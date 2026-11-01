"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк" - 01.11.2026 Украина.ру
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"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк"
"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк" - 01.11.2026 Украина.ру
"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк"
Угроза того, что киевскому режиму предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России, сохраняется, и к этому надо готовиться. Мы же видели, как "Старлинк" включался для ударов по территории Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-11-01T04:30
2026-11-01T04:30
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Разговор шёл о двух угрозах сразу: сохранится ли у Киева доступ к "Старлинку" для ударов по России — и нужен ли другой подход к ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки. Эксперт ответил на оба: угроза "Старлинка" никуда не делась, а большую часть дронов российская ПВО сбивает.Рожин подтвердил: опасность того, что что Украине все же предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России сохраняется. "К этому надо готовиться", — заявил эксперт.Он напомнил, что терминалы американцы уже включали для ударов по территории Ирана. "Мы же видели, как "Старлинк" включался для ударов по территории Ирана. Игнорировать эту угрозу никак нельзя", — подчеркнул Рожин.По его словам, ситуация осложняется позицией Маска, который сам признаёт риск. "Другое дело, что Маск признает, что его спутники в этом случае могут стать целью для ударов. У нас тогда просто выбора не будет", — отметил эксперт.Для сравнения эксперт привёл Саудовскую Аравию. "Для сравнения взгляните на Саудовскую Аравию, которой гораздо меньшим количеством БПЛА наносится колоссальный экономический урон", — подчеркнул Рожин.При этом, резюмировал собеседник издания, именно потому, что российские войска уничтожают заводы на Украине, противник переносит производство дронов на территорию европейских стран НАТО.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк"

04:30 01.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Угроза того, что киевскому режиму предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России, сохраняется, и к этому надо готовиться. Мы же видели, как "Старлинк" включался для ударов по территории Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Разговор шёл о двух угрозах сразу: сохранится ли у Киева доступ к "Старлинку" для ударов по России — и нужен ли другой подход к ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки. Эксперт ответил на оба: угроза "Старлинка" никуда не делась, а большую часть дронов российская ПВО сбивает.
Рожин подтвердил: опасность того, что что Украине все же предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России сохраняется. "К этому надо готовиться", — заявил эксперт.
Он напомнил, что терминалы американцы уже включали для ударов по территории Ирана. "Мы же видели, как "Старлинк" включался для ударов по территории Ирана. Игнорировать эту угрозу никак нельзя", — подчеркнул Рожин.
По его словам, ситуация осложняется позицией Маска, который сам признаёт риск. "Другое дело, что Маск признает, что его спутники в этом случае могут стать целью для ударов. У нас тогда просто выбора не будет", — отметил эксперт.
Для сравнения эксперт привёл Саудовскую Аравию. "Для сравнения взгляните на Саудовскую Аравию, которой гораздо меньшим количеством БПЛА наносится колоссальный экономический урон", — подчеркнул Рожин.
При этом, резюмировал собеседник издания, именно потому, что российские войска уничтожают заводы на Украине, противник переносит производство дронов на территорию европейских стран НАТО.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ" на сайте Украина.ру.
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