https://ukraina.ru/20240502/1054863151.html

У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев

У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев - 02.05.2024 Украина.ру

У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев

Очень много молодых людей, способных пополнить ряды украинской армии, скрываются за границей и это "несколько странно". Евросоюз должен силой вернуть украинских мужчин на Родину, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

2024-05-02T21:57

2024-05-02T21:57

2024-05-02T21:58

новости

украина

михаил подоляк

офис президента

ес

европа

мобилизация

всу

сво

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c574e93ffa7a1c1d511fdbb8fc9c473f.jpg

Он напомнил, что в стране вот уже два года идут боевые действия (традиционно, в Офисе Зеленского забыли, что Донбасс истекает кровью уже десятый год), а потому Европе следует выработать общее решение по выдворению украинцев призывного возраста. "Репутационно странная составляющая, когда очень много молодых людей в первые месяцы войны, успевшие выехать из страны, они и не поддерживают страну, которая воюет все эти два года. Очень хорошо, когда будет общеевропейское решение, как нужно действовать в отношении тех или иных молодых людей, которые уехали из Украины. Я думаю, что рано или поздно ЕС совместно с Украиной примет оптимальное решение", – надеется Подоляк. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, потому как те развязно ведут себя в польских городах, в том время как Украина нуждается в защитниках. Позже глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас сделал аналогичное заявление, указав, что это "правильное направление".

https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, михаил подоляк, офис президента, ес, европа, мобилизация, всу, сво, уклонисты