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Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ - 29.04.2024 Украина.ру
Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
Резервы Украины связываются ударами российских войск на различных направлениях, парировать эти удары ВСУ не могут, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T04:39
2024-04-29T04:39
2024-04-29T04:39
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"Каждый день под Донецком мы освобождаем новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У нее больше нет свежих сил, которые можно было бы бросить в бой", – сказал эксперт.Успех российских войск под Очеретино – наглядный пример, считает он."Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности. Его нельзя было сдавать с точки зрения развития нашей операции. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе. И наша зона контроля там обязательно будет расширяться", – говорит эксперт.На защиту Очретино была переброшена 47-я бригада ВСУ, напомнил он, которая до этого базировалась под Бердычами, ослабив те части, которые остались на этом участке фронта. Это прямо указывает на то, что резервы Украины – на исходе, подчеркнул Анпилогов.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
Резервы Украины связываются ударами российских войск на различных направлениях, парировать эти удары ВСУ не могут, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Каждый день под Донецком мы освобождаем новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У нее больше нет свежих сил, которые можно было бы бросить в бой", – сказал эксперт.
Успех российских войск под Очеретино – наглядный пример, считает он.
"Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности. Его нельзя было сдавать с точки зрения развития нашей операции. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе. И наша зона контроля там обязательно будет расширяться", – говорит эксперт.
На защиту Очретино была переброшена 47-я бригада ВСУ, напомнил он, которая до этого базировалась под Бердычами, ослабив те части, которые остались на этом участке фронта. Это прямо указывает на то, что резервы Украины – на исходе, подчеркнул Анпилогов.