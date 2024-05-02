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У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев
У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев - 02.05.2024 Украина.ру
У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев
Очень много молодых людей, способных пополнить ряды украинской армии, скрываются за границей и это "несколько странно". Евросоюз должен силой вернуть украинских мужчин на Родину, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2024-05-02T21:57
2024-05-02T21:57
2024-05-02T21:58
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Он напомнил, что в стране вот уже два года идут боевые действия (традиционно, в Офисе Зеленского забыли, что Донбасс истекает кровью уже десятый год), а потому Европе следует выработать общее решение по выдворению украинцев призывного возраста. "Репутационно странная составляющая, когда очень много молодых людей в первые месяцы войны, успевшие выехать из страны, они и не поддерживают страну, которая воюет все эти два года. Очень хорошо, когда будет общеевропейское решение, как нужно действовать в отношении тех или иных молодых людей, которые уехали из Украины. Я думаю, что рано или поздно ЕС совместно с Украиной примет оптимальное решение", – надеется Подоляк. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, потому как те развязно ведут себя в польских городах, в том время как Украина нуждается в защитниках. Позже глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас сделал аналогичное заявление, указав, что это "правильное направление".
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новости, украина, михаил подоляк, офис президента, ес, европа, мобилизация, всу, сво, уклонисты
Новости, Украина, Михаил Подоляк, Офис президента, ЕС, Европа, мобилизация, ВСУ, СВО, уклонисты
У Зеленского надеются, что ЕС силой вернет домой украинских беженцев
21:57 02.05.2024 (обновлено: 21:58 02.05.2024)
Очень много молодых людей, способных пополнить ряды украинской армии, скрываются за границей и это "несколько странно". Евросоюз должен силой вернуть украинских мужчин на Родину, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк