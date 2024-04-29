Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию - 29.04.2024 Украина.ру
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Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию
Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию - 29.04.2024 Украина.ру
Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию
Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности и теперь ВСУ оказались в очень тяжелой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T06:00
2024-04-29T06:00
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Разрезание позиций ВСУ заставило Украину бросать под Очеретино свой последний элитный резерв – 47-ую механизированную бригаду. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе и ВС РФ продолжат расширять зону контроля, рассказал эксперт.Изначально 47-я бригада ВСУ была под Бердычами, потом ее направили в район соседнего Очеретино (между ними всего 3-4 километра), тем самым ослабив те части, которые уже стоят на фронте. В результате ВС РФ связали резервы Украины в различных направлениях, которые невозможно не парировать, добавил он.Бригады ВСУ, которые были выделены на защиту этого населенного пункта (115-я мотопехотная и 110-я территориальной обороны) просто бросили позиции, потому что не могли сопротивляться под градом российских дронов, артиллерии и авиации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, алексей анпилогов, сво, донецк, донбасс, наступление, всу, вс рф, артиллерия, дроны, резервы
Новости, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, СВО, Донецк, Донбасс, наступление, ВСУ, ВС РФ, артиллерия, дроны, резервы

Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию

06:00 29.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ на Донецком направлении
Работа артиллерии ВС РФ на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности и теперь ВСУ оказались в очень тяжелой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Разрезание позиций ВСУ заставило Украину бросать под Очеретино свой последний элитный резерв – 47-ую механизированную бригаду. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе и ВС РФ продолжат расширять зону контроля, рассказал эксперт.
Изначально 47-я бригада ВСУ была под Бердычами, потом ее направили в район соседнего Очеретино (между ними всего 3-4 километра), тем самым ослабив те части, которые уже стоят на фронте. В результате ВС РФ связали резервы Украины в различных направлениях, которые невозможно не парировать, добавил он.
"Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности. Его нельзя было сдавать с точки зрения развития нашей операции", - подчеркнул Анпилогов.
Бригады ВСУ, которые были выделены на защиту этого населенного пункта (115-я мотопехотная и 110-я территориальной обороны) просто бросили позиции, потому что не могли сопротивляться под градом российских дронов, артиллерии и авиации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру
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