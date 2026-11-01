https://ukraina.ru/20261101/fury-goryat-suda-potopleny-rozhin-raskryl-kak-rossiya-bt-po-logistike-ukrainy-1084202851.html

Фуры горят, суда потоплены: Рожин раскрыл, как Россия бьёт по логистике Украины

Фуры горят, суда потоплены: Рожин раскрыл, как Россия бьёт по логистике Украины - 01.11.2026 Украина.ру

Фуры горят, суда потоплены: Рожин раскрыл, как Россия бьёт по логистике Украины

Фуры горят на стоянках, КПП стоят в очередях, а бензин на Украине уже дороже 200 рублей — удары по транспортной инфраструктуре проивника уже дают результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожи

2026-11-01T06:20

2026-11-01T06:20

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Комментируя удары по транспортной инфраструктуре Украины, эксперт перечислил цели — КПП, АЗС, стоянки фур, порты — и последствия для противника."Это уже делается. Мы видим серию ударов по КПП на границе, которые периодически провоцируют очереди. Видим удары по АЗС и стоянкам фур. Это уже приводит к удорожанию стоимости перевозок. Бензин на Украине, в пересчете на наши деньги, стоит больше 200 рублей", — заявил Рожин.По его словам, полностью перекрыть поставки автомобильным транспортом невозможно, потому что он рассредоточен. "Но повысить издержки для врага мы можем", — подчеркнул эксперт.При этом морская логистика Украины, как отметил Рожин, уже в значительной степени подорвана. "Несколько судов потоплено, большое количество повреждено, трафик через Одессу упал, ведется работа по портам на Дунае", — рассказал журналист."Сразу одномоментного результата это не дает, но на длительной дистанции наносит врагу огромный материальный ущерб", — указал Рожин.В этом году, по оценкам украинской стороны, ущерб составил 8 млрд долларов. "Эти деньги тоже шли на закупку дронов. Их придется клянчить у Европы, а Европе их откуда-то придется брать: либо у собственного населения, либо снова кредитоваться", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Заблокированы миллиарды долларов: хакеры нанесли сокрушительный удар по ВСУ" на сайте Украина.ру.

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