться некуда. Но если они будут заточены на те или иные военные действия — такой вариант тоже возможен.
По словам эксперта, мы наблюдаем удивительный парадокс сегодня. Украинцы, которые делали все для того, чтобы попасть в ЕС, майданили, сейчас воюют и так далее, но Европа их гонит прочь.
"Почему они так себя ведут? Почему умоляют, к примеру, какую-то Бельгию прийти и возглавить украинский народ? Почему не желают разделять имперские ценности вместе с россиянами? Почему не желают помнить, какую роль украинцы сыграли в истории Малороссии, Белоруссии и России в целом; каково значение украинских полководцев в Великой Отечественной войне? Это загадка", - считает Владимир Мамонтов.
Ее надо расшифровывать, уверен он, начиная с чтения Гоголя и заканчивая анализом своих ощущений от встреч с украинцами.
Например, в Польше украинцы готовы быть людьми второго сорта. Но когда за украинцем дьявольская сила, он хочет быть первым негодяем — когда необходимо кого-то унизить, пожечь, как в Одессе 2 мая. "Дом профсоюзов" вспомните.
То есть украинцы вроде бы тихие хуторяне — моя хата с краю, и так далее. Но отпусти их немножечко — страшный зверинец пробуждается, добавил собеседник издания.