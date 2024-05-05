https://ukraina.ru/20240505/1054907258.html
США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ
США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ - 05.05.2024 Украина.ру
США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ
Соединенные Штаты Америки впервые с начала эскалации обстановки на Ближнем Востоке, то есть с начала октября 2023 года, приостановили поставку боеприпасов Израилю. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников
2024-05-05T19:15
2024-05-05T19:15
2024-05-05T19:15
новости
израиль
ближний восток
сша
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По данным источников, приостановка поставок вооружения стала первой, начиная с октября минувшего года, когда ХАМАС напал на Израиль. В начале эскалации обстановки президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон будет поддерживать Израиль "сегодня, завтра, всегда". В воскресенье, 5 мая, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности заключить временное перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников.Ранее в США объяснили, почему Киев не получит все обещанное оружие.
https://ukraina.ru/20240405/1054326550.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, ближний восток, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, война, военная помощь, военная техника
Новости, Израиль, Ближний Восток, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, война, военная помощь, военная техника
США впервые с начала эскалации и на Ближнем Востоке приостановили поставки оружия Израилю – СМИ
Соединенные Штаты Америки впервые с начала эскалации обстановки на Ближнем Востоке, то есть с начала октября 2023 года, приостановили поставку боеприпасов Израилю. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на израильских чиновников