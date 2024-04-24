https://ukraina.ru/20240424/1054702579.html

Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине

Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине - 24.04.2024 Украина.ру

Зеленский считает, что РФ будет пытаться сорвать швейцарский саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский якобы располагает информацией о том, что Россия собирается сорвать летний саммит по урегулированию конфликта в Швейцарии. Об этом глава киевского режима сообщил выступая перед представителями дипломатического корпуса в среду

2024-04-24T19:37

2024-04-24T19:37

2024-04-24T19:38

новости

владимир зеленский

россия

украина

швейцария

переговоры

сво

спецоперация

"формула мира"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6636a416426b04bbb94d50bc4e40dd6d.png

Глава государства объявил, что в ближайшее время лидеры стран получат приглашения на швейцарский саммит. Для Зеленского крайне важно, чтобы большинство стран мира приняли в нем участие. "Это действительно важно и не только для Украины, чтобы мировое большинство было на саммите. Чем активнее мир будет сейчас в восстановлении справедливого мира для Украины, тем более вероятно, что другие в мире не станут жертвами подобных агрессий", – уточнил он. Зеленский так настаивает на участии мирового большинства, потому что уверен, что оно сможет надавить на РФ после швейцарского саммита, о чем заявлял накануне. Глава киевского режима надеется, что в ходе конференции будет представлен план урегулирования ситуации на Украине, а "в правильное время", его доставят российской стороне.Саммит в Швейцарии пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось. В МИД России сообщали, что власти откажутся от участия, даже если будут приглашены.

https://ukraina.ru/20240414/1054499852.html

россия

украина

швейцария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, россия, украина, швейцария, переговоры, сво, спецоперация, "формула мира"