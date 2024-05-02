https://ukraina.ru/20240502/1054839768.html

Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации

Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации - 02.05.2024 Украина.ру

Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации

По итогам спецоперации понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима. Такое мнение высказала в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия со дня трагедии в Одессе

2024-05-02T08:29

2024-05-02T08:29

2024-05-02T08:29

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матвиенко

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"Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов", - написала Матвиенко.Она подчеркнула, что срока давности не будет: "виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности".По ее словам, бездействие международных организаций, которые были обязаны принудить Киев провести расследование трагедии и наказать виновных, также получит оценку.Она заверила, что для объективного расследования "нет никаких сложностей": есть масса свидетелей, есть запечатленные на видео лица преступников и кадры состава преступления.Она подчеркнула, что отсутствие результата расследования подтверждает – "нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима".После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием, уверяет, что в трагедии погибли не 48 человек, а как минимум 51.

https://ukraina.ru/20230728/1048343535.html

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дом профсоюзов, одесса, новости, киев, украина, матвиенко, совет федерации