Чревато последствиями: Скориков заявил, что медиакиллеру Бутусову грозит опасность - 06.05.2024 Украина.ру
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Чревато последствиями: Скориков заявил, что медиакиллеру Бутусову грозит опасность
Чревато последствиями: Скориков заявил, что медиакиллеру Бутусову грозит опасность - 06.05.2024 Украина.ру
Чревато последствиями: Скориков заявил, что медиакиллеру Бутусову грозит опасность
Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, снискавший репутацию медиакиллера, позиционирует себя как самого патриотичного человека, однако это не значит, что его не ждет удар
2024-05-06T04:12
2024-05-06T04:12
новости
иван скориков
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Пару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова.Накануне Бутусов заявил, что неудачи ВСУ на фронте - следствие стратегических ошибок украинского руководства, в том числе лично Владимира Зеленского. И именно он и его окружение, подчеркнул журналист, несут ответственность за то, что Армия России довольно быстро взяла под контроль ряд населенных пунктов.Бутусов также выразил мнение, что Зеленский не признает правду и отправляет в отставку высших офицеров армии Украины и силовиков за рапорты, которые содержат информацию о проблемах ВСУ и ситуации на линии фронта."ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронтеДнем ранее главред "Цензора" рассказал своим украинским коллегам, что ВСУ теряют множество солдат в обороне бесполезного с тактической точки зрения Работинского выступа, где Украина буквально умывается кровью. По его мнению, проблема в нехватке солдат, и это - личная вина Зеленского."А Покровск уже близко, и Селидово уже близко. Об этом надо думать", - резюмировал Бутусов.В среду, 1 мая, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что военные ВС РФ подняли российский флаг над селом Работино на Запорожской линии фронта.Рогов подчеркнул, что для украинской армии это село было главным достижением за год попыток контрнаступления на Ореховском участке фронта в Запорожье. И что не менее важно - это село было стратегической точкой контрнаступления ВСУ 2023 года. Именно оттуда ВСУ планировали наступать к Токмаку, а затем выходить на оперативный простор с возможностью двигаться вплоть до Азовского моря. Теперь ВСУ до Токмака 27 километров, подытожил Рогов.Российские бойцы подняли триколор над Работино - РоговТолько за последние дни стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на картеИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ
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новости, иван скориков
Новости, Иван Скориков

Чревато последствиями: Скориков заявил, что медиакиллеру Бутусову грозит опасность

04:12 06.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тетяна БарвінськаЮрий Бутусов
Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тетяна Барвінська
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Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, снискавший репутацию медиакиллера, позиционирует себя как самого патриотичного человека, однако это не значит, что его не ждет удар
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Пару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова.
"При этом Бутусов позиционирует себя как самого патриотичного патриота среди украинских журналистов. Он как надел бронежилет и каску, по крайней мере, так показывает, так и не вылезает с фронта. Атака на него будет атакой на наиболее милитаристскую часть общества, что чревато последствиями", - сказал Скориков.
Накануне Бутусов заявил, что неудачи ВСУ на фронте - следствие стратегических ошибок украинского руководства, в том числе лично Владимира Зеленского. И именно он и его окружение, подчеркнул журналист, несут ответственность за то, что Армия России довольно быстро взяла под контроль ряд населенных пунктов.
Бутусов также выразил мнение, что Зеленский не признает правду и отправляет в отставку высших офицеров армии Украины и силовиков за рапорты, которые содержат информацию о проблемах ВСУ и ситуации на линии фронта.
"ВС РФ подошли к ключевому участку обороны": что происходит на фронте
Днем ранее главред "Цензора" рассказал своим украинским коллегам, что ВСУ теряют множество солдат в обороне бесполезного с тактической точки зрения Работинского выступа, где Украина буквально умывается кровью. По его мнению, проблема в нехватке солдат, и это - личная вина Зеленского.
"А Покровск уже близко, и Селидово уже близко. Об этом надо думать", - резюмировал Бутусов.
В среду, 1 мая, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что военные ВС РФ подняли российский флаг над селом Работино на Запорожской линии фронта.
Рогов подчеркнул, что для украинской армии это село было главным достижением за год попыток контрнаступления на Ореховском участке фронта в Запорожье. И что не менее важно - это село было стратегической точкой контрнаступления ВСУ 2023 года. Именно оттуда ВСУ планировали наступать к Токмаку, а затем выходить на оперативный простор с возможностью двигаться вплоть до Азовского моря. Теперь ВСУ до Токмака 27 километров, подытожил Рогов.
Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов
Только за последние дни стало известно об освобождении Новомихайловки, Красногоровки и Очеретино, продвижении российской группировки войск "Запад" в районе села Терны под Донецком, улучшении тактического положения бойцами группировки "Центр" и других успехах российских бойцов на фронте.
Невооруженным глазом: немцы увидели прорыв ВС РФ на карте
ИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ
 
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