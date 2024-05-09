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Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева и его спонсоров

Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева и его спонсоров - 09.05.2024 Украина.ру

Медведев предложил провести "Нюрнберг 2.0" для Киева и его спонсоров

После победного окончания спецоперации правосудие настигнет главарей киевского режима, их спонсоров и идейных вдохновителей. Над всеми, кто прямо или косвенно причастен к совершению военных преступлений, следует провести процесс аналогичный Нюрнберскому, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2024-05-09T13:06

2024-05-09T13:06

2024-05-09T13:06

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спецоперация

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"В ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров и их экономической поддержке. И забронировать место на скамье подсудимых всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан", - уточнил он.В своей статье, опубликованной на сайте Совбеза РФ, Медведев предложил осудить тех, "на чьих разбухших банковских счетах – кровь и слезы, руины домов и обломки судеб, ужас и боль ни в чём не повинных людей, втоптанное в землю будущее целых поколений". Затем необходимо привести в исполнение все вынесенные приговоры, не позволив никому из виновных избежать возмездия.Победа, справедливый суд и наказание ознаменуют окончательный закат "лживой системы ценностей англосаксонского мира", считает зампред Совбеза. Вместе с тем, Медведев призвал весь мир объединить усилия для победы над неонацизмом.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что по итогам спецоперации понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима.

https://ukraina.ru/20240423/1054666089.html

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новости, россия, дмитрий медведев, киев, совбез, украинский неонацизм, военные преступления, сво, спецоперация, всу, запад