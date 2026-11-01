Конец Мавзолея Ленина-Сталина: 65 лет первой декоммунизации
В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года из мавзолея вынесли тело Сталина, который пролежал рядом с Лениным почти девять лет. Одновременно была начата масштабная кампания по уничтожению следов Сталина в публичном пространстве. Всё это делалось во исполнение решений XXII съезда КПСС, закончившегося аккурат 31 октября
Александр Галич буквально через пару лет выразил восхищение (как полагается – с привкусом мистического ужаса) "творческой интеллигенции":
"Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины –
Они вновь обретут величие!"
Спустя три десятилетия оказалось, что главными потребителями человечины являются, как раз, разнообразные галичи, окуджавы и прочие, прости Господи, павлычки… Смотреть в завтрашний день не только лишь все могут – правда, Александр Аркадьевич?
Позориться – так до конца
Вообще именно XXIIсъезд, пожалуй, даже в большей степени, чем кукурузная история или разделение обкомов, демонстрировал пресловутый "волюнтаризм", причём на уровне не первого лица, а всей партии в целом.
Казалось бы – после внешнеполитической катастрофы 1956 года надо было задуматься, нет? Ну правда:
- "Польский октябрь";
- венгерский мятеж;
- кризис в отношениях с Албанией;
- кризис в отношениях с Югославией;
- кризис в отношениях с Китаем…
Нет, там, конечно, всё было сложно.
Отношения с Югославией как раз начали налаживаться и расстроились не вследствие XXсъезда, а вследствие силового подавление венгерского мятежа (не то, чтобы Тито сочувствовал мятежникам, но он имел основания опасаться, что Югославия будет следующей, причём – через территорию Венгрии в том числе).
25 февраля, 08:00ИсторияБольшой скандал в огромной КПСС. 70 лет со дня завершения работы XX съезда XX съезд, работавший 14-25 февраля 1956 года, действительно был одним из самых скандальных в истории КПСС. Ведь на нём был разоблачён культ личности Сталина! Для одних это доказательство изначальной преступности коммунистического режима, для других – свидетельство способности партии к самообновлению, для третьих – предательство номенклатуры…
С Китаем вышло ещё интереснее – Хрущёв первый поехал в Китай, чем поставил себя в подчинённое положение по отношению к Мао. Восток – дело тонкое… Так и останется неизвестным – просто не нашлось специалистов, которые объяснили ему, что так поступать не надо (по идее специалисты были – тот же Ван Мин, например), или он не стал их слушать… Китайские товарищи выводы из советского опыта сделали и от культа Мао не отказались (в разумных пределах).
Так или иначе, но в 1961 году уже имелась достаточная перспектива, чтобы обнаружить сумму негативных последствий XXсъезда и осознать, что что-то пошло не так… Возможно избранный после смерти Вождя народов курс нуждается в коррекции? Нет, ровно наоборот – было решено пасть на колени и удвоить усердие…
Последствия XXIIсъезда были более тяжёлыми, чем последствия XX-го, хотя и в более длительной перспективе. XXсъезд знаменовал собой изменения политического курса, без которых обойтись, пожалуй, было невозможно – сталинская мобилизационная стратегия исчерпала свои возможности. А вот XXII съезд был предвестником будущего застоя – это не про курс сам по себе, а про взаимоотношения власти с т.н. "объективной реальностью". Как в известном анекдоте – зашторить окна и раскачивать вагон, делая вид, что он едет.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНикита Хрущёв и Леонид Брежнев. Разговор с космонавтами Комаровым, Феоктистовым и Егоровым, находящимися на орбите на борту космического корабля "Восход". 12 октября 1964 года
Никита Хрущёв и Леонид Брежнев. Разговор с космонавтами Комаровым, Феоктистовым и Егоровым, находящимися на орбите на борту космического корабля "Восход". 12 октября 1964 года
Месть истории
Когда в 1964 году Хрущёва снимали, он бросил своим обидчикам что-то в том смысле, что они должны быть благодарны ему за то, что могут вот так в открытую его критиковать, а не сопеть носами в подушку в ожидании, когда оно само по себе как-то разрулится. Обидчики в знак благодарности сняли его с поста первого секретаря… Ну а чего он ожидал? Что они товарищеской критикой ограничатся? Как же…
Потом последовал долгий период забвения – могила не у кремлёвской стены (хотя на мемориальном Новодевичьем кладбище, где его соседи – Горбачёв и Ельцин) и единичное упоминание в сноске в учебнике по Истории СССР для 10 класса. Да что там – даже архивную плёнку калечили, вырезая первого секретаря из сцены приезда Гагарина в Москву после своего легендарного полёта…
Но это ладно. Это не история – это мстительные людишки. Потом же пришла Перестройка, с ней – второй заход десталинизации и тут Хрущёв оказался на коне. Автор сталкивался с людьми, которые и через несколько десятилетий после объявления политики гласности о сталинских репрессиях судили на основе "секретного доклада" и "Архипелага ГУЛАГ". Казалось бы, что могло пойти не так?
13 октября 2024, 08:11ИсторияДворцовый переворот по-советски. 60 лет со дня отставки Н.С. Хрущёва14 октября 1964 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято решение "удовлетворить просьбу т. Хрущёва об освобождении его от обязанностей Первого секретаря, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья"
Я не зря события 1956-61 годов называю декоммунизацией – какой бы справедливой ни была критика в адрес Сталина, окно Овертона раскрывается постепенно. Начав с развенчания Сталина обязательно закончишь развенчанием всего советского периода и тут уже Хрущёв окажется недостаточно последовательным, поскольку не отказался от построения коммунизма…
Итог? Итог подводит, например, "Левада-центр"* в исследовании о самых выдающихся деятелях всех времён и народов (июнь 2021 года). В первую двадцатку Хрущёв вообще не вошёл, хотя в ней присутствуют ставшие известными именно при нём Гагарин и Королёв (собственно, эти две фамилии, да ещё "хрущёвки", реабилитируют Никиту Сергеевича в глазах потомков), а в первой десятке – разоблачённый им Сталин и разоблачивший его Брежнев…
Ну вот как так? А вот так – история мстит… Она не выносит резких поворотов руля – в лучшем случае идёт юзом, а может и перевернуться. Большевики сносили памятники своим предшественниками и попали под каток 1937 года, Хрущёв сносил памятники Сталину – поучил ответку, Украина сейчас расплачивается за "ленинопад"…
В Харькове снесли памятник Ленину
Ресталинизация
Брежневская ресталинизация была мягкой и стеснительной. Просто про "секретный доклад" и дискуссии "культистов" и "антикультистов" публично забыли (но, заметим, "Тронку" Гончара в школьном курсе украинской литературы оставили), а в выступлении Брежнева 9 мая 1965 года, которое считается началом "ресталинизации", Сталин не упоминался (упоминалась партия – почему дежурная ссылка на "руководящую и направляющей" была воспринята как возращение к Сталину автор сам не понимает – недостатёт ощущения контекста эпохи).
И вот – новая ресталинизация. Опять же ссылаемся на иноагентов – "Левада-центр", август 2026 года: к Сталину относятся положительно 59%, отрицательно – 7%. Причём, тенденция эта последнего времени – в первый раз преобладание числа относящихся к Сталину положительно над числом относящихся негативно было зафиксировано в 2008 году.
Либеральная пропаганда пытается нас убедить в том, что это влияние власти. Да нет. Власть-то в России вполне либеральная и российскому президенту сравнения со Сталиным скорее всего неприятны. Нынешняя ресталинизация – народная. Это гражданское общество двигает генеральную линию в сторону изрядно идеализированного Сталина.
3 апреля 2024, 16:00ИсторияКрасоты таврической степи и яд шестидесятничества: "Тронка" Олеся Гончара"Тронка" – один из самых популярных романов украинского советского писателя Олеся Гончара, родившегося 3 апреля 1918 года. Написанный в 1963 году роман был сочтён настолько важным, что в следующем году его наградили Ленинской премией и включили в школьную программу, хотя это решение сейчас вызывает решительное недоумение
На Украине ситуация обратная – по данным июньского исследования КМИС негативно относятся к Сталину 57%, позитивно – 3%. Интересно, что значительный рост негативных оценок (с 38 до 64%) и падение позитивных (с 18 до 5%) произошёл в 2022 году – в начале войны Сталин виноват. Поня-я-ятно…
Объяснять, что пресловутые "границы 1991 года", за выход на которые Украина воевала вплоть до последнего времени, были начертаны Сталиным (кроме Крыма) – бессмысленно. Впрочем, логика у всех антикоммунистов примерно одинаковая: если что-то плохое, то это коммунисты, а если что-то хорошее, то это "народ". То, что народ не сферический в вакууме – он жил с коммунистической идеей, под управлением коммунистической партии и под властью вождя, из рассмотрения исключается как несущественное.
Немного историософии
Исторический путь России – воспроизведение на каждом этапе самодержавной монархии с элементами сословного представительства (более явно выражены они обычно на переломных этапах).
© Фото : Василий СтоякинПамятник на могиле Сталина на Красной площади
© Фото : Василий Стоякин
Памятник на могиле Сталина на Красной площади
Казалось бы – покончили с проклятым царизмом, вот она – демократия! И что? И ничего… Керенский един в трёх лицах – глава правительства, министр юстиции и военный министр. Учитывая, что временное правительство на птичьих правах – чем вам не диктатура?
Альтернатива? Лавр Корнилов – это уже прямая военная диктатура. Правда – во имя демократии – от идеи созыва Учредительного собрания он не отказывался. А в появлении независимой Украины он, пожалуй, роль большую, чем Керенский сыграл – премьер просто признал Центральную Раду, а главком начал создавать украинскую армию.
К власти приходят большевики и строят невиданное, первое в мире государство рабочих и крестьян на основе власти Советов. И что? И ничего… Власть Советов оборачивается однопартийной диктатурой, а она сама – привычной самодержавно-бюрократической системой.
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При таком понимании российской истории цари – неизбежность, но бывают сильные и слабые. Народ любит первых (хотя они народ, как правило, не очень – относятся к нему как к ресурсу) и не любит вторых (хотя они как раз к народу всей душой).
Разоблачением предшественников занимается слабый царь. Сильному просто некогда – он историю пишет.
Так и живём.
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