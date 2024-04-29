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"Переход количества в качество": военный эксперт о том, как ВС РФ ломают волю противника к сопротивлению

"Переход количества в качество": военный эксперт о том, как ВС РФ ломают волю противника к сопротивлению - 29.04.2024 Украина.ру

"Переход количества в качество": военный эксперт о том, как ВС РФ ломают волю противника к сопротивлению

Успех российской армии под Очеретино – проявление морального фактора, украинские бригады оставляют свои позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T04:14

2024-04-29T04:14

2024-04-29T04:14

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вооруженные силы украины

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спецоперация

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"Мы сейчас наблюдаем переход количества в качество. Диалектика говорит, что в какой-то момент сумма маленьких изменений ситуации приводит к большим сдвигам, которые пойдут вверх по шкале масштаба. Эти тактические успехи превращаются в оперативные и создают предпосылки для стратегического перелома", – отметил эксперт.По словам Анпилогова, долгое время специалисты сетовали на то, что наступательная активность российской армии сводилась в основном к уничтожению сил противника."Мол, о каком наступлении может идти речь, если с начала года мы освободили лишь грустный квадратик 20 на 20 километров. Но это же диванный подход. Военное искусство состоит не в захвате территорий, а в уничтожении армии противника и подрыве его воли к сопротивлению.Согласно военной науке, физическое уничтожение противника соотносится к подрыву морального фактора как один к двум. И наш успех под Очеретино – это проявление морального фактора. Мы четко знаем, что бригады ВСУ, которые были выделены на защиту этого населенного пункта (115-я мотопехотная и 110-я территориальной обороны) просто оставили позиции, потому что не могли сопротивляться под градом наших дронов, артиллерии и авиации", – рассказал военный эксперт.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф, спецоперация