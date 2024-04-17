https://ukraina.ru/20240417/1054555634.html

Уголок Дурова: о чем создатель "Телеграма" рассказал Такеру Карлсону

Уголок Дурова: о чем создатель "Телеграма" рассказал Такеру Карлсону - 17.04.2024 Украина.ру

Уголок Дурова: о чем создатель "Телеграма" рассказал Такеру Карлсону

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров впервые за последние годы дал большое видеоинтервью. Американскому журналисту Такеру Карлсону он рассказал, почему живет в ОАЭ, больше не ездит в США и чем опасны популярные западные и китайские гаджеты

2024-04-17T12:28

2024-04-17T12:28

2024-04-17T12:28

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Первое интервью за много летПавел Дуров – человек по-своему уникальный даже для той плеяды талантливых современных технарей, которые сумели уловить дух времени, "подсадить" человечество на свои новации, а затем конвертировать их в деньги.Дипломированный знаток английской филологии, интеллектуал, долларовый миллиардер, программист, космополит и либертарианец.Таких на Западе называют self-made man – человек, который сам поднялся из небытия безвестности и достиг вершин успеха. При этом Дуров позиционирует себя как фанатика своего дела вне мирской суеты и уверяет, что не планирует становится владельцем "заводов, газет, пароходов".Дуров избегает какой-либо публичности и очень редко дает интервью. До разговора с Карлсоном в последний раз он общался с журналистами семь лет назад. В феврале этого года Дуров дал большое интервью Financial Times."В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту с либеральными взглядами. В тот же день я побеседовал с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Таким образом, я могу оставаться справедливым по отношению ко всем аудиториям и рассказывать историю Telegram всем", - написал Дуров ранее.Отъезд из РоссииО создателе "Телеграма" известно, что он родился в 1984 году в Ленинграде в семье университетских преподавателей. В интервью Карлсону Дуров рассказал, что в четыре года его перевезли в Италию, где работали его родители. Там он пошел в школу и "в результате стал своего рода европейцем". Затем семья вернулась в Россию, где он получил дальнейшее образование.Всякое жизнеописание Дурова пестрит восторгами по поводу его недюженных интеллектуальных способностей. Что-то похожее, судя по всему, у него действительно имеется – красный диплом СПбГУ, стипендии правительства и президента, победы на научных олимпиадах.Сразу после получения высшего образования Дуров обратил внимание на набирающий на Западе популярность феномен социальных сетей, а именно Facebook*. В 2006 году он во многом скопировал наработки Марка Цукерберга для своего аналога, который получил название "ВКонтакте".Прокатившиеся в арабских странах в начале 2010-х гг. цветные революции продемонстрировали высокую роль соцсетей при координации действий протестующих, что попытались применить на практике участники "болотного" протеста 2011-2012 гг. в РФ.К этому времени, рассказал Дуров, относятся начало его непростых отношений с российскими властями и силовыми структурами.В 2013 году он уехал из России и заявил, что вряд ли когда-либо вернется на родину.Чем Дубай лучше Сан-ФранцискоВ ходе интервью создатель "Телеграма" подтвердил, что последние семь лет живет в ОАЭ. В Дубае базируется и штаб-квартира его мессенджера.По его словам, в качестве альтернативы рассматривались такие города как Берлин, Лондон и Сингапур. В конечном итоге были выбраны Эмираты, так как там простые условия для ведения бизнеса, эффективное налогооблажение и превосходная инфраструктура. Не обошлось и без традиционной для Дурова мантры про равноудаленность от игр сверхдержав.В той же Германии, отметил Дуров, он не смог бы принять на работу программистов со стороны, по закону ему нужно было бы предложить работу сначала специалистам из стран Евросоюза.Особо неприятные впечатление у него остались от пребывания в Соединенных Штатах. В Сан-Франциско он встречался в офисе Twitter с руководством этой соцсети. На обратном пути ему чуть не ограбили."Это единственная страна, где на меня напали на улице. Просто трое здоровенных парней попытались выхватить у меня телефон", - рассказал он в интервью.По его словам, он сумел выхватить свой смартфон обратно и отбиться от нападавших.Большой братПомимо разгула уличной преступности, Дурову в США не понравилась настойчивость, с которой местные спецслужбы хотели контролировать деятельность его мессенджера.Собеседник Карлсона рассказал, что ФБР пыталось завербовать его сотрудника для того, чтобы он интегрировал в код "Телеграма" инструменты, которые оставили бы в нем лазейку, через которую можно было бы установить личные данные пользователей.Не питает он иллюзий и по поводу американского противостояния Демократической и Республиканской партий, из обоих этих лагерей ему в свое время поступали угрозы. Так, после штурма Капитолия 6 января 2021 года демократы требовали от него предоставить данные о беспорядках, а республиканцы убеждали этого не делать."Таким образом, мы получили два письма, из которых следовало: что бы мы ни сделали, это станет нарушением Конституции США", - сказал Дуров.Несмотря на свои сложные отношения с государством, будь то Россия или Соединенные Штаты, он признал, что наибольшее давление на него оказывают не они, а американские корпорации – Apple и Google. За несоблюдение их правил они удаляют "Телеграм" из своих магазинов приложений.Создатель "Телеграма" также рассказал Карлсону, что считает любой гаджет по умолчанию потенциально шпионским, так как его можно взломать. В этом он не делает различий в отношении того, где это устройство было произведено."Вы все равно будете пользоваться смартфонами iPhone или Android. И теперь, после того, что я испытал в США, у меня очень ограниченное с точки зрения безопасности доверие к платформам, разработанным в США", - сказал Дуров.По его словам, он принципиально не посещает "странные места", которые не соответствуют его ценностям. Также не ездит в страны, которые являются "большими геополитическими игроками", в этом списке он назвал Россию, Соединенные Штаты и КНР.Дуров о деньгахДуров рассказал, что "Телеграм" на сегодняшний день имеет более 900 млн пользователей. Через год это число, по его оценке, может перевалить за миллиард.Красной нитью через все его интервью проходит мысль о независимости его мессенджера. Так, он до сих пор отказывается привлекать венчурных инвесторов и не хочет создавать под "Телеграм" крупную корпорацию. Весь штат мессенджера на сегодня – это тридцать инженеров-разработчиков, отметил Дуров. У них нет даже своего HR-департамента.По этой же причине мессенджер обходится без какой-либо рекламы и продвижения.По его словам, этот проект "никогда не был про деньги"."У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Это не мой образ жизни", - сказал он.Дуров отметил, что не хочет, чтобы из-за вещей он был привязанным к какому-либо месту."Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на "Телеграме", но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми", - заявил он.Несмотря на отказ от демонстративной роскоши, Дуров – неизменный участник списка богатейших россиян по версии Forbes. В 2022 году его состояние оценивалось в 15,1 млрд долларов, это третья позиция среди всех российских миллиардеров. Среди них Дуров – единственный представитель непромышленного сектора.Эрих-Мария Ремарк писал, что деньги – это свобода, выкованная из золота. Эту же мысль до него обыгрывал Федор Достоевский, назвавший деньги "чеканной свободой". Павел Дуров стал наглядной иллюстрацией этого тезиса – миллиардное состояние позволяет ему быть человеком мира, ругаться со спецслужбами и верить в либертарианский миф.*Соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, ее деятельность запрещена в РФ

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Павел Котов

эксклюзив, павел дуров, telegram, такер карлсон, россия, сша