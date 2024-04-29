Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию
Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности и теперь ВСУ оказались в очень тяжелой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Разрезание позиций ВСУ заставило Украину бросать под Очеретино свой последний элитный резерв – 47-ую механизированную бригаду. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе и ВС РФ продолжат расширять зону контроля, рассказал эксперт.
Изначально 47-я бригада ВСУ была под Бердычами, потом ее направили в район соседнего Очеретино (между ними всего 3-4 километра), тем самым ослабив те части, которые уже стоят на фронте. В результате ВС РФ связали резервы Украины в различных направлениях, которые невозможно не парировать, добавил он.
"Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности. Его нельзя было сдавать с точки зрения развития нашей операции", - подчеркнул Анпилогов.
Бригады ВСУ, которые были выделены на защиту этого населенного пункта (115-я мотопехотная и 110-я территориальной обороны) просто бросили позиции, потому что не могли сопротивляться под градом российских дронов, артиллерии и авиации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
27 апреля, 12:54Очередное преступление киевского режима. В Ровно снесли монумент Вечной Славы В украинском городе Ровно снесли памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны - монумент Вечной Славы. Местные СМИ с удовлетворением отмечают, что это последний городской памятник, попадающий под закон о так называемой декоммунизации. Символично, что произошло это в канун Дня Победы - еще совсем недавно свято чтимого на Украине