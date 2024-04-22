Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба - 22.04.2024 Украина.ру
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Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба
Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба - 22.04.2024 Украина.ру
Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба
Украинцы призывного возраста платят от трех до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Об этом рассказал 22 апреля в эфире телеканала "Рада" представитель госпогранслужбы Андрей Демченко
2024-04-22T12:16
2024-04-22T12:16
мобилизация
новости
владимир зеленский
украина
рада
пограничники
мужчины
украинцы
граница
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По его словам, ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.По его словам, фиксируются случаи, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников для переправки мужчин через границу. Это связано с тем, что для несовершеннолетних уголовная ответственность за такие действия не предусмотрена.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. С мая в силу вступит закон об ужесточении мобилизации.
https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html
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мобилизация, новости, владимир зеленский, украина, рада, пограничники, мужчины, украинцы, граница
мобилизация, Новости, Владимир Зеленский, Украина, Рада, пограничники, мужчины, украинцы, граница

Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба

12:16 22.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Украинцы призывного возраста платят от трех до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Об этом рассказал 22 апреля в эфире телеканала "Рада" представитель госпогранслужбы Андрей Демченко
По его словам, ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.

"Когда задерживают нарушителей, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов незаконных схем выезда, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали, в том числе, конечно, спрашиваем, какую сумму денег они платили организаторам незаконного путешествия. Как правило, расценки варьируются от 3 до 10 тысяч долларов", - сказал Демченко

По его словам, фиксируются случаи, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников для переправки мужчин через границу. Это связано с тем, что для несовершеннолетних уголовная ответственность за такие действия не предусмотрена.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
С мая в силу вступит закон об ужесточении мобилизации.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
03:30
Никаких шансов для ВСУ: политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации ситуацию на фронтеВозросший уровень производства оружия, оснащенности и слаженности ВС РФ не оставляют шансов для ВСУ. Новая мобилизация - это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
 
мобилизацияНовостиВладимир ЗеленскийУкраинаРадапограничникимужчиныукраинцыграница
 
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