На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении
Российская армия в ночь на 1 ноября нанесла новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения
По информации Минобороны РФ, удары вывели из строя элементы системы управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти объекты играли важную роль в логистике — через них осуществлялась переброска вооружений и военной техники для подразделений ВСУ из западных регионов Украины.
Также поражен сухогруз, который перевозил грузы для нужд ВСУ. Судно уничтожено в акватории моря, в 69 км юго‑западнее Одессы.
В свою очередь областная военная администрация Днепропетровской области сообщает об повторной атаке на энергетику региона. Электричество пропало в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.
Из‑за продолжающихся ударов по энергосистеме в Киеве введены экстренные отключения света. По данным компании ДТЭК, такие меры применены после масштабных повреждений инфраструктуры.
О результатах удара по Южному мосту в столице в интервью нашему изданию рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Подробнее о попадании всех четырёх ракет, и какую роль сыграли средства мониторинга, – читайте на сайте Украина.ру.
Также поражен сухогруз, который перевозил грузы для нужд ВСУ. Судно уничтожено в акватории моря, в 69 км юго‑западнее Одессы.
В свою очередь областная военная администрация Днепропетровской области сообщает об повторной атаке на энергетику региона. Электричество пропало в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.
Из‑за продолжающихся ударов по энергосистеме в Киеве введены экстренные отключения света. По данным компании ДТЭК, такие меры применены после масштабных повреждений инфраструктуры.
О результатах удара по Южному мосту в столице в интервью нашему изданию рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Подробнее о попадании всех четырёх ракет, и какую роль сыграли средства мониторинга, – читайте на сайте Украина.ру.
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