Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России - 07.05.2024 Украина.ру
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Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России
Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России - 07.05.2024 Украина.ру
Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России
Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о расстановке политических сил на предстоящих выборах в Европарламент
2024-05-07T13:32
2024-05-07T13:32
видео
россия
германия
украина
трухачев
дональд трамп
мвд
ес
европарламент
шествие
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Также он прокомментировал акции "Бессмертного полка" в странах ЕС и объявление МВД РФ о розыске главарей киевского режима: 00:29 - О предстоящих выборах в Европарламент и о шансах различных партий.02:34 - Планы правых сил в отношении Трампа.03:17 - Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?05:59 - Шансы на избрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.07:40 - О политической фигуре канцлера ФРГ Олафа Шольца. 09:48 - "Бессмертный полк" в странах Евросоюза.12:28 - Зачем МВД РФ объявило в розыск главарей киевского режима? 16:40 - Каким проблемам Россия не уделяет должного внимания?
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видео, россия, германия, украина, трухачев, дональд трамп, мвд, ес, европарламент, шествие, акция, всу, спецоперация, политика, видео
Видео, Россия, Германия, Украина, Трухачев, Дональд Трамп, МВД, ЕС, Европарламент, шествие, акция, ВСУ, Спецоперация, политика

Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России

13:32 07.05.2024
 
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Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о расстановке политических сил на предстоящих выборах в Европарламент
Также он прокомментировал акции "Бессмертного полка" в странах ЕС и объявление МВД РФ о розыске главарей киевского режима:

00:29 - О предстоящих выборах в Европарламент и о шансах различных партий.
02:34 - Планы правых сил в отношении Трампа.
03:17 - Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?
05:59 - Шансы на избрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.
07:40 - О политической фигуре канцлера ФРГ Олафа Шольца.
09:48 - "Бессмертный полк" в странах Евросоюза.
12:28 - Зачем МВД РФ объявило в розыск главарей киевского режима?
16:40 - Каким проблемам Россия не уделяет должного внимания?
 
ВидеоРоссияГерманияУкраинаТрухачевДональд ТрампМВДЕСЕвропарламентшествиеакцияВСУСпецоперацияполитика
 
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