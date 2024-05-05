США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ - 05.05.2024 Украина.ру
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США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ
США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ - 05.05.2024 Украина.ру
США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ
Соединенные Штаты Америки впервые с начала эскалации обстановки на Ближнем Востоке, то есть с начала октября 2023 года, приостановили поставку боеприпасов Израилю. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников
2024-05-05T19:15
2024-05-05T19:15
новости
израиль
ближний восток
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
война
военная помощь
военная техника
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По данным источников, приостановка поставок вооружения стала первой, начиная с октября минувшего года, когда ХАМАС напал на Израиль. В начале эскалации обстановки президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон будет поддерживать Израиль "сегодня, завтра, всегда". В воскресенье, 5 мая, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.Ранее в США объяснили, почему Киев не получит все обещанное оружие.
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ближний восток
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новости, израиль, ближний восток, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, война, военная помощь, военная техника
Новости, Израиль, Ближний Восток, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, война, военная помощь, военная техника

США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ

19:15 05.05.2024
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
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Соединенные Штаты Америки впервые с начала эскалации обстановки на Ближнем Востоке, то есть с начала октября 2023 года, приостановили поставку боеприпасов Израилю. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников
"Израильские чиновники заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена на прошлой неделе", – уточняет СМИ.
По данным источников, приостановка поставок вооружения стала первой, начиная с октября минувшего года, когда ХАМАС напал на Израиль.
В начале эскалации обстановки президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон будет поддерживать Израиль "сегодня, завтра, всегда".
В воскресенье, 5 мая, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.
Ранее в США объяснили, почему Киев не получит все обещанное оружие.
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 12:39
Будет большая война? Чего ждать от Ирана, Израиля, Украины, России и США – Канах
 
НовостиИзраильБлижний ВостокСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСвойнавоенная помощьвоенная техника
 
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