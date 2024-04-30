Ударили в Балаклее и выбили ПВО в Любимовке: эксперт раскрыл, как ВС РФ молотят по тылам ВСУ на 100 км - 30.04.2024 Украина.ру
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Ударили в Балаклее и выбили ПВО в Любимовке: эксперт раскрыл, как ВС РФ молотят по тылам ВСУ на 100 км
Ударили в Балаклее и выбили ПВО в Любимовке: эксперт раскрыл, как ВС РФ молотят по тылам ВСУ на 100 км - 30.04.2024 Украина.ру
Ударили в Балаклее и выбили ПВО в Любимовке: эксперт раскрыл, как ВС РФ молотят по тылам ВСУ на 100 км
ВС РФ успешно бьют по по стратегическому тылу противника. Только за один день российские военные нанесли удары по объектам в Синельниково, Балаклее и системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-30T05:00
2024-04-30T05:00
новости
россия
балаклея
алексей анпилогов
днепропетровская область
удары
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всу
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резервы
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Помимо связывания резервов ВСУ по линии фронта, сейчас происходит то, чего ждали очень долго. Это удары ВС РФ по транспортной инфраструктуре. Похоже, для этого хватает боеприпасов и возможностей разведки, рассказал эксперт.Если ВС России могут наносить такие удары на 100 километров в глубину от линии фронта, это значит, что украинский оперативный тыл полностью находится под российским контролем, подчеркнул Анпилогов.Сейчас противнику будет трудно перемещать резервы. Они будут попадать под наши удары еще до подхода к линии боевого соприкосновения. Это будет смертельный фактор для ВСУ. Потому что их подразделения на линии фронта сильно истощены, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240427/1054760886.html
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новости, россия, балаклея, алексей анпилогов, днепропетровская область, удары, вс рф, всу, сво, резервы, украина, транспорт
Новости, Россия, Балаклея, Алексей Анпилогов, Днепропетровская область, удары, ВС РФ, ВСУ, СВО, резервы, Украина, транспорт

Ударили в Балаклее и выбили ПВО в Любимовке: эксперт раскрыл, как ВС РФ молотят по тылам ВСУ на 100 км

05:00 30.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВС РФ успешно бьют по по стратегическому тылу противника. Только за один день российские военные нанесли удары по объектам в Синельниково, Балаклее и системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Помимо связывания резервов ВСУ по линии фронта, сейчас происходит то, чего ждали очень долго. Это удары ВС РФ по транспортной инфраструктуре. Похоже, для этого хватает боеприпасов и возможностей разведки, рассказал эксперт.

"Мы работаем уже по стратегическому тылу . Только за один день мы увидели удары по Синельниково, Балаклее и по системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области (это 100 километров от нашего Запорожского фронта).", - добавил он.

Если ВС России могут наносить такие удары на 100 километров в глубину от линии фронта, это значит, что украинский оперативный тыл полностью находится под российским контролем, подчеркнул Анпилогов.
Сейчас противнику будет трудно перемещать резервы. Они будут попадать под наши удары еще до подхода к линии боевого соприкосновения. Это будет смертельный фактор для ВСУ. Потому что их подразделения на линии фронта сильно истощены, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
Василий Ющук
27 апреля, 05:27
Василий Ющук: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одногоНа Западе нет единого решения, в какую сторону двигаться: к жесткой эскалации или мирному договору с Россией. Поэтому пока что Украина под западным руководством расставляет свои "пистолеты" в разных местах, чтобы напугать Белоруссию и сделать более сговорчивой Москву
 
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