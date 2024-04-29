https://ukraina.ru/20240429/1054806201.html

Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты

Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты - 29.04.2024 Украина.ру

Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты

Несколько чат-ботов Украины, в том числе мессенджер ГУР Минобороны Украины оказались заблокированы. Об этом сообщил Telegram-канале ГУР

2024-04-29T09:24

2024-04-29T09:24

2024-04-29T09:24

новости

украина

сша

кирилл буданов

павел дуров

такер карлсон

telegram

сбу

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102021/44/1020214400_0:226:2933:1876_1920x0_80_0_0_78b4f7b9990012ef815985ca223e312b.jpg

Блокировке подверглись также бот СБУ, бот-координатор юга Украины, бот ПВО для отслеживания БПЛА.Решение руководства платформы украинские разведчики назвали необоснованным. При этом глава ведомства Кирилл Буданов* 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны.В Верховной Раде в конце марта был зарегистрирован законопроект о госрегулировании мессенджера.Ранее основатель платформы Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.По его словам, ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код Telegram инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.*Признан террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240417/1054555634.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, кирилл буданов, павел дуров, такер карлсон, telegram, сбу, верховная рада