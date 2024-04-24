https://ukraina.ru/20240424/1054708959.html
Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, заявил министр обороны Польши
Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, заявил министр обороны Польши - 24.04.2024 Украина.ру
Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, заявил министр обороны Польши
На фоне остановки предоставления консульских услуг для украинцев призывного возраста за пределами Украины, Польша объявила о готовности выдать сбежавших граждан соседней страны для того, чтобы они пополнили ряды Вооруженных сил Украины
2024-04-24T23:59
2024-04-24T23:59
2024-04-24T23:59
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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал на то, что жители страны раздражены тем, что украинцы призывного возраста развязно ведут себя в польских городах, в том время как Украина нуждается в защитниках. Если бы официальные лица Украины попросили помочь в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов, Варшава оказала бы "любую поддержку", уточнил министр. Согласно данным Евростата, по состоянию на январь этого года в странах Евросоюза проживало около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 тысяч – взрослые мужчины. По данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за границей находилось 4,9 миллиона украинцев, прогнозировалось, что 2,3 миллиона из них могут не вернуться домой.Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ ввел новые правила учёта военнообязанных, штрафы и санкции за их нарушение. В законе нет положения о демобилизации солдат.
https://ukraina.ru/20240424/1054695537.html
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новости, польша, украина, reuters, ес, киев, владимир зеленский, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Польша, Украина, Reuters, ЕС, Киев, Владимир Зеленский, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация
Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, заявил министр обороны Польши
На фоне остановки предоставления консульских услуг для украинцев призывного возраста за пределами Украины, Польша объявила о готовности выдать сбежавших граждан соседней страны для того, чтобы они пополнили ряды Вооруженных сил Украины
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал на то, что жители страны раздражены тем, что украинцы призывного возраста развязно ведут себя в польских городах, в том время как Украина нуждается в защитниках.
"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских ребят в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", – цитирует министра газета Reuters.
Если бы официальные лица Украины попросили помочь в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов, Варшава оказала бы "любую поддержку", уточнил министр.
Согласно данным Евростата, по состоянию на январь этого года в странах Евросоюза проживало около 4,3 миллиона украинцев, из которых около 860 тысяч – взрослые мужчины.
По данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за границей находилось 4,9 миллиона украинцев, прогнозировалось, что 2,3 миллиона из них могут не вернуться домой.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ ввел новые правила учёта военнообязанных, штрафы и санкции за их нарушение. В законе нет положения о демобилизации солдат.