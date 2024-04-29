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Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ

Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ - 29.04.2024 Украина.ру

Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ

Резервы Украины связываются ударами российских войск на различных направлениях, парировать эти удары ВСУ не могут, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T04:39

2024-04-29T04:39

2024-04-29T04:39

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"Каждый день под Донецком мы освобождаем новые населенные пункты. Это значит, что у Украины закончились оперативные или даже стратегические резервы. У нее больше нет свежих сил, которые можно было бы бросить в бой", – сказал эксперт.Успех российских войск под Очеретино – наглядный пример, считает он."Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности. Его нельзя было сдавать с точки зрения развития нашей операции. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе. И наша зона контроля там обязательно будет расширяться", – говорит эксперт.На защиту Очретино была переброшена 47-я бригада ВСУ, напомнил он, которая до этого базировалась под Бердычами, ослабив те части, которые остались на этом участке фронта. Это прямо указывает на то, что резервы Украины – на исходе, подчеркнул Анпилогов.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф