https://ukraina.ru/20261101/konets-mavzoleya-lenina-stalina-65-let-pervoy-dekommunizatsii-1084182111.html

Конец Мавзолея Ленина-Сталина: 65 лет первой декоммунизации

Конец Мавзолея Ленина-Сталина: 65 лет первой декоммунизации - 01.11.2026 Украина.ру

Конец Мавзолея Ленина-Сталина: 65 лет первой декоммунизации

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года из мавзолея вынесли тело Сталина, который пролежал рядом с Лениным почти девять лет. Одновременно была начата масштабная кампания по уничтожению следов Сталина в публичном пространстве. Всё это делалось во исполнение решений XXII съезда КПСС, закончившегося аккурат 31 октября

2026-11-01T08:00

2026-11-01T08:00

2026-11-01T08:00

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Александр Галич буквально через пару лет выразил восхищение (как полагается – с привкусом мистического ужаса) "творческой интеллигенции":"Пусть до времени покалечены,Но и в прахе хранят обличие.Им бы, гипсовым, человечины –Они вновь обретут величие!"Спустя три десятилетия оказалось, что главными потребителями человечины являются, как раз, разнообразные галичи, окуджавы и прочие, прости Господи, павлычки… Смотреть в завтрашний день не только лишь все могут – правда, Александр Аркадьевич?Позориться – так до концаВообще именно XXIIсъезд, пожалуй, даже в большей степени, чем кукурузная история или разделение обкомов, демонстрировал пресловутый "волюнтаризм", причём на уровне не первого лица, а всей партии в целом.Казалось бы – после внешнеполитической катастрофы 1956 года надо было задуматься, нет? Ну правда:- "Польский октябрь";- венгерский мятеж;- кризис в отношениях с Албанией;- кризис в отношениях с Югославией;- кризис в отношениях с Китаем…Нет, там, конечно, всё было сложно.Отношения с Югославией как раз начали налаживаться и расстроились не вследствие XXсъезда, а вследствие силового подавление венгерского мятежа (не то, чтобы Тито сочувствовал мятежникам, но он имел основания опасаться, что Югославия будет следующей, причём – через территорию Венгрии в том числе).С Китаем вышло ещё интереснее – Хрущёв первый поехал в Китай, чем поставил себя в подчинённое положение по отношению к Мао. Восток – дело тонкое… Так и останется неизвестным – просто не нашлось специалистов, которые объяснили ему, что так поступать не надо (по идее специалисты были – тот же Ван Мин, например), или он не стал их слушать… Китайские товарищи выводы из советского опыта сделали и от культа Мао не отказались (в разумных пределах).Так или иначе, но в 1961 году уже имелась достаточная перспектива, чтобы обнаружить сумму негативных последствий XXсъезда и осознать, что что-то пошло не так… Возможно избранный после смерти Вождя народов курс нуждается в коррекции? Нет, ровно наоборот – было решено пасть на колени и удвоить усердие…Последствия XXIIсъезда были более тяжёлыми, чем последствия XX-го, хотя и в более длительной перспективе. XXсъезд знаменовал собой изменения политического курса, без которых обойтись, пожалуй, было невозможно – сталинская мобилизационная стратегия исчерпала свои возможности. А вот XXII съезд был предвестником будущего застоя – это не про курс сам по себе, а про взаимоотношения власти с т.н. "объективной реальностью". Как в известном анекдоте – зашторить окна и раскачивать вагон, делая вид, что он едет.Месть историиКогда в 1964 году Хрущёва снимали, он бросил своим обидчикам что-то в том смысле, что они должны быть благодарны ему за то, что могут вот так в открытую его критиковать, а не сопеть носами в подушку в ожидании, когда оно само по себе как-то разрулится. Обидчики в знак благодарности сняли его с поста первого секретаря… Ну а чего он ожидал? Что они товарищеской критикой ограничатся? Как же…Потом последовал долгий период забвения – могила не у кремлёвской стены (хотя на мемориальном Новодевичьем кладбище, где его соседи – Горбачёв и Ельцин) и единичное упоминание в сноске в учебнике по Истории СССР для 10 класса. Да что там – даже архивную плёнку калечили, вырезая первого секретаря из сцены приезда Гагарина в Москву после своего легендарного полёта…Но это ладно. Это не история – это мстительные людишки. Потом же пришла Перестройка, с ней – второй заход десталинизации и тут Хрущёв оказался на коне. Автор сталкивался с людьми, которые и через несколько десятилетий после объявления политики гласности о сталинских репрессиях судили на основе "секретного доклада" и "Архипелага ГУЛАГ". Казалось бы, что могло пойти не так?Я не зря события 1956-61 годов называю декоммунизацией – какой бы справедливой ни была критика в адрес Сталина, окно Овертона раскрывается постепенно. Начав с развенчания Сталина обязательно закончишь развенчанием всего советского периода и тут уже Хрущёв окажется недостаточно последовательным, поскольку не отказался от построения коммунизма…Итог? Итог подводит, например, "Левада-центр"* в исследовании о самых выдающихся деятелях всех времён и народов (июнь 2021 года). В первую двадцатку Хрущёв вообще не вошёл, хотя в ней присутствуют ставшие известными именно при нём Гагарин и Королёв (собственно, эти две фамилии, да ещё "хрущёвки", реабилитируют Никиту Сергеевича в глазах потомков), а в первой десятке – разоблачённый им Сталин и разоблачивший его Брежнев…Ну вот как так? А вот так – история мстит… Она не выносит резких поворотов руля – в лучшем случае идёт юзом, а может и перевернуться. Большевики сносили памятники своим предшественниками и попали под каток 1937 года, Хрущёв сносил памятники Сталину – поучил ответку, Украина сейчас расплачивается за "ленинопад"…РесталинизацияБрежневская ресталинизация была мягкой и стеснительной. Просто про "секретный доклад" и дискуссии "культистов" и "антикультистов" публично забыли (но, заметим, "Тронку" Гончара в школьном курсе украинской литературы оставили), а в выступлении Брежнева 9 мая 1965 года, которое считается началом "ресталинизации", Сталин не упоминался (упоминалась партия – почему дежурная ссылка на "руководящую и направляющей" была воспринята как возращение к Сталину автор сам не понимает – недостатёт ощущения контекста эпохи).И вот – новая ресталинизация. Опять же ссылаемся на иноагентов – "Левада-центр", август 2026 года: к Сталину относятся положительно 59%, отрицательно – 7%. Причём, тенденция эта последнего времени – в первый раз преобладание числа относящихся к Сталину положительно над числом относящихся негативно было зафиксировано в 2008 году.Либеральная пропаганда пытается нас убедить в том, что это влияние власти. Да нет. Власть-то в России вполне либеральная и российскому президенту сравнения со Сталиным скорее всего неприятны. Нынешняя ресталинизация – народная. Это гражданское общество двигает генеральную линию в сторону изрядно идеализированного Сталина.На Украине ситуация обратная – по данным июньского исследования КМИС негативно относятся к Сталину 57%, позитивно – 3%. Интересно, что значительный рост негативных оценок (с 38 до 64%) и падение позитивных (с 18 до 5%) произошёл в 2022 году – в начале войны Сталин виноват. Поня-я-ятно…Объяснять, что пресловутые "границы 1991 года", за выход на которые Украина воевала вплоть до последнего времени, были начертаны Сталиным (кроме Крыма) – бессмысленно. Впрочем, логика у всех антикоммунистов примерно одинаковая: если что-то плохое, то это коммунисты, а если что-то хорошее, то это "народ". То, что народ не сферический в вакууме – он жил с коммунистической идеей, под управлением коммунистической партии и под властью вождя, из рассмотрения исключается как несущественное.Немного историософииИсторический путь России – воспроизведение на каждом этапе самодержавной монархии с элементами сословного представительства (более явно выражены они обычно на переломных этапах).Казалось бы – покончили с проклятым царизмом, вот она – демократия! И что? И ничего… Керенский един в трёх лицах – глава правительства, министр юстиции и военный министр. Учитывая, что временное правительство на птичьих правах – чем вам не диктатура?Альтернатива? Лавр Корнилов – это уже прямая военная диктатура. Правда – во имя демократии – от идеи созыва Учредительного собрания он не отказывался. А в появлении независимой Украины он, пожалуй, роль большую, чем Керенский сыграл – премьер просто признал Центральную Раду, а главком начал создавать украинскую армию.К власти приходят большевики и строят невиданное, первое в мире государство рабочих и крестьян на основе власти Советов. И что? И ничего… Власть Советов оборачивается однопартийной диктатурой, а она сама – привычной самодержавно-бюрократической системой.При таком понимании российской истории цари – неизбежность, но бывают сильные и слабые. Народ любит первых (хотя они народ, как правило, не очень – относятся к нему как к ресурсу) и не любит вторых (хотя они как раз к народу всей душой).Разоблачением предшественников занимается слабый царь. Сильному просто некогда – он историю пишет.Так и живём.

https://ukraina.ru/20260225/bolshoy-skandal-v-ogromnoy-kpss-70-let-so-dnya-zaversheniya-raboty-xx-sezda--1076010908.html

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https://ukraina.ru/20240403/1054237647.html

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