На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных - 01.11.2026 Украина.ру
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На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных
На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных - 01.11.2026 Украина.ру
На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных
Российская армия в ночь на 1 ноября нанесла новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения
2026-11-01T09:44
2026-11-01T09:44
новости
россия
конотоп
сумская область
алексей самойлов
вооруженные силы украины
дтэк
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По информации Минобороны РФ, удары вывели из строя элементы системы управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти объекты играли важную роль в логистике — через них осуществлялась переброска вооружений и военной техники для подразделений ВСУ из западных регионов Украины. Также поражен сухогруз, который перевозил грузы для нужд ВСУ. Судно уничтожено в акватории моря, в 69 км юго‑западнее Одессы. В свою очередь областная военная администрация Днепропетровской области сообщает об повторной атаке на энергетику региона. Электричество пропало в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Из‑за продолжающихся ударов по энергосистеме в Киеве введены экстренные отключения света. По данным компании ДТЭК, такие меры применены после масштабных повреждений инфраструктуры. О результатах удара по Южному мосту в столице в интервью нашему изданию рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Подробнее о попадании всех четырёх ракет, и какую роль сыграли средства мониторинга, – читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, конотоп, сумская область, алексей самойлов, вооруженные силы украины, дтэк, украина.ру
Новости, Россия, Конотоп, Сумская область, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины, ДТЭК, Украина.ру

На суше и на море: логистика и энергетика под ударом российских военных

09:44 01.11.2026
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия в ночь на 1 ноября нанесла новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения
По информации Минобороны РФ, удары вывели из строя элементы системы управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти объекты играли важную роль в логистике — через них осуществлялась переброска вооружений и военной техники для подразделений ВСУ из западных регионов Украины.

Также поражен сухогруз, который перевозил грузы для нужд ВСУ. Судно уничтожено в акватории моря, в 69 км юго‑западнее Одессы.

В свою очередь областная военная администрация Днепропетровской области сообщает об повторной атаке на энергетику региона. Электричество пропало в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.

Из‑за продолжающихся ударов по энергосистеме в Киеве введены экстренные отключения света. По данным компании ДТЭК, такие меры применены после масштабных повреждений инфраструктуры.

О результатах удара по Южному мосту в столице в интервью нашему изданию рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов. Подробнее о попадании всех четырёх ракет, и какую роль сыграли средства мониторинга, – читайте на сайте Украина.ру.
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