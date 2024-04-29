Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ - 29.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240429/1054789602.html
Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ - 29.04.2024 Украина.ру
Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
Резервы Украины связываются ударами российских войск на различных направлениях, парировать эти удары ВСУ не могут, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T04:39
2024-04-29T04:39
новости
россия
украина
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052860116_0:247:3069:1973_1920x0_80_0_0_2b53ee7654ac3177182b01e2fbcf3efc.jpg
"Каждый день под Донецком мы освобождаем новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У нее больше нет свежих сил, которые можно было бы бросить в бой", – сказал эксперт.Успех российских войск под Очеретино – наглядный пример, считает он."Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности. Его нельзя было сдавать с точки зрения развития нашей операции. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе. И наша зона контроля там обязательно будет расширяться", – говорит эксперт.На защиту Очретино была переброшена 47-я бригада ВСУ, напомнил он, которая до этого базировалась под Бердычами, ослабив те части, которые остались на этом участке фронта. Это прямо указывает на то, что резервы Украины – на исходе, подчеркнул Анпилогов.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052860116_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_0960766fe92a4c421d2053b9256e25dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ

04:39 29.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Резервы Украины связываются ударами российских войск на различных направлениях, парировать эти удары ВСУ не могут, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Каждый день под Донецком мы освобождаем новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У нее больше нет свежих сил, которые можно было бы бросить в бой", – сказал эксперт.
Успех российских войск под Очеретино – наглядный пример, считает он.
"Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности. Его нельзя было сдавать с точки зрения развития нашей операции. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе. И наша зона контроля там обязательно будет расширяться", – говорит эксперт.
На защиту Очретино была переброшена 47-я бригада ВСУ, напомнил он, которая до этого базировалась под Бердычами, ослабив те части, которые остались на этом участке фронта. Это прямо указывает на то, что резервы Украины – на исходе, подчеркнул Анпилогов.
Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:55"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника
04:45"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ
04:39Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
04:30"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
04:20Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ
04:14"Переход количества в качество": военный эксперт о том, как ВС РФ ломают волю противника к сопротивлению
04:07"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ
18:50О либеральном реванше
18:31МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*
18:00Обстановка обострилась. Итоги 28 апреля на Украине
17:59Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам
17:49Пётр Толочко. Послесловие
17:05"За вознаграждение": в Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин-инвалидов - СМИ
16:50Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла Залужного
16:27Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков
15:44Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
15:06В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада
14:58Натужное воровство. Что не так у США с кражей российских суверенных активов
14:35"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов
13:46Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
Лента новостейМолния