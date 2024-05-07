https://ukraina.ru/20240507/1054919599.html

"Россказни о горящем Кремле оказались фуфлом". Украинские эксперты с удивлением о невозможности мира

"Россказни о горящем Кремле оказались фуфлом". Украинские эксперты с удивлением о невозможности мира - 07.05.2024 Украина.ру

"Россказни о горящем Кремле оказались фуфлом". Украинские эксперты с удивлением о невозможности мира

На Украине обсуждают теоретическую возможность переговоров с Россией и думают над тем, почему об этом заговорили официальные лица. Хотят ли они на самом деле мира?

2024-05-07T05:40

2024-05-07T05:40

2024-05-07T05:40

эксклюзив

сво

украина

всу

россия

переговоры

мобилизация

дмитрий кулеба

главное управление разведки украины (гур)

анатолий шарий

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О возможности контактов с Россией после июньской конференции в Швейцарии заявил в интервью американскому журналу Foreign Policy глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, надо признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях, тогда как поставки западных союзников Киеву отстают от расписания.Комментируя это заявление в эфире одного из ютуб-каналов, украинский политолог Вадим Карасев подчеркнул, что "людей нет, чтобы воевать", да и воевать нечем, оружия у Киева не так уж много. Мобилизация проходит очень трудно, месяца два уйдет только на то, чтобы иметь статистику на руках, выяснить, где кто живет по факту, а не по регистрации, так как ранее никто этим не занимался, считает эксперт.Поэтому переговоры могут быть ближе, чем многим кажется, считает Карасев. Он отметил, что большая сухопутная война не нужна сейчас ни Байдену, ни Китаю — напротив, если будет мирный процесс, то давление Запада на Пекин уменьшится.Обсуждают и интервью замглавы ГУР Вадима Скибицкого британскому журналу The Economist, в котором тот признал, что военной победы Киева не будет, придется договариваться с Россией.Он также заявил, что падение Часов Яра — вопрос времени, и вообще ВС РФ в конце мая - начале июня начнут наступление. Российская армия сегодня не та, что была в 2022 году, теперь она действует как единый орган с четким планом и под единым командованием.И выход Украины на границы 1991 года становится все более отдаленной перспективой, считает представитель ГУР. По его мнению, у Киева нет возможности выиграть войну только на поле боя, потому переговоры неизбежны.При этом Скибицкий считает, что "полноценные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года".Украинский военный эксперт Олег Стариков в связи с этим отметил, что он всегда критиковал шапкозаидателей, в том числе и в ГУР, и говорил, что недооценка противника приведет к проблемам."Военные всегда должны говорить правду", - заявил Cтариков в эфире интернет-канала Politeka. При этом, по его мнению, Скибицкий наверняка получил соответствующую санкцию "сверху" на свои высказывания. И добавил, что ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Но, по его мнению, она не критична - возник позиционный тупик, но "фронт не рухнул".Почему военная разведка говорит о второй половине 2025 года? Потому, что дальше ресурсов не хватит. И это говорит не российский МИД, это говорит замглавы ГУР, подчеркивает украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий.Шарий отметил в своем блоге, что пока Скибицкий "говорит это по-английски (в интервью британскому изданию — Ред.), по всей видимости, по-украински еще рано это говорить". По его словам, важно видеть, что о невозможности для Украины выиграть на поле боя власти "не говорят прямо, не говорят своему народу, они это отправляют на английском языке..."."Все те россказни, что мы выиграем... санитарная зона до Питера, горящий Кремль — это все было ложью, это все было фуфлом. И люди, которые повелись на это и отправились завоевывать Кремль — ну, многие уже лежат в земле сырой или даже не погребены", - сказал Шарий.Комментируя заявления Скибицкого, экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева сказал, что он не считает правильным и допустимым, когда представители разведки делают политические заявления."Скибицкий тоже занимается войной, его задача прогнозировать какие-то вещи и вносить предложения, что нужно сделать для того, чтобы победить противника. А он рассказывает — а вот мы через год-полтора выйдем на какие-то договоренности, победить невозможно. Ты кто такой вообще? Что значит "невозможно победить"? А зачем тогда мы вообще воюем, если победить нельзя на поле боя?", - заявил экс-министр в эфире одного из ютуб-каналов.Он добавил, что понимает, почему замглавы ГУР это делает — сам бы он об этом говорить не стал, поскольку "ни один из военных не может себе позволить отсебятины, не согласованной с высшим политическим руководством страны". Ребятам из офиса президента заявлять о переговорах не с руки, а тут об этом говорят военные, на которых они потом могут ссылаться, считает Рева.Он предположил, что все дело в нежелании высшего политического руководства вести войну "за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".Почему? "Потому что эти люди очень рейтингозависимы", - считает Рева. Для того, чтобы вести войну, нужны жесткие непопулярные меры, например, массовая мобилизация — "без людей воевать нельзя". Но добровольцы на Украине закончились, людей надо заставлять, а это значит потерять их поддержку и поддержку их семей, обрисовал экс-министр свое видение ситуации.В реальную возможность переговоров верят не все. Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун считает, что в 2025 году обе стороны устанут от войны, "воевать будет некем ни у нас, ни у них". Но будут не переговоры, а нечто другое. Может быть, внутри России возникнут внутренние проблемы, с которыми сложно будет справиться, а может быть, мировая ситуация так изменится, что "они (Россия — Ред.) пойдут на какой-то компромисс с мировым сообществом и оставят территорию Украины", предположил экс-генпрокурор.По мнению Пискуна, высказанному в эфире интернет-канала "Да это так", может сложиться такая ситуация, когда "мир поймет: либо вообще умереть, либо договориться — вот на этом фоне можно будет ломать Россию, чтобы она ушла с территории Украины".Конечно, "ломать Россию" — это не значит вести с ней переговоры, предмета для переговоров нет, считает экс-генпрокурор. По его мнению, может быть заморозка конфликта, потому что не хватит сил воевать, "но ни о каком мире речи быть не может".Думается, если бы Пискун сидел в окопе, у него был бы несколько другой образ мыслей. Но ведь он вещает о недопустимости мира из уютной киевской студии.Не оставляют без внимания и тему продолжающейся насильственной мобилизации. Ее последствия уже проявляются."На Украине по оценке НБУ к 2023-му году по сравнению с 2021-м более чем на 25% сократилась численность рабочей силы среди гражданского населения возрастом от 15 до 70 лет. Это очень много. Почти половину этого сокращения обеспечил отъезд людей за границу. Также на ситуацию сильно повлияла мобилизация и демографические потери", - отмечает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.Мобилизация идет тяжело, признает бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. В эфире одного из интернет-каналов он задает вопрос: что случилось с украинским обществом, почему люди, которые раньше рвались в бой, теперь не хотят идти служить, прячутся от ТЦК, почему общество не готово защищать себя "именно в тот момент, когда на фронте самая тяжелая ситуация даже в сравнении с началом войны?". И сам отвечает: дело не в нехватке оружия и снарядов, дело в другом - "у нас нехватка веры".В свою очередь, Олег Стариков считает, что повысить боевой дух украинской армии можно только одним способом — личным примером, когда "батальон Монако" отправится на фронт. Он при этом предсказал, что "когда война закончится, представители "батальона Монако" займут все руководящие должности и будут руководить нашей страной, а те, кто воевали, как всегда окажутся не у дел".

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, россия, переговоры, мобилизация, дмитрий кулеба, главное управление разведки украины (гур), анатолий шарий, юрий луценко, олег царев, политика, эксперты