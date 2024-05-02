Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве - 02.05.2024 Украина.ру
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Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве
Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве - 02.05.2024 Украина.ру
Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве
Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на F-16. Это вызвало озверение у американских инструкторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-02T05:50
2024-05-02T05:50
новости
польша
запад
румыния
виктор баранец
нато
f-16
миг-29
вооруженные силы украины
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По его словам, возникает ключевой вопрос: "А где эти F-16 будут присаживаться"?Это можно сделать на парочке крупных украинских аэродромах. Например, Староконстантинов в Хмельницкой области. Мы время от времени наведываемся туда со своими "Кинжалами", чтобы перепахать взлетно-посадочную полосу. Мы уже готовимся к теплому приему F-16.Возможно, F-16 будут базироваться в Польше, Румынии и даже Словакии. Но тут возникает следующий вопрос: "Сколько всего таких самолетов передали Украине"? Кто-то говорит, что 120. Кто-то говорит, что 60. Допустим, им передадут 60 самолетов. Они их размажут по 20 штук на Польшу, Румынию и Украину.А теперь внимание. Польша – член НАТО. В этом случае будет действовать пятый устав НАТО, по которому нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на остальных. Какой вывод? Это уже будет война России с НАТО.Вот с каким огнем играет Запад, предоставляя Украине эти F-16.Полную версию интервью Виктор Баранец: Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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новости, польша, запад, румыния, виктор баранец, нато, f-16, миг-29, вооруженные силы украины
Новости, Польша, Запад, Румыния, Виктор Баранец, НАТО, F-16, МиГ-29, Вооруженные силы Украины

Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве

05:50 02.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на F-16. Это вызвало озверение у американских инструкторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
По его словам, возникает ключевой вопрос: "А где эти F-16 будут присаживаться"?
Это можно сделать на парочке крупных украинских аэродромах. Например, Староконстантинов в Хмельницкой области. Мы время от времени наведываемся туда со своими "Кинжалами", чтобы перепахать взлетно-посадочную полосу. Мы уже готовимся к теплому приему F-16.
Возможно, F-16 будут базироваться в Польше, Румынии и даже Словакии. Но тут возникает следующий вопрос: "Сколько всего таких самолетов передали Украине"? Кто-то говорит, что 120. Кто-то говорит, что 60. Допустим, им передадут 60 самолетов. Они их размажут по 20 штук на Польшу, Румынию и Украину.
"А теперь представьте, что этот самолет взлетел и пошел на бомбежку наших боевых порядков. Безусловно, что их на пути к цели будут встречать славные путинские соколы (Су-72 и МиГ-29). Будет воздушная драка. Но врага надо уважать. Мы не поймаем всю эту стаю. Куда этот F-16 будет удирать? Если он будет удирать на украинский аэродром, мы будем за ним гоняться, пока он не упадет мордой в землю. А что делать, если он удерет в Польшу? Мы будем атаковать польский аэродром Жешув", - сказал эксперт.
А теперь внимание. Польша – член НАТО. В этом случае будет действовать пятый устав НАТО, по которому нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на остальных. Какой вывод? Это уже будет война России с НАТО.
Вот с каким огнем играет Запад, предоставляя Украине эти F-16.
Полную версию интервью Виктор Баранец: Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:50
Ростислав Ищенко: Если к июню Россия нагрянет в Курахово, ВСУ придется быстро отступать до Чернигова У нас есть шанс на то, что в этом году ВСУ будут или бежать, или быстро отступать с Левобережья. А дальше все зависит от того, каким образом киевский режим попытается стабилизировать линию фронта после этого отступления, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиПольшаЗападРумынияВиктор БаранецНАТОF-16МиГ-29Вооруженные силы Украины
 
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