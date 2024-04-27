Василий Ющук: кто он - 27.04.2024 Украина.ру
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Василий Ющук: кто он
Василий Ющук: кто он - 27.04.2024 Украина.ру
Василий Ющук: кто он
Специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства
2024-04-27T15:06
2024-04-27T15:06
новости
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Ющук Василий Евгеньевич родился в Екатеринбурге.Окончил с отличием Уральский федеральный университет по специальности "Экономика предприятия".Окончил с отличием Уральский государственный экономический университет по специальности "Конкурентная разведка в международном бизнесе".Начал практическую работу в 2007 году, когда принял участие в успешно завершившейся информационной войне против компании с годовым оборотом $ 70 млн.Работает в ООО "Маркетинг рисков и возможностей" заместителем директора по конкурентной разведке и информационному противоборству.Учредитель СМИ "Интермонитор".Проводил учебы по конкурентной разведке для федеральных компаний: банков, операторов связи, производителей металлов, производителей напитков, производителей продуктов питания.Автор двух книг: "Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. Третье издание", "Информационная атака: выжить, пережить, победить".Автор и преподаватель курса "Активная защита репутации компании и руководителя".Спикер конференций по безопасности бизнеса. Гость теле- и радиопередач.Имеет личный сайт pr-director.ruВедет страницу в соцсети vk.com/vasily.yushchukАвтор более чем 20 научных статей по темам защиты репутации и конкурентной разведки. В том числе в научных изданиях РФ, входящих в ВАК. В частности:— Деловая репутация организации: структура, характеристики и ранжирование (Менеджмент в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 20-27.);— Конкурентная разведка как инструмент маркетинга (Журнал экономической теории. 2018. Т. 15. № 2. С. 233-239. );— Репутационные риски организации: факторы появления и возможности предупреждения (Регион: Экономика и Социология. 2019. № 1 (101). С. 98-113.);— Конкуренция за репутацию компании: особенности и перспективы (Маркетинг в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 75-81. );— Теоретико-методическое обеспечение и алгоритм работы с репутационными рисками организации (Проблемы теории и практики управления. 2019. № 8. С. 6-19.).
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новости
Новости

Василий Ющук: кто он

15:06 27.04.2024
 
© Василий Ющук, личный архивВасилий Ющук
Василий Ющук
© Василий Ющук, личный архив
Читать в
Специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства
Ющук Василий Евгеньевич родился в Екатеринбурге.

Окончил с отличием Уральский федеральный университет по специальности "Экономика предприятия".

Окончил с отличием Уральский государственный экономический университет по специальности "Конкурентная разведка в международном бизнесе".

Начал практическую работу в 2007 году, когда принял участие в успешно завершившейся информационной войне против компании с годовым оборотом $ 70 млн.

Работает в ООО "Маркетинг рисков и возможностей" заместителем директора по конкурентной разведке и информационному противоборству.

Учредитель СМИ "Интермонитор".

Проводил учебы по конкурентной разведке для федеральных компаний: банков, операторов связи, производителей металлов, производителей напитков, производителей продуктов питания.

Автор двух книг: "Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. Третье издание", "Информационная атака: выжить, пережить, победить".

Автор и преподаватель курса "Активная защита репутации компании и руководителя".

Спикер конференций по безопасности бизнеса. Гость теле- и радиопередач.

Имеет личный сайт pr-director.ru
Ведет страницу в соцсети vk.com/vasily.yushchuk

Автор более чем 20 научных статей по темам защиты репутации и конкурентной разведки. В том числе в научных изданиях РФ, входящих в ВАК. В частности:

— Деловая репутация организации: структура, характеристики и ранжирование (Менеджмент в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 20-27.);
— Конкурентная разведка как инструмент маркетинга (Журнал экономической теории. 2018. Т. 15. № 2. С. 233-239. );
— Репутационные риски организации: факторы появления и возможности предупреждения (Регион: Экономика и Социология. 2019. № 1 (101). С. 98-113.);
— Конкуренция за репутацию компании: особенности и перспективы (Маркетинг в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 75-81. );
— Теоретико-методическое обеспечение и алгоритм работы с репутационными рисками организации (Проблемы теории и практики управления. 2019. № 8. С. 6-19.).
 
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