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В Риме и Молдавии почтили память жертв одесской трагедии

В Риме и Молдавии почтили память жертв одесской трагедии - 02.05.2024 Украина.ру

В Риме и Молдавии почтили память жертв одесской трагедии

Памятные митинги по случаю десятилетней годовщины трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов, провели в Риме и Молдавии. Активисты почтили память 48 человек, погибших 2 мая 2014 года от рук украинских нацистов, передает РИА Новости

2024-05-02T22:55

2024-05-02T22:55

2024-05-02T22:56

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Уточняется, что в Риме почтить память жертв трагедии пришли десятки людей, в том числе уроженцы Одессы, итальянские антифашисты, студенты и активисты профсоюзов. С собой к памятнику Святому Франциску Ассизскому они принесли флаги Италии, России, Донецкой и Луганской Народных Республик, красные знамена коммунистов, а также баннеры с подписью на итальянском "Одесса, 2 мая 2014 года, нацисты под украинским флагом в руках, распевая гимн, жестоко убивали жителей Одессы". По мнению организатора акции Альберто Фацоло, протест сторонников "антимайдана" стал ответом на внедрение Запада на Украину, что после привело к дестабилизации обстановки и военному перевороту. Он также напомнил, что преступники спустя десять лет так и не были привлечены к ответственности. "Итальянские, российские, флаги Донбасса на этой площади свидетельствуют о глубокой связи между нашими народами. Народ востока Украины много перенес, прежде всего, по вине Запада, который поставил страну на грань катастрофы. Эта катастрофа имела лики ненависти и насилия, худшим из которых стало нападение нацистов в Одессе. Сейчас мы считаем, чтобы без справедливости не может быть мира", – приводит издание слова Фацоло. Аналогичная акция памяти прошла в этот день у посольства Украины в Кишиневе. Туда неравнодушные принесли с собой портреты одесситов, погибших в Доме профсоюзов, зажгли свечи. "Запугивали одесситов, украинцев. Всему миру показывали, что в тот момент Украина вышла из правового поля, перешла в поле тоталитаризма. То, что произошло в Одессе, стало точкой невозврата. И то, что происходит сейчас на Украине, есть причинно-следственная связь, почему это происходит", – объяснил зампред партии "Патриоты Молдовы" Артем Гурьев. "Украина.ру" пообщалась с участником кровавых событий десятилетней давности. Активист антимайдана подробно рассказал о событиях 2 мая, партизанах и освобождении города.

https://ukraina.ru/20240502/1054845726.html

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