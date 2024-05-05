Владимир Мамонтов: Когда Украина кончится, НАТО бросит в топку "задир-собачек" из Прибалтики
© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Мамонтов интервью
© Sputnik / Miroslav Rotari
НАТО "отравило" Украину. Оно также готовит вторжение в Белоруссию и все время пытается выдернуть "из-под носа" России то Армению, то Грузию, то Молдавию
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил укрепить минными полями польскую и литовскую границы с Россией и Белоруссией. Интервью с военным 28 апреля опубликовала новостная прибалтийская сеть Delfi.
— Владимир Константинович, президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году НАТО было причастно к организации протестов в Белоруссии и готовилось к вторжению на запад страны. Как опыт прошлого белорусский лидер применяет в нынешних реалиях?
— Во-первых, ситуация в Белоруссии в 2020 году была действительно малоприятна для него. По поводу роли Александра Григорьевича в тех и нынешних событиях есть разные мнения. То он диктатор, то популист. И совсем без либерально-демократического лоска.
Но конфигурация власти, которая сложилась в стране во главе с Лукашенко, дееспособна и заточена на благо собственного народа. При этом он умудряется выстраивать конструктивные отношения с Москвой.
Вспомните, у нас с Минском были и молочные, и конфетные войны. В России отдельные персонажи называли периодически белорусов нахлебниками, а Союзное государство — курьезом.
Именно такие люди умудрились привести Россию с Украиной в состояние войны. Спасибо, что с Белоруссией не довели дела до такого состояния. И в этом, считаю, немалая заслуга Лукашенко.
Меня еще в 2020 году журналисты пытались расспросить на тему российско-белорусских отношений; говорили, что Лукашенко жесток, нехорош, не демократ, что ему вот-вот придет "трындец" и потирали руки.
На это я отвечал: подождите, подождите, а у вас что — кто-то другой есть? Вы ещё кого-то видите на этом месте? И что будет, если Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии в такое время?
Я бы лично переживал, если бы Александр Григорьевич ушёл тогда. Да, он не идеален, но законно избран, понимает, как жизнь в стране устроена. Народ его признает, называет "батькой" — в этом есть внутреннее согласие значительной части белорусов.
Есть, конечно, и те, кто издевается и морщится; кто в ходе "революции" снимал тапочки, вставал на скамеечки и якобы мирным путём пытался власть "сковырнуть".
Но в целом эта их проверенная технология имела и оборотную сторону: белорусы наконец-то увидели, где, кто и кому на самом деле помогает и каковы подлинные намерения участников этой драмы.
Многие поняли, что Россия — это действительно та сила, которая сохраняет Белоруссию. А какая-нибудь Польша или знаменитая Европа растопчет страну и не заметит.
"Лукашенко, если и исчезнет с политического горизонта, то не в этой серии. Зря некоторые на это рассчитывают", — так я отвечал в 2020 году.
Еще один важный урок, который Белоруссия получила, да и мы тоже. Вспомните, мы вели себя по-джентльменски с Европой, той же Польшей, а они это приняли за слабость. Мы, и белорусы в частности, не хотели портить отношения с поляками — не вспоминали, допустим, важные для нас даты.
Например, как Красная Армия зашла в Белоруссию и освободила ее неотъемлемую часть от польского владычества в 1939-м году. Или события Великой Отечественной войны, Варшавский договор, Катынь, в конце концов.
Мы пытались жить дружно, цивилизованно с ними — единым европейским организмом. И что получили?
Слава богу, сейчас мы стали вести себя пожестче. В Белоруссии установили и отмечают День народного единства (законодательное оформление процесса воссоединения Западной Белоруссии с БССР).
И вот сегодня президент Лукашенко говорит: мы опыт прошлого хорошо заучили. А важный урок России в том, что Белоруссия — наш главный союзник, на которого мы можем по-настоящему положиться.
— Часто Лукашенко и Минск упрекают в "многовекторности". Как это коррелируется со значением слова "союзник"?
— Многовекторность в государственной политике — вещь хорошая. Если это по-честному, подлинно, во благо стране.
А если идет лицемерие со стороны, например, поляков или иных европейцев? Тебя хотят поработить, обмануть, заманить, раздавить, сделать из тебя Украину. Вот что понимать надо под их многовекторностью.
Надо заметить, что и Белоруссия, и мы этими иллюзиями злоупотребляли. Белорусы какое-то время с этим нянькались, цацкались. И довели до того, что президенту Александру Григорьевичу пришлось опираться на силовиков, надевать бронежилет, брать в руки автомат, летать на вертолете над Минском.
Лукашенко сравнивали с президентом Чили Сальвадором Альенде, для которого военный переворот закончился плохо. У Александра Григорьевича лучше получилось, к счастью, в том числе для нас.
В этой ситуации четко, на 100% сработало Союзное государство — вот где залог правильных уроков. Есть силы, на которых Лукашенко смог опереться. И сегодня он на них полагается. Отсюда кадровые перестановки в Минске.
И самое главное. Белоруссия лелеет собственный суверенитет. Лукашенко лелеет самостоятельность страны. Но сохранить это можно только в теснейшем альянсе с Россией — в Минске это яснее понимают.
Вообще сохранить настоящую независимость любой постсоветской страны, в том числе Украины, без России невозможно. Мы умели и умеем это делать.
Не сапогом давить или использовать в качестве военной силы (как происходит сейчас с Украиной), а, наоборот, втягивать в свою орбиту, делать людей полководцами, академиками, космонавтами, преподавателями вузов — все, что хотите, вплоть до интернациональных браков.
С Украиной мы не успели — ее отравили. А вот Белоруссию — нет. В первую очередь, потому что белорусы сохранили русский язык и подлинные культурные связи с русскими. Прекрасный урок и нам, и им.
— Белорусский лидер также подчеркнул, что на западных рубежах страна стоит лицом к лицу с НАТО. Польша развернула на границе боевые подразделения вооруженных сил. В Литве присутствуют формирования Германии. Для чего все это? НАТО опасается каких-то действий со стороны Белоруссии?
— Пока что не было команды переходить к прямым военным действиям.
Кроме того, мир за последние годы стал более вегетарианским. И многим западникам хотелось бы, чтобы война шла таким образом: они сидят в квартирках тихих, откуда управляют легкокрылыми дронами, или тяжеловесными ракетами, или иными чудовищными изобретениями, которые побеждают где-то на полях сражений.
Нельзя сказать, что на той стороне есть мобилизованная, гитлеровского образца машина, триумф воли. Там такая же каша, как на Украине — никто ничего не понимает.
Посмотрите, как в Европе сейчас ловят несчастных украинцев для мобилизации ВСУ. Это что — триумф воли? Нет, конечно. Хотя есть и такие украинцы, которые идут и сражаются, непонятно за что.
Конечно, для отдельных лидеров на Западе, безусловно, неплохо было бы подербанить и Белоруссию в геополитических целях.
Страна на сегодня стала более серьезной, самостоятельной геополитической единицей, особенно, когда в рамках союзничества с РФ, разместила у себя тактическое ядерное оружие. Белоруссия сейчас по сути ядерная держава.
При этом сотрудничество Москвы и Минска в военной части было всегда, в том числе в разведке, спутниковой и космической связи. Мало кто знает, но в Белоруссии есть военные объекты, отвечающие за гигантские территории.
Казалось бы, где некое место под Минском и где Северный флот. Однако это все сопряжено. Это давно единая структура и система, несмотря на то, что у России и Белоруссии разные армии и генералы.
Поэтому НАТО не то чтобы как-то отдельно Белоруссии побаивается. Там прекрасно понимают прочность военно-политического союза России и Белоруссии, понимают, что при случае последует серьезный ответ.
2 мая, 13:43Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТОЕвропа сворачивает проекты поддержки ЛГБТ* и возрождает институт всеобщей воинской повинности. Нация должна быть готова к будущей войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
— В Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно с вторжением в страну, заявили в КГБ республики. Кроме того, в ведомстве говорят, что на Украине подготовили до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии. Реально ли Запад может пойти на такую операцию по вторжению?
— Я думаю, что планы такие строить они вполне могут. Во-первых, раз об опасности заявляют компетентные органы Белоруссии, значит так оно и есть.
Во-вторых, в западных и украинских стратегиях все чаще применяются террористические методы. Это их совершенно не пугает — эдакое послевоенное, пост-ялтинское, пост-ооновское "житье по правилам".
Перед ними стоят две задачи: провести мобилизацию для Украины и победить в конфликте с Россией.
Как они обычно действуют, чтобы добиться цели? Сначала проводится краткая, но внятная операция по расчеловечиванию "врагов" [перед населением]. Дескать, это колорады, а не люди; у нас тут рай — у них там джунгли.
А потом действуют любыми методами: хоть терактами, хоть атомными бомбами — чтобы отстоять свое "прекрасное" мироустройство. Судить-то террористов этих тоже некому. Разве остался где-то независимый суд? В Гааге, может быть, есть критерии высокой моральной оценки?
То есть сегодня Белоруссия понимает, что Украина затеяла гигантскую провокацию в стиле фашистской Германии: посягнуть на территорию чужого государства, а потом сделать вид, что это напали на нее. Посмотрите, американцы дают дальнобойные ракеты ВСУ и прямо говорят, что они полетят на Крым.
— Литву и Латвию часто именуют "европейскими собачками", которые могут лишь тявкать в угоду ЕС. Однако сейчас идет их милитаризация, у Литвы, например, армия в 20 тысяч человек. Какова роль Прибалтики в агрессии НАТО против России?
— Роли задир-собачек с Прибалтики никто не снимал. Это для них как утренник для актера провинциального театра — он обязан его отыграть, деваться некуда. Но если они будут заточены на те или иные военные действия — такой вариант тоже возможен.
Ведь украинцы-то когда-то закончатся! И кого-нибудь [Западу] необходимо будет бросить в топку. Вот прибалты и пригодятся. Да, их немного, но иногда дело не в количестве.
Вспомните, во время Октябрьской революции в России была большая смута, когда небольшой контингент латышских стрелков решал важные и серьезные вопросы. Они оказались самыми бездушными исполнителями жестоких приказов.
Еще до начала всей истории с Украиной, я предупреждал ее граждан: посмотрите, как американцы уходили из Афганистана. Коллаборационисты цеплялись за хвост и крылья самолета, который взлетал, и люди падали.
Мы наблюдаем удивительный парадокс сегодня. Украинцы, которые делали все для того, чтобы попасть в ЕС, майданили, сейчас воюют и так далее — Европа их гонит прочь.
На одной конференции (давно дело было) в Прибалтике у меня волосы встали дыбом от выступления одной представительницы украинской партии. Она умоляла европейцев прийти и владеть Украиной.
Почему они так себя ведут? Почему умоляют, к примеру, какую-то Бельгию прийти и возглавить украинский народ? Почему не желают разделять имперские ценности вместе с россиянами? Почему не желают помнить, какую роль украинцы сыграли в истории Малороссии, Белоруссии и России в целом; каково значение украинских полководцев в Великой Отечественной войне?
Это загадка. Так я ответил в том числе в недавнем интервью телеканалу "БелРос". Эту загадку надо расшифровывать, начиная с чтения Гоголя и заканчивая анализом своих ощущений от встреч с украинцами.
Например, в Польше украинцы готовы быть людьми второго сорта. Но когда за украинцем дьявольская сила, он хочет быть первым негодяем — когда необходимо кого-то унизить, пожечь, как в Одессе 2 мая. "Дом профсоюзов" вспомните.
То есть украинцы вроде бы тихие хуторяне — моя хата с краю, и так далее. Но отпусти их немножечко — страшный зверинец пробуждается.
28 апреля, 07:19Максим Бардин: Пока Россия выманивает ВСУ из Харькова, США готовят шальную пулю для Литвы и БелоруссииВашингтон решил рискнуть и погрузить во тьму всю Молдавию. Более того, у американцев есть интерес, чтобы шальные ракеты и беспилотники залетали в Литву, Румынию, Польшу и Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
— Запад планирует блокировать Калининградскую область с помощью Прибалтики. И что делать нам? Ввязываться в новый конфликт?
— Что такое Калининградская область? Анклав, он отделен от России. Раньше во времена СССР это не было важно. Подумаешь, рядом Эстония, Литва, Латвия, Польша… Варшавский договор.
А теперь, если мы хотим сохраниться как страна, как независимый субъект международной политики, если уважаем себя — придется драться за свое. А что еще делать?
Да, они могут и будут нас провоцировать. Мы разве хотели воевать на Украине? Или это не вписывается в какие-то "великие" европейские ценности — отсутствие фашизма и милитаристского угара во власти? По сути Россия исполняет свои обязанности, отложенные распадом СССР.
Если бы Европа захотела это правильно понять и принять, если бы она не боялась до смерти России — все шло бы иначе.
Вместо этого у нас все время пытаются выдернуть "из-под носа" то Армению, то Грузию, то Молдавию.
Хотя Россия по сути поддерживала распространение многих европейских свобод в СНГ (кроме ЛГБТ*, однополых браков и тому подобного) — свободу перемещения капитала, свобода перемещения технологий и людей. Мы ввели Болонскую систему, вступили в ВТО и так далее.
Но Запад поставил перед собой задачу покончить с постоянно возвращающимся удивительным фениксом. Возникли ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, возрождаются иные политические и экономические союзы — западники это хотят разрушить.
Если на все это посмотреть здраво, то выгода здесь только американцам и их прямым союзникам англосаксам.
Если бы волшебным образом Америка ослабела, а Китай продолжал бы расти, евразийская идея единого экономического, человеческого, идейного пространства (не без конкуренции и конфликтов, конечно) — эдакая континентальная гармония рано или поздно возобладала бы.
Но увы: в этом гигантская угроза для США, как они сами себя видят и кем в мире назначают.
Также о том, как ВСУ могут подорвать Крымский мост и какие еще диверсии СБУ готовит в России, читайте в интервью с экспертом Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация