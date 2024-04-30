Ударили в Балаклее и выбили ПВО в Любимовке: эксперт раскрыл, как ВС РФ молотят по тылам ВСУ на 100 км
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
ВС РФ успешно бьют по по стратегическому тылу противника. Только за один день российские военные нанесли удары по объектам в Синельниково, Балаклее и системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Помимо связывания резервов ВСУ по линии фронта, сейчас происходит то, чего ждали очень долго. Это удары ВС РФ по транспортной инфраструктуре. Похоже, для этого хватает боеприпасов и возможностей разведки, рассказал эксперт.
"Мы работаем уже по стратегическому тылу . Только за один день мы увидели удары по Синельниково, Балаклее и по системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области (это 100 километров от нашего Запорожского фронта).", - добавил он.
Если ВС России могут наносить такие удары на 100 километров в глубину от линии фронта, это значит, что украинский оперативный тыл полностью находится под российским контролем, подчеркнул Анпилогов.
Сейчас противнику будет трудно перемещать резервы. Они будут попадать под наши удары еще до подхода к линии боевого соприкосновения. Это будет смертельный фактор для ВСУ. Потому что их подразделения на линии фронта сильно истощены, заключил собеседник издания.
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