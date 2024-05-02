https://ukraina.ru/20240502/1054826069.html

Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве

Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве - 02.05.2024 Украина.ру

Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве

Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на F-16. Это вызвало озверение у американских инструкторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-02T05:50

2024-05-02T05:50

2024-05-02T05:50

новости

польша

запад

румыния

виктор баранец

нато

f-16

миг-29

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/33/1017813366_0:51:2201:1289_1920x0_80_0_0_dac893a6a2b0945ce17dd7734401d112.jpg

По его словам, возникает ключевой вопрос: "А где эти F-16 будут присаживаться"?Это можно сделать на парочке крупных украинских аэродромах. Например, Староконстантинов в Хмельницкой области. Мы время от времени наведываемся туда со своими "Кинжалами", чтобы перепахать взлетно-посадочную полосу. Мы уже готовимся к теплому приему F-16.Возможно, F-16 будут базироваться в Польше, Румынии и даже Словакии. Но тут возникает следующий вопрос: "Сколько всего таких самолетов передали Украине"? Кто-то говорит, что 120. Кто-то говорит, что 60. Допустим, им передадут 60 самолетов. Они их размажут по 20 штук на Польшу, Румынию и Украину.А теперь внимание. Польша – член НАТО. В этом случае будет действовать пятый устав НАТО, по которому нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на остальных. Какой вывод? Это уже будет война России с НАТО.Вот с каким огнем играет Запад, предоставляя Украине эти F-16.Полную версию интервью Виктор Баранец: Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240501/1054774851.html

польша

запад

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, запад, румыния, виктор баранец, нато, f-16, миг-29, вооруженные силы украины