Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты - 29.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240429/1054806201.html
Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты - 29.04.2024 Украина.ру
Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
Несколько чат-ботов Украины, в том числе мессенджер ГУР Минобороны Украины оказались заблокированы. Об этом сообщил Telegram-канале ГУР
2024-04-29T09:24
2024-04-29T09:24
новости
украина
сша
кирилл буданов
павел дуров
такер карлсон
telegram
сбу
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102021/44/1020214400_0:226:2933:1876_1920x0_80_0_0_78b4f7b9990012ef815985ca223e312b.jpg
Блокировке подверглись также бот СБУ, бот-координатор юга Украины, бот ПВО для отслеживания БПЛА.Решение руководства платформы украинские разведчики назвали необоснованным. При этом глава ведомства Кирилл Буданов* 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны.В Верховной Раде в конце марта был зарегистрирован законопроект о госрегулировании мессенджера.Ранее основатель платформы Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.По его словам, ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код Telegram инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.*Признан террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20240417/1054555634.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102021/44/1020214400_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6c8ca09dc0e3667f560fb6b6107f97d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, кирилл буданов, павел дуров, такер карлсон, telegram, сбу, верховная рада
Новости, Украина, США, Кирилл Буданов, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram, СБУ, Верховная Рада

Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты

09:24 29.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Несколько чат-ботов Украины, в том числе мессенджер ГУР Минобороны Украины оказались заблокированы. Об этом сообщил Telegram-канале ГУР
Блокировке подверглись также бот СБУ, бот-координатор юга Украины, бот ПВО для отслеживания БПЛА.
Решение руководства платформы украинские разведчики назвали необоснованным. При этом глава ведомства Кирилл Буданов* 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны.
В Верховной Раде в конце марта был зарегистрирован законопроект о госрегулировании мессенджера.
Такер Карлсон и Павел Дуров
17 апреля, 12:28
Уголок Дурова: о чем создатель "Телеграма" рассказал Такеру КарлсонуОснователь соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров впервые за последние годы дал большое видеоинтервью. Американскому журналисту Такеру Карлсону он рассказал, почему живет в ОАЭ, больше не ездит в США и чем опасны популярные западные и китайские гаджеты
Ранее основатель платформы Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.
По его словам, ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код Telegram инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.
*Признан террористом и экстремистом
 
НовостиУкраинаСШАКирилл БудановПавел ДуровТакер КарлсонTelegramСБУВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:22С чем опоздала Россия и как истребители F-16 могут спровоцировать войну с НАТО - полковник Баранец
10:14Украинцам подрезали права: Киев ущемил Европейскую конвенцию
09:50Выстрел себе в ногу или Дозапрещались. Главное на Украине на утро 29 апреля
09:44Двое украинских военных в Германии погибли от рук собутыльника
09:24Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
08:02Павел Скоропадский: гетман из цирка
07:40Кто из наших "звезд" строит карьеру за границей? "Крамаров торгует сосисками"
07:29Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну
07:20"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась Украина
07:00Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию
06:40Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы"
06:30Александр Полищук о том, почему российским разведчикам может быть во благо арест Тимура Иванова
06:10Часов Яр повторит судьбу другой украинской "фортецi": эксперт призвал не торопить "православный чугуний"
06:00Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию
05:55Если бы его не было, этот танк стоило бы придумать: эксперт о важности "Царь-мангала"
05:45О драниках и роли личности в истории
05:45Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа
05:40Мы ждем зачистку Бердычей: эксперт о том, когда остовы поджаренных "Абрамсов" появятся на Поклонной горе
05:40Вайнер рассказал, почему голосование в Конгрессе США стало "сокрушительным провалом" для Трампа
05:31Можно сколько угодно смеяться над "Царь-мангалом", но на самом деле все серьезно – военный эксперт
Лента новостейМолния