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Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты - 29.04.2024 Украина.ру
Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
Несколько чат-ботов Украины, в том числе мессенджер ГУР Минобороны Украины оказались заблокированы. Об этом сообщил Telegram-канале ГУР
2024-04-29T09:24
2024-04-29T09:24
2024-04-29T09:24
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Блокировке подверглись также бот СБУ, бот-координатор юга Украины, бот ПВО для отслеживания БПЛА.Решение руководства платформы украинские разведчики назвали необоснованным. При этом глава ведомства Кирилл Буданов* 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны.В Верховной Раде в конце марта был зарегистрирован законопроект о госрегулировании мессенджера.Ранее основатель платформы Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.По его словам, ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код Telegram инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.*Признан террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20240417/1054555634.html
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новости, украина, сша, кирилл буданов, павел дуров, такер карлсон, telegram, сбу, верховная рада
Новости, Украина, США, Кирилл Буданов, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram, СБУ, Верховная Рада
Telegram обрубил разведке Украины и СБУ чат-боты
Несколько чат-ботов Украины, в том числе мессенджер ГУР Минобороны Украины оказались заблокированы. Об этом сообщил Telegram-канале ГУР
Блокировке подверглись также бот СБУ, бот-координатор юга Украины, бот ПВО для отслеживания БПЛА.
Решение руководства платформы украинские разведчики назвали необоснованным. При этом глава ведомства Кирилл Буданов* 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны.
В Верховной Раде в конце марта был зарегистрирован законопроект о госрегулировании мессенджера.
Ранее основатель платформы Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону сообщал
, что спецслужбы США хотели контролировать деятельность его мессенджера.
По его словам, ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код Telegram инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.
*Признан террористом и экстремистом