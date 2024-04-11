https://ukraina.ru/20240411/1054449393.html

Песков прокомментировал мирный саммит в Швейцарии

Песков прокомментировал мирный саммит в Швейцарии - 11.04.2024 Украина.ру

Песков прокомментировал мирный саммит в Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля ответил журналистам, считает ли РФ саммит мира по Украине в Швейцарии бесперспективным и на каких условиях страна была бы согласна участвовать в мероприятии

2024-04-11T14:40

2024-04-11T14:40

2024-04-11T14:40

саммит

швейцария

новости

россия

дмитрий песков

украина

владимир путин

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Для начала необходимо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, сказал Песков. Также он в очередной раз подчеркнул, что переговорный процесс без России проводить бессмысленно.Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ukraina.ru/20240409/1054411177.html

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саммит, швейцария, новости, россия, дмитрий песков, украина, владимир путин