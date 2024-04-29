Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем для Киева обернется скандал в связи отказом консульств выдавать документы украинским мужчинам
"Ясно, что это приведет к ухудшению рейтинга нынешней украинской власти среди уехавших за рубеж мужчин и подтолкнет их к тому, чтобы отказаться от идеи возвращаться на Украину в будущем. Ясно, что те мужчины, которые сейчас находятся за рубежом, предпочтут искать пути отказа от украинского гражданства и приобретения гражданства тех стран, в которых они живут", - сказал Неменский.
Он предположил, что Украина вряд ли сможет добиться существенных успехов в деле мобилизации.
"Трудно себе представить, что находящиеся за рубежом мужчины массово пойдут возвращаться в страну, чтобы служить. Скорее всего, она добьется того, что большинство мужчин откажутся от перспектив возвращения на родину", - предположил он.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.