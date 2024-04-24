https://ukraina.ru/20240424/1054702579.html
Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине
Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине - 24.04.2024 Украина.ру
Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский якобы располагает информацией о том, что Россия собирается сорвать летний саммит по урегулированию конфликта в Швейцарии. Об этом глава киевского режима сообщил выступая перед представителями дипломатического корпуса в среду
2024-04-24T19:37
2024-04-24T19:37
2024-04-24T19:38
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Глава государства объявил, что в ближайшее время лидеры стран получат приглашения на швейцарский саммит. Для Зеленского крайне важно, чтобы большинство стран мира приняли в нем участие. "Это действительно важно и не только для Украины, чтобы мировое большинство было на саммите. Чем активнее мир будет сейчас в восстановлении справедливого мира для Украины, тем более вероятно, что другие в мире не станут жертвами подобных агрессий", – уточнил он. Зеленский так настаивает на участии мирового большинства, потому что уверен, что оно сможет надавить на РФ после швейцарского саммита, о чем заявлял накануне. Глава киевского режима надеется, что в ходе конференции будет представлен план урегулирования ситуации на Украине, а "в правильное время", его доставят российской стороне.Саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.
https://ukraina.ru/20240414/1054499852.html
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новости, владимир зеленский, россия, украина, швейцария, переговоры, сво, спецоперация, "формула мира"
Новости, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Швейцария, переговоры, СВО, Спецоперация, "формула мира"
Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине
19:37 24.04.2024 (обновлено: 19:38 24.04.2024)
Президент Украины Владимир Зеленский якобы располагает информацией о том, что Россия собирается сорвать летний саммит по урегулированию конфликта в Швейцарии. Об этом глава киевского режима сообщил выступая перед представителями дипломатического корпуса в среду
"У нас есть точная информация от разведки , что Россия не просто хочет сорвать саммит мира, но имеет конкретный план, как это сделать, как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше", - говорится в телеграм-канале Зеленского.
Глава государства объявил, что в ближайшее время лидеры стран получат приглашения на швейцарский саммит. Для Зеленского крайне важно, чтобы большинство стран мира приняли в нем участие.
"Это действительно важно и не только для Украины, чтобы мировое большинство было на саммите. Чем активнее мир будет сейчас в восстановлении справедливого мира для Украины, тем более вероятно, что другие в мире не станут жертвами подобных агрессий", – уточнил он.
Зеленский так настаивает на участии мирового большинства, потому что уверен, что оно сможет надавить на РФ после швейцарского саммита, о чем заявлял
накануне. Глава киевского режима надеется, что в ходе конференции будет представлен план урегулирования ситуации на Украине, а "в правильное время", его доставят российской стороне.
Саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.