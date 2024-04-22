Украинцы выкладывают тысячи долларов, чтобы выехать за рубеж - Госпогранслужба
Украинцы призывного возраста платят от трех до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Об этом рассказал 22 апреля в эфире телеканала "Рада" представитель госпогранслужбы Андрей Демченко
По его словам, ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.
"Когда задерживают нарушителей, с ними проводится фильтрация, чтобы установить организаторов незаконных схем выезда, установить, каким способом организаторы пытались их переправить через границу, выяснить другие детали, в том числе, конечно, спрашиваем, какую сумму денег они платили организаторам незаконного путешествия. Как правило, расценки варьируются от 3 до 10 тысяч долларов", - сказал Демченко
По его словам, фиксируются случаи, когда организаторы привлекают несовершеннолетних в качестве проводников для переправки мужчин через границу. Это связано с тем, что для несовершеннолетних уголовная ответственность за такие действия не предусмотрена.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
С мая в силу вступит закон об ужесточении мобилизации.
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