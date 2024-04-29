Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа - 29.04.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа
Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа - 29.04.2024 Украина.ру
Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа
Политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем для Киева обернется скандал в связи отказом консульств выдавать документы украинским мужчинам
2024-04-29T05:45
2024-04-29T05:45
уклонисты
новости
украина
киев
олег неменский
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"Ясно, что это приведет к ухудшению рейтинга нынешней украинской власти среди уехавших за рубеж мужчин и подтолкнет их к тому, чтобы отказаться от идеи возвращаться на Украину в будущем. Ясно, что те мужчины, которые сейчас находятся за рубежом, предпочтут искать пути отказа от украинского гражданства и приобретения гражданства тех стран, в которых они живут", - сказал Неменский.Он предположил, что Украина вряд ли сможет добиться существенных успехов в деле мобилизации.Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html
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уклонисты, новости, украина, киев, олег неменский
уклонисты, Новости, Украина, Киев, Олег Неменский

Политолог объяснил, чем для Киева обернется выманивание уклонистов из-за рубежа

05:45 29.04.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем для Киева обернется скандал в связи отказом консульств выдавать документы украинским мужчинам
"Ясно, что это приведет к ухудшению рейтинга нынешней украинской власти среди уехавших за рубеж мужчин и подтолкнет их к тому, чтобы отказаться от идеи возвращаться на Украину в будущем. Ясно, что те мужчины, которые сейчас находятся за рубежом, предпочтут искать пути отказа от украинского гражданства и приобретения гражданства тех стран, в которых они живут", - сказал Неменский.
Он предположил, что Украина вряд ли сможет добиться существенных успехов в деле мобилизации.
"Трудно себе представить, что находящиеся за рубежом мужчины массово пойдут возвращаться в страну, чтобы служить. Скорее всего, она добьется того, что большинство мужчин откажутся от перспектив возвращения на родину", - предположил он.
Полный текст интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 13:32
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистамиМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам
 
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