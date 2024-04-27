https://ukraina.ru/20240427/1054780298.html

Василий Ющук: кто он

Василий Ющук: кто он - 27.04.2024 Украина.ру

Василий Ющук: кто он

Специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства

2024-04-27T15:06

2024-04-27T15:06

2024-04-27T15:06

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1b/1054779449_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_0e5355eed22b1abb073b896f010fe7e4.jpg

Ющук Василий Евгеньевич родился в Екатеринбурге.Окончил с отличием Уральский федеральный университет по специальности "Экономика предприятия".Окончил с отличием Уральский государственный экономический университет по специальности "Конкурентная разведка в международном бизнесе".Начал практическую работу в 2007 году, когда принял участие в успешно завершившейся информационной войне против компании с годовым оборотом $ 70 млн.Работает в ООО "Маркетинг рисков и возможностей" заместителем директора по конкурентной разведке и информационному противоборству.Учредитель СМИ "Интермонитор".Проводил учебы по конкурентной разведке для федеральных компаний: банков, операторов связи, производителей металлов, производителей напитков, производителей продуктов питания.Автор двух книг: "Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. Третье издание", "Информационная атака: выжить, пережить, победить".Автор и преподаватель курса "Активная защита репутации компании и руководителя".Спикер конференций по безопасности бизнеса. Гость теле- и радиопередач.Имеет личный сайт pr-director.ruВедет страницу в соцсети vk.com/vasily.yushchukАвтор более чем 20 научных статей по темам защиты репутации и конкурентной разведки. В том числе в научных изданиях РФ, входящих в ВАК. В частности:— Деловая репутация организации: структура, характеристики и ранжирование (Менеджмент в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 20-27.);— Конкурентная разведка как инструмент маркетинга (Журнал экономической теории. 2018. Т. 15. № 2. С. 233-239. );— Репутационные риски организации: факторы появления и возможности предупреждения (Регион: Экономика и Социология. 2019. № 1 (101). С. 98-113.);— Конкуренция за репутацию компании: особенности и перспективы (Маркетинг в России и за рубежом. 2018. № 4. С. 75-81. );— Теоретико-методическое обеспечение и алгоритм работы с репутационными рисками организации (Проблемы теории и практики управления. 2019. № 8. С. 6-19.).

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости