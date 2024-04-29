Мы ждем зачистку Бердычей: эксперт о том, когда остовы поджаренных "Абрамсов" появятся на Поклонной горе
Абрамс горит
Армии РФ нужно окончательно зачистить Бердычи, чтобы собрать остовы "Абрамсов" и пополнить экспозицию вражеской техники на Поклонной горе. Там все уже есть. Не хватает только свеженьких и немного поджаренных американских танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Разрезание позиций ВСУ под Очеретино заставило Украину бросить туда свой последний элитный резерв – 47-ую механизированную бригаду. Причем эта бригада уже третий раз "меняет тапки". По людям и технике это уже третий состав, рассказал эксперт.
Бойцы 47-бригады начинали воевать на словацких Т-55. Потом им торжественно выдали "Леопарды" и "Брэдли" под контрнаступ. После чего под Работино вся эта броня была успешно сожжена, ее остатки ВС РФ благополучно дожгли под Авдеевкой, добавил он.
"А теперь мы ждем окончательной зачистки Бердычей, чтобы собрать остовы "Абрамсов" и пополнить экспозицию, которая сейчас формируется на Поклонной горе. Там все уже есть. Не хватает только свеженьких и немного поджаренных "Абрамсов", - отметил Анпилогов.
Сначала эта 47-я бригада была под Бердычами, потом ее направили в район соседнего Очеретино (между ними всего 3-4 километра), тем самым ослабив те части, которые уже стоят на фронте. В результате резервы Украины связываются ударами ВС РФ в различных направлениях, которые невозможно не парировать, заключил собеседник издания.
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