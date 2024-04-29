https://ukraina.ru/20240429/1054720008.html

Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа

Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа - 29.04.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа

Политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем для Киева обернется скандал в связи отказом консульств выдавать документы украинским мужчинам

2024-04-29T05:45

2024-04-29T05:45

2024-04-29T05:45

уклонисты

новости

украина

киев

олег неменский

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"Ясно, что это приведет к ухудшению рейтинга нынешней украинской власти среди уехавших за рубеж мужчин и подтолкнет их к тому, чтобы отказаться от идеи возвращаться на Украину в будущем. Ясно, что те мужчины, которые сейчас находятся за рубежом, предпочтут искать пути отказа от украинского гражданства и приобретения гражданства тех стран, в которых они живут", - сказал Неменский.Он предположил, что Украина вряд ли сможет добиться существенных успехов в деле мобилизации.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

уклонисты, новости, украина, киев, олег неменский