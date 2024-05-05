https://ukraina.ru/20240505/1054883499.html

Вашингтон держит Афганистан в цепких объятиях с помощью денежных самолетов - ветеран

Вашингтон держит Афганистан в цепких объятиях с помощью денежных самолетов - ветеран - 05.05.2024 Украина.ру

Вашингтон держит Афганистан в цепких объятиях с помощью денежных самолетов - ветеран

СМИ Афганистана сдержанны в транслировании позитивных новостей о России, потому что США до сих пор держат Кабул на долларовом крючке

2024-05-05T05:42

2024-05-05T05:42

2024-05-05T05:42

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Ранее аналитик Виталий Волков сравнил американское влияние на Кабул с кубиком Рубика, отметив, что Вашингтон хоть и вывел свои войска из этой страны, однако крючок для управления все же оставили.По его словам, всеми четырьмя главными элементами политический системы Афганистана на сегодняшний день в значительной мере управляет группа внешних игроков – Турция, Катар, Пакистан, Великобритания, туда допускается Иран, допускается Китай, даже иногда Россия."Это нижний уровень. На верхнем уровне находятся США, которые за счет небольших денег только переключают акторов нижней системы управления. Условно говоря, они создают конкуренцию между турками и катарцами за контроль за афганскими аэропортами. При этом американцы умеют создавать напряжение между ними и, по необходимости, переключать систему. Сегодня они ту или иную группу талибов во власти ориентируют по каким-то вопросам на Китай, а завтра они вынуждены отказаться от Китая. Противоположной группе передается Китай, а этой группой руководят, например, турки", - рассказал аналитик.Волков сравнил данную систему с кубиком Рубика, когда технологи довольно простыми операциями могут создать любую конфигурацию будущего и человека этого будущего. Ей фактически невозможно противодействовать таким же образом, поэтому неэффективными будут попытки вводить какие-то антифейковые системы или вернуться просто к традиционной системе образования, даже если речь идет о советской, полагает эксперт.Американцы и их союзники начали интервенцию в Афганистан осенью 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. Расходы США на афганские силы безопасности и госаппарат за 20 лет составили $80 млрд, а вся война по оценкам, которые подтвердил и сам американский лидер Джо Байден, обошлась почти в $2 трлн.Стремительная победа движения "Талибан"* в Афганистане в 2021 года стала неожиданностью, в том числе для США. 15 августа боевики этого запрещенного в РФ движения без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Объявляя о решении завершить операцию в Афганистане, Байден заявил, что останься войска в республике, это обрадовало бы лишь Китай и Россию. По мнению экспертов, таким образом он пытался оправдаться за стремительный крах афганских союзников США и их хаотичную эвакуацию, символом которой стали падающие люди, цеплявшиеся за шасси американских военно-транспортных самолетов.Интересно, что западные государства эвакуировали из республики своих граждан и сотрудников посольств, а в Пентагоне заявили, что США не гарантирует эвакуацию всех афганцев, которые хотят покинуть страну.В 2001 году США обещали, что наладят жизнь в Афганистане, а по факту создали лишь военные декорации для прикрытия своих интересов в республике.На сегодняшний день Афганистан остается одной из нераскрытых кладовых Земли, сказочно богатых полезными ископаемыми, включая нефть, газ, уголь, уран, медь, литий, железо, драгоценные металлы, самоцветы, мрамор и тальк.По информации того же Некрасова, предприниматели из США и Германии по сей день полулегально добывают в Афганистане драгоценные камни и другие дорогостоящие ресурсы.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине* Деятельность организации запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20231220/1052271169.html

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новости, афганистан, сша, сми, деньги, россия, ветераны