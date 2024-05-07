https://ukraina.ru/20240507/1054949986.html

Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России

Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России - 07.05.2024 Украина.ру

Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен России

Политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о расстановке политических сил на предстоящих выборах в Европарламент

2024-05-07T13:32

2024-05-07T13:32

2024-05-07T13:32

видео

россия

германия

украина

трухачев

дональд трамп

мвд

ес

европарламент

шествие

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Также он прокомментировал акции "Бессмертного полка" в странах ЕС и объявление МВД РФ о розыске главарей киевского режима: 00:29 - О предстоящих выборах в Европарламент и о шансах различных партий.02:34 - Планы правых сил в отношении Трампа.03:17 - Как меняется Евросоюз из-за противостояния с Россией и конфликта на Украине?05:59 - Шансы на избрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.07:40 - О политической фигуре канцлера ФРГ Олафа Шольца. 09:48 - "Бессмертный полк" в странах Евросоюза.12:28 - Зачем МВД РФ объявило в розыск главарей киевского режима? 16:40 - Каким проблемам Россия не уделяет должного внимания?

россия

германия

украина

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