https://ukraina.ru/20240429/1054777993.html

Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию

Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию - 29.04.2024 Украина.ру

Смертельный удар для фланга ВСУ: эксперт о том, как сдача Очеретино загнала врага в непростую ситуацию

Пропущенный удар по Очеретино – это смертельный удар для всего фланга украинских войск. Населенный пункт находится на возвышенности и теперь ВСУ оказались в очень тяжелой ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T06:00

2024-04-29T06:00

2024-04-29T06:00

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Разрезание позиций ВСУ заставило Украину бросать под Очеретино свой последний элитный резерв – 47-ую механизированную бригаду. Противник теперь в крайне тяжелой ситуации на этом выступе и ВС РФ продолжат расширять зону контроля, рассказал эксперт.Изначально 47-я бригада ВСУ была под Бердычами, потом ее направили в район соседнего Очеретино (между ними всего 3-4 километра), тем самым ослабив те части, которые уже стоят на фронте. В результате ВС РФ связали резервы Украины в различных направлениях, которые невозможно не парировать, добавил он.Бригады ВСУ, которые были выделены на защиту этого населенного пункта (115-я мотопехотная и 110-я территориальной обороны) просто бросили позиции, потому что не могли сопротивляться под градом российских дронов, артиллерии и авиации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html

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