https://ukraina.ru/20240422/1054646829.html

Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба

Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба - 22.04.2024 Украина.ру

Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба

Украинцы призывного возраста платят от трех до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Об этом рассказал 22 апреля в эфире телеканала "Рада" представитель госпогранслужбы Андрей Демченко

2024-04-22T12:16

2024-04-22T12:16

2024-04-22T12:16

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По его словам, ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.По его словам, фиксируются случаи, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников для переправки мужчин через границу. Это связано с тем, что для несовершеннолетних уголовная ответственность за такие действия не предусмотрена.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. С мая в силу вступит закон об ужесточении мобилизации.

https://ukraina.ru/20240422/1054608816.html

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мобилизация, новости, владимир зеленский, украина, рада, пограничники, мужчины, украинцы, граница