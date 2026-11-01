https://ukraina.ru/20261101/na-sushe-i-na-more-logistika-i-energetika-pod-udarom-rossiyskikh-voennykh-1084204253.html

На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных

На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных - 01.11.2026 Украина.ру

На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных

Российская армия в ночь на 1 ноября нанесла новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения

2026-11-01T09:44

2026-11-01T09:44

2026-11-01T09:44

новости

россия

конотоп

сумская область

алексей самойлов

вооруженные силы украины

дтэк

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/05/1078615287_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_10ac30b4365a9a4369fb85adcc40e28d.jpg

По информации Минобороны РФ, удары вывели из строя элементы системы управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти объекты играли важную роль в логистике — через них осуществлялась переброска вооружений и военной техники для подразделений ВСУ из западных регионов Украины. Также поражен сухогруз, который перевозил грузы для нужд ВСУ. Судно уничтожено в акватории моря, в 69 км юго‑западнее Одессы. В свою очередь областная военная администрация Днепропетровской области сообщает об повторной атаке на энергетику региона. Электричество пропало в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Из‑за продолжающихся ударов по энергосистеме в Киеве введены экстренные отключения света. По данным компании ДТЭК, такие меры применены после масштабных повреждений инфраструктуры. О результатах удара по Южному мосту в столице в интервью нашему изданию рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Подробнее о попадании всех четырёх ракет, и какую роль сыграли средства мониторинга, – читайте на сайте Украина.ру.

россия

конотоп

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, конотоп, сумская область, алексей самойлов, вооруженные силы украины, дтэк, украина.ру