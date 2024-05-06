Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ - 06.05.2024 Украина.ру
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Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ
Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ - 06.05.2024 Украина.ру
Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ
Федеральная служба безопасности России 6 мая сообщила о задержании россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове
2024-05-06T10:50
2024-05-06T10:51
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"ФСБ РФ совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", - говорится в материале ЦОС ФСБ.Подозрительного мужчину заметили сотрудники РЖД во время обхода территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова. Он закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Его задержал наряд охраны, на место происшествия вызвали оперативно-следственную группу ФСБ.Под строительным мусором нашли два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены специалистами-взрывотехниками. Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России.Он уточнил, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов запрещенных в РФ террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*.*запрещенные в России террористические организации
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фсб, новости, ржд, россия, суд
ФСБ, Новости, РЖД, Россия, Суд

Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ

10:50 06.05.2024 (обновлено: 10:51 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности России 6 мая сообщила о задержании россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове
"ФСБ РФ совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", - говорится в материале ЦОС ФСБ.
Подозрительного мужчину заметили сотрудники РЖД во время обхода территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова. Он закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Его задержал наряд охраны, на место происшествия вызвали оперативно-следственную группу ФСБ.
Под строительным мусором нашли два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены специалистами-взрывотехниками.
Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России.
Он уточнил, что начал переписку с представителем украинских спецслужб после посещений сайтов запрещенных в РФ террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*.
*запрещенные в России террористические организации

"В начале марта 2024 года ему была поставлена задача: совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов... Возбуждено уголовное дело... Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указали в ФСБ.

3 мая, 12:51
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из ЛитвыСотрудники российских спецслужб ликвидировали мужчину, который прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов на военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
 
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Заголовок открываемого материала
11:03Де-факто это объявление войны: Ищенко о планах Запада по блокаде Калининграда и конфликту с Россией
10:50Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБ
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