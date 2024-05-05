https://ukraina.ru/20240505/1054897354.html

Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики

Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики - 05.05.2024 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики

НАТО "отравило" Украину. Оно также готовит вторжение в Белоруссию и все время пытается выдернуть "из-под носа" России то Армению, то Грузию, то Молдавию

2024-05-05T10:55

2024-05-05T10:55

2024-05-05T10:55

интервью

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

нато

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ес

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил укрепить минными полями польскую и литовскую границы с Россией и Белоруссией. Интервью с военным 28 апреля опубликовала новостная прибалтийская сеть Delfi.— Владимир Константинович, президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году НАТО было причастно к организации протестов в Белоруссии и готовилось к вторжению на запад страны. Как опыт прошлого белорусский лидер применяет в нынешних реалиях?— Во-первых, ситуация в Белоруссии в 2020 году была действительно малоприятна для него. По поводу роли Александра Григорьевича в тех и нынешних событиях есть разные мнения. То он диктатор, то популист. И совсем без либерально-демократического лоска.Но конфигурация власти, которая сложилась в стране во главе с Лукашенко, дееспособна и заточена на благо собственного народа. При этом он умудряется выстраивать конструктивные отношения с Москвой.Вспомните, у нас с Минском были и молочные, и конфетные войны. В России отдельные персонажи называли периодически белорусов нахлебниками, а Союзное государство — курьезом.Именно такие люди умудрились привести Россию с Украиной в состояние войны. Спасибо, что с Белоруссией не довели дела до такого состояния. И в этом, считаю, немалая заслуга Лукашенко.Меня еще в 2020 году журналисты пытались расспросить на тему российско-белорусских отношений; говорили, что Лукашенко жесток, нехорош, не демократ, что ему вот-вот придет "трындец" и потирали руки.На это я отвечал: подождите, подождите, а у вас что — кто-то другой есть? Вы ещё кого-то видите на этом месте? И что будет, если Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии в такое время?Я бы лично переживал, если бы Александр Григорьевич ушёл тогда. Да, он не идеален, но законно избран, понимает, как жизнь в стране устроена. Народ его признает, называет "батькой" — в этом есть внутреннее согласие значительной части белорусов.Есть, конечно, и те, кто издевается и морщится; кто в ходе "революции" снимал тапочки, вставал на скамеечки и якобы мирным путём пытался власть "сковырнуть".Но в целом эта их проверенная технология имела и оборотную сторону: белорусы наконец-то увидели, где, кто и кому на самом деле помогает и каковы подлинные намерения участников этой драмы.Многие поняли, что Россия — это действительно та сила, которая сохраняет Белоруссию. А какая-нибудь Польша или знаменитая Европа растопчет страну и не заметит."Лукашенко, если и исчезнет с политического горизонта, то не в этой серии. Зря некоторые на это рассчитывают", — так я отвечал в 2020 году.Еще один важный урок, который Белоруссия получила, да и мы тоже. Вспомните, мы вели себя по-джентльменски с Европой, той же Польшей, а они это приняли за слабость. Мы, и белорусы в частности, не хотели портить отношения с поляками — не вспоминали, допустим, важные для нас даты.Например, как Красная Армия зашла в Белоруссию и освободила ее неотъемлемую часть от польского владычества в 1939-м году. Или события Великой Отечественной войны, Варшавский договор, Катынь, в конце концов.Мы пытались жить дружно, цивилизованно с ними — единым европейским организмом. И что получили?Слава богу, сейчас мы стали вести себя пожестче. В Белоруссии установили и отмечают День народного единства (законодательное оформление процесса воссоединения Западной Белоруссии с БССР).И вот сегодня президент Лукашенко говорит: мы опыт прошлого хорошо заучили. А важный урок России в том, что Белоруссия — наш главный союзник, на которого мы можем по-настоящему положиться.— Часто Лукашенко и Минск упрекают в "многовекторности". Как это коррелируется со значением слова "союзник"?— Многовекторность в государственной политике — вещь хорошая. Если это по-честному, подлинно, во благо стране.А если идет лицемерие со стороны, например, поляков или иных европейцев? Тебя хотят поработить, обмануть, заманить, раздавить, сделать из тебя Украину. Вот что понимать надо под их многовекторностью.Надо заметить, что и Белоруссия, и мы этими иллюзиями злоупотребляли. Белорусы какое-то время с этим нянькались, цацкались. И довели до того, что президенту Александру Григорьевичу пришлось опираться на силовиков, надевать бронежилет, брать в руки автомат, летать на вертолете над Минском.Лукашенко сравнивали с президентом Чили Сальвадором Альенде, для которого военный переворот закончился плохо. У Александра Григорьевича лучше получилось, к счастью, в том числе для нас.В этой ситуации четко, на 100% сработало Союзное государство — вот где залог правильных уроков. Есть силы, на которых Лукашенко смог опереться. И сегодня он на них полагается. Отсюда кадровые перестановки в Минске.И самое главное. Белоруссия лелеет собственный суверенитет. Лукашенко лелеет самостоятельность страны. Но сохранить это можно только в теснейшем альянсе с Россией — в Минске это яснее понимают.Вообще сохранить настоящую независимость любой постсоветской страны, в том числе Украины, без России невозможно. Мы умели и умеем это делать.Не сапогом давить или использовать в качестве военной силы (как происходит сейчас с Украиной), а, наоборот, втягивать в свою орбиту, делать людей полководцами, академиками, космонавтами, преподавателями вузов — все, что хотите, вплоть до интернациональных браков.С Украиной мы не успели — ее отравили. А вот Белоруссию — нет. В первую очередь, потому что белорусы сохранили русский язык и подлинные культурные связи с русскими. Прекрасный урок и нам, и им.— Белорусский лидер также подчеркнул, что на западных рубежах страна стоит лицом к лицу с НАТО. Польша развернула на границе боевые подразделения вооруженных сил. В Литве присутствуют формирования Германии. Для чего все это? НАТО опасается каких-то действий со стороны Белоруссии?— Пока что не было команды переходить к прямым военным действиям.Кроме того, мир за последние годы стал более вегетарианским. И многим западникам хотелось бы, чтобы война шла таким образом: они сидят в квартирках тихих, откуда управляют легкокрылыми дронами, или тяжеловесными ракетами, или иными чудовищными изобретениями, которые побеждают где-то на полях сражений.Нельзя сказать, что на той стороне есть мобилизованная, гитлеровского образца машина, триумф воли. Там такая же каша, как на Украине — никто ничего не понимает.Посмотрите, как в Европе сейчас ловят несчастных украинцев для мобилизации ВСУ. Это что — триумф воли? Нет, конечно. Хотя есть и такие украинцы, которые идут и сражаются, непонятно за что.Конечно, для отдельных лидеров на Западе, безусловно, неплохо было бы подербанить и Белоруссию в геополитических целях.Страна на сегодня стала более серьезной, самостоятельной геополитической единицей, особенно, когда в рамках союзничества с РФ, разместила у себя тактическое ядерное оружие. Белоруссия сейчас по сути ядерная держава.При этом сотрудничество Москвы и Минска в военной части было всегда, в том числе в разведке, спутниковой и космической связи. Мало кто знает, но в Белоруссии есть военные объекты, отвечающие за гигантские территории.Казалось бы, где некое место под Минском и где Северный флот. Однако это все сопряжено. Это давно единая структура и система, несмотря на то, что у России и Белоруссии разные армии и генералы.Поэтому НАТО не то чтобы как-то отдельно Белоруссии побаивается. Там прекрасно понимают прочность военно-политического союза России и Белоруссии, понимают, что при случае последует серьезный ответ.— В Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно с вторжением в страну, заявили в КГБ республики. Кроме того, в ведомстве говорят, что на Украине подготовили до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии. Реально ли Запад может пойти на такую операцию по вторжению?— Я думаю, что планы такие строить они вполне могут. Во-первых, раз об опасности заявляют компетентные органы Белоруссии, значит так оно и есть.Во-вторых, в западных и украинских стратегиях все чаще применяются террористические методы. Это их совершенно не пугает — эдакое послевоенное, пост-ялтинское, пост-ооновское "житье по правилам".Перед ними стоят две задачи: провести мобилизацию для Украины и победить в конфликте с Россией.Как они обычно действуют, чтобы добиться цели? Сначала проводится краткая, но внятная операция по расчеловечиванию "врагов" [перед населением]. Дескать, это колорады, а не люди; у нас тут рай — у них там джунгли.А потом действуют любыми методами: хоть терактами, хоть атомными бомбами — чтобы отстоять свое "прекрасное" мироустройство. Судить-то террористов этих тоже некому. Разве остался где-то независимый суд? В Гааге, может быть, есть критерии высокой моральной оценки?То есть сегодня Белоруссия понимает, что Украина затеяла гигантскую провокацию в стиле фашистской Германии: посягнуть на территорию чужого государства, а потом сделать вид, что это напали на нее. Посмотрите, американцы дают дальнобойные ракеты ВСУ и прямо говорят, что они полетят на Крым.— Литву и Латвию часто именуют "европейскими собачками", которые могут лишь тявкать в угоду ЕС. Однако сейчас идет их милитаризация, у Литвы, например, армия в 20 тысяч человек. Какова роль Прибалтики в агрессии НАТО против России?— Роли задир-собачек с Прибалтики никто не снимал. Это для них как утренник для актера провинциального театра — он обязан его отыграть, деваться некуда. Но если они будут заточены на те или иные военные действия — такой вариант тоже возможен.Ведь украинцы-то когда-то закончатся! И кого-нибудь [Западу] необходимо будет бросить в топку. Вот прибалты и пригодятся. Да, их немного, но иногда дело не в количестве.Вспомните, во время Октябрьской революции в России была большая смута, когда небольшой контингент латышских стрелков решал важные и серьезные вопросы. Они оказались самыми бездушными исполнителями жестоких приказов.Еще до начала всей истории с Украиной, я предупреждал ее граждан: посмотрите, как американцы уходили из Афганистана. Коллаборационисты цеплялись за хвост и крылья самолета, который взлетал, и люди падали.Мы наблюдаем удивительный парадокс сегодня. Украинцы, которые делали все для того, чтобы попасть в ЕС, майданили, сейчас воюют и так далее — Европа их гонит прочь.На одной конференции (давно дело было) в Прибалтике у меня волосы встали дыбом от выступления одной представительницы украинской партии. Она умоляла европейцев прийти и владеть Украиной.Почему они так себя ведут? Почему умоляют, к примеру, какую-то Бельгию прийти и возглавить украинский народ? Почему не желают разделять имперские ценности вместе с россиянами? Почему не желают помнить, какую роль украинцы сыграли в истории Малороссии, Белоруссии и России в целом; каково значение украинских полководцев в Великой Отечественной войне?Это загадка. Так я ответил в том числе в недавнем интервью телеканалу "БелРос". Эту загадку надо расшифровывать, начиная с чтения Гоголя и заканчивая анализом своих ощущений от встреч с украинцами.Например, в Польше украинцы готовы быть людьми второго сорта. Но когда за украинцем дьявольская сила, он хочет быть первым негодяем — когда необходимо кого-то унизить, пожечь, как в Одессе 2 мая. "Дом профсоюзов" вспомните.То есть украинцы вроде бы тихие хуторяне — моя хата с краю, и так далее. Но отпусти их немножечко — страшный зверинец пробуждается.— Запад планирует блокировать Калининградскую область с помощью Прибалтики. И что делать нам? Ввязываться в новый конфликт?— Что такое Калининградская область? Анклав, он отделен от России. Раньше во времена СССР это не было важно. Подумаешь, рядом Эстония, Литва, Латвия, Польша… Варшавский договор.А теперь, если мы хотим сохраниться как страна, как независимый субъект международной политики, если уважаем себя — придется драться за свое. А что еще делать?Да, они могут и будут нас провоцировать. Мы разве хотели воевать на Украине? Или это не вписывается в какие-то "великие" европейские ценности — отсутствие фашизма и милитаристского угара во власти? По сути Россия исполняет свои обязанности, отложенные распадом СССР.Если бы Европа захотела это правильно понять и принять, если бы она не боялась до смерти России — все шло бы иначе.Вместо этого у нас все время пытаются выдернуть "из-под носа" то Армению, то Грузию, то Молдавию.Хотя Россия по сути поддерживала распространение многих европейских свобод в СНГ (кроме ЛГБТ*, однополых браков и тому подобного) — свободу перемещения капитала, свобода перемещения технологий и людей. Мы ввели Болонскую систему, вступили в ВТО и так далее.Но Запад поставил перед собой задачу покончить с постоянно возвращающимся удивительным фениксом. Возникли ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, возрождаются иные политические и экономические союзы — западники это хотят разрушить.Если на все это посмотреть здраво, то выгода здесь только американцам и их прямым союзникам англосаксам.Если бы волшебным образом Америка ослабела, а Китай продолжал бы расти, евразийская идея единого экономического, человеческого, идейного пространства (не без конкуренции и конфликтов, конечно) — эдакая континентальная гармония рано или поздно возобладала бы. Но увы: в этом гигантская угроза для США, как они сами себя видят и кем в мире назначают.Также о том, как ВСУ могут подорвать Крымский мост и какие еще диверсии СБУ готовит в России, читайте в интервью с экспертом Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

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Анна Черкасова

интервью, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, нато, всу, ес, геополитика, союз, евразийский союз, прибалтика, вторжение, терроризм