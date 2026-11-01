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"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк"

"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк" - 01.11.2026 Украина.ру

"К этому надо готовиться": Рожин предупредил об угрозе ударов по России через "Старлинк"

Угроза того, что киевскому режиму предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России, сохраняется, и к этому надо готовиться. Мы же видели, как "Старлинк" включался для ударов по территории Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-11-01T04:30

2026-11-01T04:30

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Разговор шёл о двух угрозах сразу: сохранится ли у Киева доступ к "Старлинку" для ударов по России — и нужен ли другой подход к ПВО на фоне запуска 700–1000 дронов в сутки. Эксперт ответил на оба: угроза "Старлинка" никуда не делась, а большую часть дронов российская ПВО сбивает.Рожин подтвердил: опасность того, что что Украине все же предоставят доступ к "Старлинку" для ударов по России сохраняется. "К этому надо готовиться", — заявил эксперт.Он напомнил, что терминалы американцы уже включали для ударов по территории Ирана. "Мы же видели, как "Старлинк" включался для ударов по территории Ирана. Игнорировать эту угрозу никак нельзя", — подчеркнул Рожин.По его словам, ситуация осложняется позицией Маска, который сам признаёт риск. "Другое дело, что Маск признает, что его спутники в этом случае могут стать целью для ударов. У нас тогда просто выбора не будет", — отметил эксперт.Для сравнения эксперт привёл Саудовскую Аравию. "Для сравнения взгляните на Саудовскую Аравию, которой гораздо меньшим количеством БПЛА наносится колоссальный экономический урон", — подчеркнул Рожин.При этом, резюмировал собеседник издания, именно потому, что российские войска уничтожают заводы на Украине, противник переносит производство дронов на территорию европейских стран НАТО.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ" на сайте Украина.ру.

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