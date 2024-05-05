https://ukraina.ru/20240505/1054907258.html

США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ

США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ - 05.05.2024 Украина.ру

США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ

Соединенные Штаты Америки впервые с начала эскалации обстановки на Ближнем Востоке, то есть с начала октября 2023 года, приостановили поставку боеприпасов Израилю. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников

2024-05-05T19:15

2024-05-05T19:15

2024-05-05T19:15

новости

израиль

ближний восток

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

война

военная помощь

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082161_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_ffed9d780158ed4fff44892f5f2d808a.jpg

По данным источников, приостановка поставок вооружения стала первой, начиная с октября минувшего года, когда ХАМАС напал на Израиль. В начале эскалации обстановки президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон будет поддерживать Израиль "сегодня, завтра, всегда". В воскресенье, 5 мая, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.Ранее в США объяснили, почему Киев не получит все обещанное оружие.

https://ukraina.ru/20240405/1054326550.html

израиль

ближний восток

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, ближний восток, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, война, военная помощь, военная техника