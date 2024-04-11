https://ukraina.ru/20240411/1054449393.html
Песков прокомментировал мирный саммит в Швейцарии
Песков прокомментировал мирный саммит в Швейцарии - 11.04.2024 Украина.ру
Песков прокомментировал мирный саммит в Швейцарии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля ответил журналистам, считает ли РФ саммит мира по Украине в Швейцарии бесперспективным и на каких условиях страна была бы согласна участвовать в мероприятии
2024-04-11T14:40
2024-04-11T14:40
2024-04-11T14:40
саммит
швейцария
новости
россия
дмитрий песков
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_d8751a5be9f1e3f5ed3f8578411ec330.jpg
Для начала необходимо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, сказал Песков. Также он в очередной раз подчеркнул, что переговорный процесс без России проводить бессмысленно.Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ukraina.ru/20240409/1054411177.html
швейцария
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050890747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eacaba42e7ba65d93d5f40d359e9452f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
саммит, швейцария, новости, россия, дмитрий песков, украина, владимир путин
саммит, Швейцария, Новости, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин
Песков прокомментировал мирный саммит в Швейцарии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля ответил журналистам, считает ли РФ саммит мира по Украине в Швейцарии бесперспективным и на каких условиях страна была бы согласна участвовать в мероприятии
Для начала необходимо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, сказал Песков. Также он в очередной раз подчеркнул, что переговорный процесс без России проводить бессмысленно.
"Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса. Этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач. Но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди", - объяснил Песков.
Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.