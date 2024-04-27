https://ukraina.ru/20240427/1054781601.html

Лавочку прикрыли: экзамены по русскому у иностранцев будут принимать университеты

Лавочку прикрыли: экзамены по русскому у иностранцев будут принимать университеты - 27.04.2024 Украина.ру

Лавочку прикрыли: экзамены по русскому у иностранцев будут принимать университеты

Экзамены для иностранных граждан теперь будут проводить только университеты, договоры с коммерческими организациями расторгнуты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России

2024-04-27T15:16

2024-04-27T15:16

2024-04-27T15:16

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В Министерстве образования и науки прошло совещание касательно проведения экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Ректоры 79 университетов приняли участие.По итогу, все 12 университетов, которые уполномочен проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами.Это означает, что теперь приём экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен."Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки для этого появятся во всех регионах", - говорится в сообщении Минобрнауки России."Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. Напоминаю ректорам о необходимости уделить особое внимание как организации самой процедуры проверки знаний, так и выдаче сертификатов", – заявил председатель совещания замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.Глава Минобрнауки Валерий Фальков 17 апреля дал распоряжение усилить контроль за процедурой проведения экзаменов для иностранцев. Он обратился к ректорам университетов и подчеркнул, что ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов лежит на них.В конце марта президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору за теми, кто пытается нарушить российское законодательство в этой части.Ранее разгорелся скандал: мигрантке выдали подложный сертификат о знании русского языка. Сотрудник Многофункционального миграционного центра в подмосковной деревне Сахарово записал видео, на котором представительница Средней Азии имела на руках сертификат о знании русского языка, однако ни слова по-русски не понимала.

https://ukraina.ru/20240329/1054188173.html

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новости, россия, средняя азия, владимир путин, минобразования, мигранты, трудовые мигранты, экзамен, русский язык