Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации - 02.05.2024 Украина.ру
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Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации
Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации - 02.05.2024 Украина.ру
Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации
По итогам спецоперации понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима. Такое мнение высказала в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия со дня трагедии в Одессе
2024-05-02T08:29
2024-05-02T08:29
дом профсоюзов
одесса
новости
киев
украина
матвиенко
совет федерации
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"Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов", - написала Матвиенко.Она подчеркнула, что срока давности не будет: "виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности".По ее словам, бездействие международных организаций, которые были обязаны принудить Киев провести расследование трагедии и наказать виновных, также получит оценку.Она заверила, что для объективного расследования "нет никаких сложностей": есть масса свидетелей, есть запечатленные на видео лица преступников и кадры состава преступления.Она подчеркнула, что отсутствие результата расследования подтверждает – "нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима".После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием, уверяет, что в трагедии погибли не 48 человек, а как минимум 51.
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дом профсоюзов, одесса, новости, киев, украина, матвиенко, совет федерации
дом профсоюзов, Одесса, Новости, Киев, Украина, Матвиенко, Совет Федерации

Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации

08:29 02.05.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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По итогам спецоперации понадобится большой трибунал, где будут собраны все преступления киевского режима. Такое мнение высказала в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю десятилетия со дня трагедии в Одессе
"Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского "обыкновенного нацизма", его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов", - написала Матвиенко.
Она подчеркнула, что срока давности не будет: "виновных в Одесской трагедии назовут, и они не уйдут от ответственности".
По ее словам, бездействие международных организаций, которые были обязаны принудить Киев провести расследование трагедии и наказать виновных, также получит оценку.
Она заверила, что для объективного расследования "нет никаких сложностей": есть масса свидетелей, есть запечатленные на видео лица преступников и кадры состава преступления.
"Есть все необходимое, чтобы уже давно состоялся справедливый приговор. Ничего подобного, как хорошо известно, не произошло. И объяснение здесь только одно – активное нежелание Киева, чтобы правосудие в отношении, фактически, установленных преступников свершилось. Я бы даже назвала это открытым, сознательным, наглым укрывательством Киевом своих идейных сторонников-нацистов от правосудия", - отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что отсутствие результата расследования подтверждает – "нацизм является глубинной, природной нормой для нынешнего киевского режима".
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием, уверяет, что в трагедии погибли не 48 человек, а как минимум 51.
28 июля 2023, 18:56
Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июляСилы ПВО сбили ракету над Таганрогом: есть пострадавшие; напряженная ситуация в акватории Чёрного моря; взрыв в Доме профсоюзов в Одессе
 
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Заголовок открываемого материала
10:02Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
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