Одесский университет: главный вуз Новороссии - 12.05.2024 Украина.ру
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Одесский университет: главный вуз Новороссии
Одесский университет: главный вуз Новороссии - 12.05.2024 Украина.ру
Одесский университет: главный вуз Новороссии
В этот день в 1865 году в Одессе открылся Императорский новороссийский университет, первый крупный вуз на земле Новороссии и в самой Южной Пальмире. Не обошлось без французов и интриг, зато после в новоиспеченном Императорском новороссийском университете учились отпрыски знатных фамилий обеих российских столиц
2024-05-12T15:59
2024-05-12T15:59
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Одесский университет: главный вуз Новороссии

15:59 12.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / Дмитрий ЖдановОдесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© commons.wikimedia.org / Дмитрий Жданов
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Алексей Топоров
публицист
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В этот день в 1865 году в Одессе открылся Императорский новороссийский университет, первый крупный вуз на земле Новороссии и в самой Южной Пальмире. Не обошлось без французов и интриг, зато после в новоиспеченном Императорском новороссийском университете учились отпрыски знатных фамилий обеих российских столиц

Хотя на самом деле к тому времени известное на всю Россию учебное заведение, работавшее в формате полноценного вуза, в Одессе уже было, просто университетского статуса оно не имело. Называлось оно Ришельевский лицей.

«В письме вашем вы требуете, чтобы я сказал мое мнение о лицее, — писал еще в 1818 году историку Александру Тургеневу поэт Константин Батюшков. — Скажу вам по совести: лицей есть лучшее украшение Одессы, точно так, как Одесса — лучший город после столиц».

В появлении Ришельевского лицея значимую роль сыграли, как в принципе и в становлении Одессы как таковой, французы.

Во-первых, свое имя он получил в честь легендарного генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Эммануэля дю Плесси Ришелье. Во-вторых, открывал его действующий на тот момент новороссийский генерал-губернатор Александр Ланжерон. 

- РИА Новости, 1920, 29.01.2019
29 января 2019, 01:00
День в истории. 29 января: в Харькове открыт первый на юге России университетВ этот день в 1805 году харьковцы праздновали открытие университета. Пожалуй, со времени визита матушки государыни в 1788 году губернский город не видел таких торжеств. И еще долго не увидит. Как же получилось, что первый университет на юге России открыли именно в Харькове? Ведь были и другие проекты.

В третьих, своему появлению и становлению лицей обязан такой уникальной личности, как аббат Шарль Доминик Николь — французский эмигрант-роялист, открывший в конце 18 века в столичном Санкт-Петербурге престижный пансион для мальчиков, быстро снискавший добрую славу. Равно, как и его учредитель — репутацию человека всесторонне образованного, а главное, очень доброго по отношению к детям и всецело преданного своему делу.

Однако в начале 19 века пансион переживет эпидемию, будет закрыт, а после его создатель, изможденный климатом Северной столицы, оставит ее и переберется в Москву, но и там не найдет себе должного применения из-за господствовавших в послевоенном и разгромленном городе антифранцузских настроений. У него появится проект по созданию учебного заведения в теплой приморской Одессе, но, не веря в успех своей затеи, аббат уж было соберется вернуться на историческую родину, где состоялась реставрация монархии.

И тут очень вовремя с донесением к государю Александру Первому обратится министр просвещения, граф Разумовский:

«Известный с давних лет в столице аббе Николь, посвятивший себя с самого приезда в Россию воспитанию юношества, для чего содержал здесь долгое время пансион, человек отличный как знаниями, так и нравственностью, по предписанию дюка де Ришелье сочинил и представил мне проект предполагаемого нового училища в Одессе. Жалко было бы потерять случай весьма необыкновенный… ибо все устроение сего, можно сказать, единственного в роде своем воспитательного института никаких издержек от казны не требует».

Последнее обстоятельство, возможно, и стало бы решающим при принятии окончательного решения, но, когда лицей был открыт, уже 15 мая специальным Указом на его содержание стало выделяться по 2,5 копейки серебром с каждой четверти пшеницы, вывозимой за рубеж.

В Одессу потянулись отпрыски именитых семей, посетивший же учебное заведение Александр Первый настолько остался доволен увиденным, что пожаловал Николя орденом св. Анны Второй степени с бриллиантами. Правда, в итоге, вступив во вполне ожидаемый конфликт с православным духовенством, аббат всё-таки покинет Россию. Ну а его детище к 1837 году станет полноценным высшим учебным заведением, правда, формально не имевшим этого статуса. 

- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 07:59
Одесса: эпоха порто-франкоВ этот день в 1817 году Одесса получила льготный таможенный режим порто-франко. Он давал возможность беспошлинного ввоза в город иностранных товаров, включая те, импорт которых в Россию был ограничен. Данный проект позволил Одессе укрепиться в качестве крупнейшего центра черноморской торговли

В Ришельевском лицее преподавали римскую словесность, историю правоведения, русское законодательство и практическое судопроизводство, а также философию, русскую словесность, историю, статистику, богословие, церковную историю и церковное право.

В начале 40-х годов там было открыто более прикладное камеральное отделение, где изучались архитектура, российская юриспруденция, физика и физическая география, естественная коммерция и финансы, естественная история, химия, политэкономия, торговля, технология и сельское хозяйство.

Занятия вели приглашенные профессора, лицейская библиотека не уступала многим вузовским.

Одному из первых идея о преобразовании лицея в университет пришла в голову попечителю Одесского учебного округа, основоположнику русской военно-полевой хирургии Николаю Пирогову. И в этом его поддержал Новороссийский генерал-губернатор Александр Строганов.

Но за нее еще предстояло побороться.

На самом деле то, что дальний юг России — Новороссия — нуждается в собственном полноценном университете, в Санкт-Петербурге понимали, но долгое время не могли определиться с городом: Таганрог, Николаев, Одесса?

Так, интересы Николаева — в то время соперника Южной Пальмиры — не только в вопросе расположения главного в регионе вуза отстаивал или, как говорят нынче, лоббировал министр внутренних дел Петр Валуев — тот вообще предлагал преобразовать Ришельевский лицей в Высшее техническое или сельскохозяйственное учебное заведение.

Но дело решил случай: когда летом 1861 года царь был в Одессе, от лица горожан ему было подано прошение об учреждении университета. Александр Второй отнесся к документу внимательно, думал «недолго» — всего год, и уже в июне 1862 года было дано соответствующее разрешение. Ну а через каких-то еще три года, как говорилось выше, уже при новом попечителе Одесского учебного округа Адаме Арцимовиче, 1 (13) мая состоялось освящение Императорского новороссийского университета.

Само собой в мае на учебу никто не пошел, и университет, как это принято говорить, распахнул двери только 7 (19) сентября. Первоначально в нем было только три факультета — историко-филологический, физико-математический и юридический, который стал самым популярным. И только спустя практически четыре десятилетия, в 1900 году, там появился четвертый — медицинский (анатомический корпус открыли только в 1903 году).

При вузе работали унаследованная им от Ришильевского лицея библиотека, включавшая 12 тыс. 400 наименований книг в 28 505 томах, архив которой со временем был расширен до 15 тыс. томов, Палеонтологический и Зоологический музеи, Ботанический сад, Астрономическая обсерватория. И, конечно же, своя церковь.

При вузе действовали Новороссийское общество естествоиспытателей, Юридическое общество и Историко-филологическое общество, Одесское библиографическое общество, издавались «Записки Императорского Новороссийского Университета», регулярно проводились научные съезды.

Самое интересное, что еще до того, как в Санкт-Петербурге определились с местом, где должен находиться будущий «южный» университет, херсонское и бессарабское дворянство уже сделало соответствующий взнос в его фонд. Так, согласно историческому документу «исчисленную по временному штату сумму» в 167 тыс. рублей «за исключением из оной 8 тыс. 112 рублей» пожертвований полагалось выделить на обустройство учебного заведения. И в дальнейшем, поскольку из бюджета империи на учебно-вспомогательные структуры выделялось не более 8% от общего университетского бюджета, вуз во многом существовал за счет меценатов. И даже самих преподавателей.

Бефстроганов - РИА Новости, 1920, 31.12.2018
31 декабря 2018, 07:30
Рецепт к новогоднему столу от генерал-губернатора НовороссииКогда разговор заходит об одесской кухне, то обычно вспоминают фаршированную рыбу или форшмак. Но во все кулинарные справочники мира вошло совсем другое блюдо. Правда, не все знают, что родом оно из Одессы, просто считая его русским. А связано его появление с именем новороссийского генерал-губернатора, день рождения которого мы отмечаем 31 декабря.

Так, перешедший туда по приглашению Пирогова физиолог Иван Сеченов передал полагавшиеся ему для переезда 500 рублей на оборудование физиологического кабинета, а ботаник Лев Ценковский на личные средства оборудовал Ботанический кабинет. Последний попросил у Варшавского учебного округа растения для Ботанического сада и получил оттуда три сотни различных видов.

В 1901 году серьезное пожертвование — 75 тыс. рублей — на учреждение детской клиники при медфакультете сделали княжна Абамелек, за что лечебное заведение было названо в ее честь. А еще в 60-е годы в дар от Одесского приказа общественного призрения Императорский новороссийский университет получил «остатки допотопного животного, найденные в Одессе при постройке заведений, подведомственных Приказу, и хранившиеся с давнего времени в его кладовой».

Так, совместными стараниями государства и добрых и щедрых людей, одесситов и не только, ученых и обывателей, жил и развивался университет Южной Пальмиры.

Среди ученых, прибывших по призыву Пирогова в Императорский новороссийский университет, был и окончивший с золотой медалью Харьковскую гимназию, поработавший в научных лабораториях Германии и Италии биолог, будущий основатель русской школы микробиологов 22-летний Илья Мечников. Молодого человека взяли доцентом кафедры зоологии. И уже через два года за серию работ по сравнительной эмбриологии он получил совестно с профессором Александром Ковалевским престижную премию Карла Бэра.

После убийства Александра Второго власти начали закручивать гайки, давить на подверженную революционным веяниям молодежь и «прогрессивных» преподавателей, даже если те никакой склонности к революционной деятельности не проявляли.

«Власти… продолжали преследовать без разбора, — вспоминал Мечников. — Положение профессоров, которые и не имели ничего общего с противоправительственными направлениями, но не видели необходимости в тех преследованиях, стало буквально нестерпимым».

В знак протеста он и еще ряд его коллег из преподавательского состава оставили университет, впоследствии он открыл в Одессе частную лабораторию, где продолжил исследования, а затем и первую русскую бактериологическую станцию для борьбы с инфекционными заболеваниями. Мог ли этот человек, уехавший еще в 80-е из России подальше от революционных бурь и вполне себе «реакционно» предлагавший Витте убивать революционеров тысячами, чтобы не допустить смуты, и умерший за год до гибели империи, предположить, что в 1944 году новая власть присвоит одесскому вузу его имя?

Тем не менее вуз, перестав быть «императорским» и «новороссийским», а став, как это заведено в нынешней Украине, «национальным», носит имя русского биолога и по сей день.

И это, конечно, внушает надежду, что связь времен не истончится окончательно.

 
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