Огромная дыра в полотне: Самойлов про мощный удар по Южному мосту в Киеве - 01.11.2026 Украина.ру
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Огромная дыра в полотне: Самойлов про мощный удар по Южному мосту в Киеве
Огромная дыра в полотне: Самойлов про мощный удар по Южному мосту в Киеве - 01.11.2026 Украина.ру
Огромная дыра в полотне: Самойлов про мощный удар по Южному мосту в Киеве
По Южному мосту в Киеве выпустили четыре ракеты, и есть основания полагать, что все четыре попали в цель: власти полностью перекрыли движение, а в городе колоссальные пробки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-11-01T05:30
2026-11-01T05:30
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Отвечая на вопрос о результатах удара по Южному мосту, эксперт объяснил, почему уверен в попадании всех четырёх ракет и какую роль сыграли средства мониторинга."Мы пока видели только одну дырку недалеко от края полотна. Это было именно пробитие, а не взрыв", — заявил Самойлов.По его словам, остальное киевские власти не показали, но попали все четыре ракеты. "Если бы они промахнулись, Украина бы не перекрывала автомобильное движение по мосту", — подчеркнул эксперт.Самойлов не исключил, что дырку оставила не баллистика: по его словам, украинская сторона говорит про баллистику, но это могла быть "Герань-5", которая фактически является крылатой ракетой, а 450-килограммовый "Искандер" оставил бы совсем иные последствия удара.За результатами удара, указал эксперт, следили средства мониторинга. "Оптико-электронные средства мониторинга поверхности земли группировки "Рассвет" и спутников на более высоких орбитах все сделали. И раз Украина молчит, то мы попали и попали серьезно. Пробки в Киеве колоссальные", — рассказал Самойлов.При этом мост полностью не разрушают — у жителей Киева остаётся выбор. "Мы продолжаем бить по мостам. Но делаем это таким образом, чтобы у киевлян была возможность выбора. То ли оставаться на левом берегу, который будет изолирован. То ли, просто уезжать из города", — подчеркнул эксперт."Пока полностью мост не разрушается. Мы же только четыре ракеты послали. Хотя могли послать восемь-десять ракет, чтобы этот пролет полностью перерубить", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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Огромная дыра в полотне: Самойлов про мощный удар по Южному мосту в Киеве

05:30 01.11.2026
 
© Фото : Киев Вайб / Telegram
- РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Фото : Киев Вайб / Telegram
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По Южному мосту в Киеве выпустили четыре ракеты, и есть основания полагать, что все четыре попали в цель: власти полностью перекрыли движение, а в городе колоссальные пробки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о результатах удара по Южному мосту, эксперт объяснил, почему уверен в попадании всех четырёх ракет и какую роль сыграли средства мониторинга.
"Мы пока видели только одну дырку недалеко от края полотна. Это было именно пробитие, а не взрыв", — заявил Самойлов.
По его словам, остальное киевские власти не показали, но попали все четыре ракеты. "Если бы они промахнулись, Украина бы не перекрывала автомобильное движение по мосту", — подчеркнул эксперт.
Самойлов не исключил, что дырку оставила не баллистика: по его словам, украинская сторона говорит про баллистику, но это могла быть "Герань-5", которая фактически является крылатой ракетой, а 450-килограммовый "Искандер" оставил бы совсем иные последствия удара.
За результатами удара, указал эксперт, следили средства мониторинга. "Оптико-электронные средства мониторинга поверхности земли группировки "Рассвет" и спутников на более высоких орбитах все сделали. И раз Украина молчит, то мы попали и попали серьезно. Пробки в Киеве колоссальные", — рассказал Самойлов.
При этом мост полностью не разрушают — у жителей Киева остаётся выбор. "Мы продолжаем бить по мостам. Но делаем это таким образом, чтобы у киевлян была возможность выбора. То ли оставаться на левом берегу, который будет изолирован. То ли, просто уезжать из города", — подчеркнул эксперт.
"Пока полностью мост не разрушается. Мы же только четыре ракеты послали. Хотя могли послать восемь-десять ракет, чтобы этот пролет полностью перерубить", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО и ситуацию на фронте — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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