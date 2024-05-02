Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015
Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на F-16. Это вызвало озверение у американских инструкторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
По его словам, возникает ключевой вопрос: "А где эти F-16 будут присаживаться"?
Это можно сделать на парочке крупных украинских аэродромах. Например, Староконстантинов в Хмельницкой области. Мы время от времени наведываемся туда со своими "Кинжалами", чтобы перепахать взлетно-посадочную полосу. Мы уже готовимся к теплому приему F-16.
Возможно, F-16 будут базироваться в Польше, Румынии и даже Словакии. Но тут возникает следующий вопрос: "Сколько всего таких самолетов передали Украине"? Кто-то говорит, что 120. Кто-то говорит, что 60. Допустим, им передадут 60 самолетов. Они их размажут по 20 штук на Польшу, Румынию и Украину.
"А теперь представьте, что этот самолет взлетел и пошел на бомбежку наших боевых порядков. Безусловно, что их на пути к цели будут встречать славные путинские соколы (Су-72 и МиГ-29). Будет воздушная драка. Но врага надо уважать. Мы не поймаем всю эту стаю. Куда этот F-16 будет удирать? Если он будет удирать на украинский аэродром, мы будем за ним гоняться, пока он не упадет мордой в землю. А что делать, если он удерет в Польшу? Мы будем атаковать польский аэродром Жешув", - сказал эксперт.
А теперь внимание. Польша – член НАТО. В этом случае будет действовать пятый устав НАТО, по которому нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на остальных. Какой вывод? Это уже будет война России с НАТО.
Вот с каким огнем играет Запад, предоставляя Украине эти F-16.
Полную версию интервью Виктор Баранец: Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру.
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