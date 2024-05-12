Одесский университет: главный вуз Новороссии

В Ришельевском лицее преподавали римскую словесность, историю правоведения, русское законодательство и практическое судопроизводство, а также философию, русскую словесность, историю, статистику, богословие, церковную историю и церковное право.

В начале 40-х годов там было открыто более прикладное камеральное отделение, где изучались архитектура, российская юриспруденция, физика и физическая география, естественная коммерция и финансы, естественная история, химия, политэкономия, торговля, технология и сельское хозяйство.

Занятия вели приглашенные профессора, лицейская библиотека не уступала многим вузовским.

Одному из первых идея о преобразовании лицея в университет пришла в голову попечителю Одесского учебного округа, основоположнику русской военно-полевой хирургии Николаю Пирогову. И в этом его поддержал Новороссийский генерал-губернатор Александр Строганов.

Но за нее еще предстояло побороться.

На самом деле то, что дальний юг России — Новороссия — нуждается в собственном полноценном университете, в Санкт-Петербурге понимали, но долгое время не могли определиться с городом: Таганрог, Николаев, Одесса?

Так, интересы Николаева — в то время соперника Южной Пальмиры — не только в вопросе расположения главного в регионе вуза отстаивал или, как говорят нынче, лоббировал министр внутренних дел Петр Валуев — тот вообще предлагал преобразовать Ришельевский лицей в Высшее техническое или сельскохозяйственное учебное заведение.

Но дело решил случай: когда летом 1861 года царь был в Одессе, от лица горожан ему было подано прошение об учреждении университета. Александр Второй отнесся к документу внимательно, думал «недолго» — всего год, и уже в июне 1862 года было дано соответствующее разрешение. Ну а через каких-то еще три года, как говорилось выше, уже при новом попечителе Одесского учебного округа Адаме Арцимовиче, 1 (13) мая состоялось освящение Императорского новороссийского университета.

Само собой в мае на учебу никто не пошел, и университет, как это принято говорить, распахнул двери только 7 (19) сентября. Первоначально в нем было только три факультета — историко-филологический, физико-математический и юридический, который стал самым популярным. И только спустя практически четыре десятилетия, в 1900 году, там появился четвертый — медицинский (анатомический корпус открыли только в 1903 году).

При вузе работали унаследованная им от Ришильевского лицея библиотека, включавшая 12 тыс. 400 наименований книг в 28 505 томах, архив которой со временем был расширен до 15 тыс. томов, Палеонтологический и Зоологический музеи, Ботанический сад, Астрономическая обсерватория. И, конечно же, своя церковь.

При вузе действовали Новороссийское общество естествоиспытателей, Юридическое общество и Историко-филологическое общество, Одесское библиографическое общество, издавались «Записки Императорского Новороссийского Университета», регулярно проводились научные съезды.

Самое интересное, что еще до того, как в Санкт-Петербурге определились с местом, где должен находиться будущий «южный» университет, херсонское и бессарабское дворянство уже сделало соответствующий взнос в его фонд. Так, согласно историческому документу «исчисленную по временному штату сумму» в 167 тыс. рублей «за исключением из оной 8 тыс. 112 рублей» пожертвований полагалось выделить на обустройство учебного заведения. И в дальнейшем, поскольку из бюджета империи на учебно-вспомогательные структуры выделялось не более 8% от общего университетского бюджета, вуз во многом существовал за счет меценатов. И даже самих преподавателей.