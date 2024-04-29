https://ukraina.ru/20240429/1054775902.html

Мы ждем зачистку Бердычей: эксперт о том, когда остовы поджаренных "Абрамсов" появятся на Поклонной горе

Мы ждем зачистку Бердычей: эксперт о том, когда остовы поджаренных "Абрамсов" появятся на Поклонной горе - 29.04.2024 Украина.ру

Мы ждем зачистку Бердычей: эксперт о том, когда остовы поджаренных "Абрамсов" появятся на Поклонной горе

Армии РФ нужно окончательно зачистить Бердычи, чтобы собрать остовы "Абрамсов" и пополнить экспозицию вражеской техники на Поклонной горе. Там все уже есть. Не хватает только свеженьких и немного поджаренных американских танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T05:40

2024-04-29T05:40

2024-04-29T05:40

новости

россия

украина

работино

алексей анпилогов

танки

бронетехника

всу

m1 abrams

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0a/1053803587_0:35:656:404_1920x0_80_0_0_51a07ef3c143bfda844d2f53ff46e0b1.jpg

Разрезание позиций ВСУ под Очеретино заставило Украину бросить туда свой последний элитный резерв – 47-ую механизированную бригаду. Причем эта бригада уже третий раз "меняет тапки". По людям и технике это уже третий состав, рассказал эксперт.Бойцы 47-бригады начинали воевать на словацких Т-55. Потом им торжественно выдали "Леопарды" и "Брэдли" под контрнаступ. После чего под Работино вся эта броня была успешно сожжена, ее остатки ВС РФ благополучно дожгли под Авдеевкой, добавил он.Сначала эта 47-я бригада была под Бердычами, потом ее направили в район соседнего Очеретино (между ними всего 3-4 километра), тем самым ослабив те части, которые уже стоят на фронте. В результате резервы Украины связываются ударами ВС РФ в различных направлениях, которые невозможно не парировать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240427/1054760886.html

россия

украина

работино

донецк

донецкое направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, работино, алексей анпилогов, танки, бронетехника, всу, m1 abrams, сво, вс рф, донецк, донецкое направление