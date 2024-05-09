https://ukraina.ru/20240509/1054994900.html

Максим Вилков: Залужный получил синекуру и повторит судьбу Яценюка, а Зеленского уберут при двух условиях

Максим Вилков: Залужный получил синекуру и повторит судьбу Яценюка, а Зеленского уберут при двух условиях - 09.05.2024 Украина.ру

Максим Вилков: Залужный получил синекуру и повторит судьбу Яценюка, а Зеленского уберут при двух условиях

Сейчас Западу менять Зеленского незачем. Он его поменяет только в том случае, если понадобится провести мирные переговоры или вдруг вскроются совсем уж вопиющие факты коррупции киевского режима, которые будут подрывать позиции провоенных администраций в странах Европы или администрации Байдена

2024-05-09T16:08

2024-05-09T16:08

2024-05-09T16:08

интервью

владимир зеленский

валерий залужный

запад

сша

пиар

украина

военные

яценюк

политика

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Но смена Зеленского – это акция, которая сможет принести им выгоду только один раз, считает историк, политолог, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении из армии экс-главкома ВСУ Валерия Залужного по состоянию здоровья (с правом носить военную форму), назначив его послом в Великобритании. Информация о таком решении главы киевского режима попадала в прессу еще в марте, но официально она подтвердилась лишь спустя два месяца.- Максим, для чего Зеленскому понадобилось именно сейчас обнародовать эту историю, о которой все забыли? Он не боится, что это может привести к смуте?- Эта история связана с приближением дня окончания президентских полномочий Зеленского, который настанет 21 мая. Эта дата вызовет брожение в умах военной элиты Украины, которая недовольна провалами на фронте и решениями политического руководства. Залужный – знамя этой военной элиты. Поэтому Зеленскому важно удалить его перед этими событиями как можно дальше, например, послом в Лондон.Почему нельзя было это сделать сразу? Наверное, потому что все это время шли кулуарные переговоры о выплате отступных. Надо будет посмотреть, какие активы появятся у Залужного и связанных с ним людей в Западной Европе в результате этих договоренностей.- Почему вообще Залужный стал такой популярной фигурой? С чего вообще начались эти разговоры в духе "Залужный - хороший, Зеленский - плохой"?- Популярность любых украинских политиков связана исключительно с хорошими и грамотно выстроенными пиар-акциями, которые проворачиваются в нужный момент.Если в целом проект "Украина" можно считать провальным, потому что он привел страну к банкротству и сокращению численности населения вдвое за 30 лет, то говорить об успешности кого-то из ее руководителей довольно сложно. Но умелая группа пиарщиков из США, которая работала с Залужным, создала ему образ генерала, который действует вопреки решениям кабинета Зеленского.- Они это сделали, чтобы перестраховаться на случай, если у Зеленского совсем ничего не получится?- Конечно.- Чем Залужный займется в Великобритании? Это будет формальная должность? Или он действительно будет решать военно-технические вопросы Украины?- Залужный пойдет по пути большинства украинских деятелей вроде Яценюка, которые покинули территорию Украины и получили синекуру для поддержания своего финансового благополучия.- Вы не верите, что он может попытаться захватить власть в результате военного переворота?- Нет. Для этого нет предпосылок внутри самой Украины. Такой переворот могли бы совершить неонацистские формирования, если бы их не устраивала политика Зеленского. Пока она их полностью устраивает. Никакой другой силы, способной выйти на улицы, на Украине нет.- Если говорить однозначно, сумел ли Зеленский хотя бы внутри страны замять историю по поводу своей формальной нелегитимности?- Сумел. На Украине полностью подавлена оппозиция и любое другое мнение. Если кто-то задумается о нелегитимности Зеленского, он продолжит об этом думать в тюрьме.- А если Западу все же понадобится сменить Зеленского, при каких условиях он может пойти на этот шаг?- Сейчас Западу менять Зеленского незачем. Он его поменяет только в том случае, если понадобится провести мирные переговоры или вдруг вскроются совсем уж вопиющие факты коррупции киевского режима, которые будут подрывать позиции провоенных администраций в странах Европы или администрации Байдена. Но смена Зеленского – это акция, которая сможет принести им выгоду только один раз.

https://ukraina.ru/20231212/1052000209.html

https://ukraina.ru/20240507/1054955835.html

https://ukraina.ru/20240506/1054924647.html

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Кирилл Курбатов

интервью, владимир зеленский, валерий залужный, запад, сша, пиар, украина, военные, яценюк, политика, общество, переворот